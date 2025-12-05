Avertismentul președintelui Finlandei într-o convorbire cu liderii europeni: „Nu-i putem lăsa Ucraina și pe Zelenski singur cu tipii ăștia”

Președintele finlandez Alexander Stubb i-a avertizat pe liderii europeni că negociatorii americani au fost probabil în contact paralel cu Rusia în timpul discuțiilor cu oficiali ucraineni care au avut loc în Florida, pe 30 noiembrie, potrivit unei transcrieri oferite publicației Kyiv Independent de către o sursă diplomatică de rang înalt.

Stubb a transmis acest mesaj în timpul unei conversații care a avut loc între lideri europeni de rang înalt la începutul acestei săptămâni, la scurt timp după ce trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, s-au întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova, pe 2 decembrie.

Discuția a scos la iveală îngrijorarea crescândă din capitalele europene cu privire la postura Washingtonului, pe măsură ce eforturile reînnoite de pace continuă.

Avertismentul a venit în contextul în care liderii evalua stadiul negocierilor, în urma rundelor paralele de discuții de la Geneva și Florida, cu prilejul cărora oficiali americani și ucraineni au lucrat la revizuirea propunerii inițiale de pace în 28 de puncte.

Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, a condus delegația Ucrainei la Miami, unde s-a întâlnit cu secretarul de stat american Marco Rubio, Witkoff și Kushner.

Stubb le-a spus președintelui francez Emmanuel Macron, președintelui Volodimir Zelenski, secretarului general al NATO Mark Rutte și altor persoane participante la apel că a vorbit cu Kushner după ce acesta s-a întors de la Moscova, unde delegația americană a purtat discuții cu Putin, potrivit transcrierii consultate de Kyiv Independent.

„A părut că au discutat cu rușii în timp ce negocierile aveau loc la Miami”, a spus acesta.

Președintele Finalndei i-a informat pe liderii europeni că Kushner a descris discuțiile de la Moscova ca fiind productive, afirmând că „95% din acord este convenit”, dar că a rămas un punct asupra căruia sunt încă blocaje, și anume acela ce impune Ucrainei să cedeze teritoriu - o condiție pe care Kievul a respins-o în repetate rânduri.

Europa este îngrijorată

Conform transcrierii, relatată inițial de Der Spiegel , Zelenski urma să se întâlnească cu emisarii americani la Bruxelles pentru a obține o informare completă, dar a ales în schimb să trimită oficiali de nivel inferior la Miami pe 4 decembrie.

Președintele ucrainean le-a spus liderilor europeni că se teme de presiuni puternice din partea SUA în eventualitatea în care aceștia ar fi absenți de la rundele viitoare și a subliniat că delegația ucraineană „nu poate negocia teritorii fără mine”.

Mai mulți lideri din Europa și-au exprimat îngrijorările că Washingtonul ar putea încerca să încheie un acord cu Moscova pe care nici Ucraina, nici UE nu l-ar putea accepta.

Macron a avertizat că „există posibilitatea ca SUA să trădeze” Ucraina în chestiunea teritorială în lipsa unor clarificări privind garanțiile de securitate.

Stubb i-a îndemnat pe lideri să participe direct la rundele viitoare: „Nu putem lăsa Ucraina și pe Volodimir singuri cu acești oameni”.

Pe de altă parte, prim-ministrul italian Giorgia Meloni a avertizat că „ar părea o slăbiciune dacă liderii europeni ar sta împreună cu Kushner și Witkoff”.

Pe parcursul discuției, oficialii europeni și-au exprimat frustrarea față de faptul că Washingtonul pare să negocieze cu Moscova, în timp ce îi marginalizează pe consilierii UE pe probleme de securitate națională.

Macron, Rutte, Stubb și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au insistat că orice înțelegere trebuie să includă garanții de securitate pentru Ucraina, iar Europa ar trebui să ia deciziile privind activele rusești înghețate.

Zelenski a spus că următoarele zile vor fi critice. Cancelarul german Friedrich Merz l-a avertizat pe președintele ucrainean: „Fiți vigilenți... Se joacă atât cu tine, cât și cu noi.”

Discuția a avut loc în contextul în care Trump a intensificat presiunile pentru o încheiere negociată a războiului.

Proiectul inițial în 28 de puncte, prezentat în noiembrie, prevedea limitarea efectivelor militare ale Ucrainei, blocarea aderării sale la NATO și retragerea din teritoriile controlate de Kiev - condiții care au alarmat statele europene, acestea susținând că au fost luate prin surprindere de propunere.