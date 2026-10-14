 Zelenski, după ce o centrală electrică importantă din Kiev a fost lovită de rachete ruseşti: „Este important ca SUA să vadă ce se întâmplă” | adevarul.ro
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Zelenski, după ce o centrală electrică importantă din Kiev a fost lovită de rachete ruseşti: „Este important ca SUA să vadă ce se întâmplă”

Război în Ucraina
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O centrală energetică esențială pentru alimentarea cu electricitate și căldură a Kievului a fost lovită într-un atac cu rachete balistice lansat de Rusia, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Volodimir Zelenski.
Volodimir Zelenski. Foto: AFP

Liderul de la Kiev spune că ținta atacului a fost centrala termoenergetică Darnițka CHPP-4, alături de un bloc de locuințe, potrivit BBC.

Zelenski a afirmat că atacul s-a produs fără ca Ucraina să primească avertizări prealabile privind lansarea rachetelor.

Vitali Klitschko,  primarul Kievului a declarat că doi oameni și-au pierdut viața, iar alți 21 au fost răniți în urma impactului asupra clădirii rezidențiale, produs marți seară. Patru dintre răniți se află în stare gravă.

Atacul are loc la doar două zile după ce președintele american Donald Trump a anunțat că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu privind infrastructura energetică. Cu toate acestea, autoritățile ucrainene au raportat noi bombardamente rusești asupra unor obiective energetice.

„Ucraina a susținut un armistițiu în sectorul energetic. Rusia lovește încă o centrală electrică și pune în pericol viețile oamenilor noștri”, a transmis Zelenski pe rețelele sociale.

Președintele ucrainean a criticat, de asemenea, faptul că infrastructura energetică a țării continuă să fie vizată, în timp ce Ucraina nu primește avertizări timpurii privind atacurile cu rachete balistice.

„Este important ca lumea să nu rămână tăcută. Este important ca Statele Unite să vadă ce se întâmplă și cine este responsabil pentru continuarea acestui război”, a adăugat acesta.

Speculații că SUA ar fi limitat accesul Ucrainei la informații de intelligence esențiale 

Este a doua noapte consecutivă în care capitala ucraineană este vizată de atacuri cu rachete. După bombardamentele de luni noapte, au apărut speculații potrivit cărora SUA ar fi limitat accesul Ucrainei la informații de intelligence esențiale pentru detectarea amenințărilor aeriene.

Donald Trump a respins însă aceste informații.

„Îi ajutăm și le furnizăm informații. Vrem ca războiul să se încheie”, a declarat președintele american, adăugând că Washingtonul lucrează atât cu Ucraina, cât și cu Rusia pentru găsirea unei soluții de pace.

Întrebat dacă Moscova a încălcat armistițiul privind sectorul energetic, Trump a evitat un răspuns direct, afirmând că ambele părți doresc încheierea conflictului, dar „nu știu încă cum să ajungă acolo”.

La începutul săptămânii, Zelenski a declarat că un armistițiu de 60 de zile ar permite organizarea alegerilor prezidențiale în Ucraina, după ce Trump afirmase că „a venit timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte”.

De cealaltă parte, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a susținut că Ucraina nu merită „răgazul” pe care l-ar oferi o încetare a focului. Potrivit acestuia, un armistițiu ar permite statelor europene să continue înarmarea Kievului.

Centrala CHPP-4, care asigură energie termică și electrică pentru districtul Dniprovski și părți din districtul Darnițki, a fost lovită de mai multe ori de la începutul războiului. În februarie, instalația a suferit pagube grave în urma unui alt atac cu rachete, fiind nevoită să își suspende activitatea. Peste 1.000 de clădiri rezidențiale au rămas atunci fără încălzire și apă caldă, alături de zeci de școli, grădinițe și unități medicale.

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