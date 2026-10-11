 Zelenski îi pune o condiție lui Putin pentru alegerile din Ucraina: „60 de zile de armistițiu total” | adevarul.ro
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Zelenski îi pune o condiție lui Putin pentru alegerile din Ucraina: „60 de zile de armistițiu total”

Război în Ucraina
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că va organiza alegeri dacă Rusia acceptă o încetare totală a focului timp de 60 de zile. Declarația vine după ce Donald Trump i-a cerut Kievului să își schimbe liderul și l-a criticat pentru atacurile asupra rafinăriilor rusești.

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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski Foto: Profimedia

„Vă rog să-i spuneți lui Putin să ne acorde două luni, 60 de zile de încetare totală a focului, 60 de zile, și vom organiza alegeri”, a declarat Volodimir Zelenski într-un interviu acordat emisiunii „This Week” și citat de Reuters.

Liderul ucrainean a făcut afirmația duminică, după ce președintele american Donald Trump a criticat atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol din Rusia și a susținut că țara ar trebui să aibă un nou președinte.

Sâmbătă, Trump a declarat, la Casa Albă, că a venit momentul ca Ucraina să își schimbe liderul. Criticile sale au venit la o zi după ce Statele Unite au suspendat temporar sancțiunile impuse combustibililor ruși, menite să priveze Moscova de venituri pentru finanțarea războiului din Ucraina.

În replică, Zelenski a afirmat că alegerea președintelui îi revine poporului ucrainean și a subliniat că și Vladimir Putin și-ar dori schimbarea conducerii de la Kiev.

Trump îl critică pe Zelenski pentru atacurile asupra rafinăriilor rusești

Disputa dintre cei doi lideri are loc în contextul presiunilor exercitate de administrația americană asupra Kievului pentru oprirea atacurilor asupra infrastructurii petroliere rusești.

Donald Trump a amenințat că va întrerupe furnizarea de informații către Ucraina dacă aceasta continuă să atace rafinăriile rusești. Informațiile, atribuite publicației Axios, indicau că Washingtonul consideră aceste lovituri o problemă în relația cu Kievul.

Zelenski a respins însă ideea că Ucraina ar trebui să renunțe unilateral la aceste atacuri. El a declarat duminică faptul că Kievul este pregătit să le oprească dacă Moscova încetează, la rândul său, loviturile asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Poziția președintelui ucrainean este în concordanță cu cea exprimată în septembrie, când a afirmat că Ucraina nu este convinsă că Rusia ar respecta un eventual acord privind oprirea atacurilor asupra obiectivelor energetice.

În interviul acordat ABC News, Zelenski a mai susținut că este nedrept ca Ucraina să fie învinuită pentru creșterea prețurilor la carburanți, în condițiile în care războiul din Orientul Mijlociu contribuie, la rândul său, la scumpirea acestora.

De ce sunt controversate alegerile în timpul războiului

Organizarea alegerilor prezidențiale în Ucraina este un subiect sensibil încă de la începutul invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022. Alegerile au fost suspendate în perioada legii marțiale, iar mandatul de cinci ani al lui Zelenski s-a încheiat în mai 2024.

În august, președintele ucrainean avertiza că organizarea scrutinului în timpul războiului ar putea diviza țara și ar crea riscuri majore pentru stabilitatea acesteia. El a susținut că alegerile ar putea fi luate în considerare dacă ar exista condiții care să garanteze desfășurarea lor în siguranță, în mod legitim și democratic.

În decembrie 2025, Zelenski declarase că este pregătit pentru organizarea alegerilor prezidențiale, dar a indicat două condiții esențiale: securitatea alegătorilor și a militarilor, în contextul atacurilor rusești, și existența unui cadru juridic care să asigure legitimitatea scrutinului în condițiile legii marțiale.

Președintele ucrainean a mai afirmat atunci că nu se agață de funcție și că țara trebuie să fie pregătită pentru orice evoluție. Totuși, organizarea alegerilor rămâne legată de condițiile de securitate și de posibilitatea desfășurării unui scrutin democratic.

Prin propunerea unui armistițiu de 60 de zile, Zelenski leagă astfel organizarea alegerilor de oprirea temporară a ostilităților. Declarația sa vine într-un moment în care Washingtonul pune presiune asupra Kievului atât în privința scrutinului prezidențial, cât și în ceea ce privește atacurile asupra infrastructurii petroliere rusești.

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