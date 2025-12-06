Zelenski anunță că a avut o convorbire telefonică „substanţială şi constructivă” cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner

Preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă seară că a avut o conversaţie telefonică „substanţială şi constructivă” cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner şi cu negociatorii Kievului plecaţi să îi întâlnească în Florida pentru discuţii privitoare la încheierea războiului din Ucraina, transmit AFP şi Reuters.

Zelenski a precizat că, în timpul acestei conversaţii, au fost abordate „chestiuni cheie ce ar putea garanta oprirea vărsării de sânge”, potrivit celor două agenții, citate de Agerpres.

„Ucraina este hotărâtă să lucreze în continuare onest cu partea americană pentru a instaura o pace reală. Am convenit următoarele etape şi formatul discuţiilor cu Statele Unite”, a indicat liderul ucrainean pe social media.

Sâmbătă, 6 decembrie, negociatorii ucraineni şi americani se află în Florida pentru a treia zi de discuţii privitoare la planul Washingtonului pentru încheierea războiului din Ucraina, declanşat în februarie 2022 de invazia rusă.

„Trebuie făcut totul pentru a face funcţională orice măsură pentru pace”

Zelenski a spus că aşteaptă revenirea la Kiev a celor doi negociatori ai săi, Rustem Umerov şi şeful Statului major al armatei ucrainene Andrii Gnatov, „cu un raport detaliat” al discuţiilor avute cu reprezentanţii SUA.

„Nu poate fi discutat totul prin telefon, aşa că trebuie să lucrăm îndeaproape cu echipele noastre asupra ideilor şi propunerilor. Abordarea noastră este aceea că trebuie făcut totul pentru a face funcţională orice măsură pentru pace, securitate şi reconstrucţie”, a mai spus liderul de la Kiev.