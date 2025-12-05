search
Vineri, 5 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Avertismentul președintelui Finlandei într-o convorbire cu liderii europeni: „Nu-i putem lăsa Ucraina și pe Zelenski singur cu tipii ăștia”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele finlandez Alexander Stubb i-a avertizat pe liderii europeni că negociatorii americani au fost probabil în contact paralel cu Rusia în timpul discuțiilor cu oficiali ucraineni care au avut loc în Florida, pe 30 noiembrie, potrivit unei transcrieri oferite publicației Kyiv Independent de către o sursă diplomatică de rang înalt.

image

Stubb a transmis acest mesaj în timpul unei conversații care a avut loc între lideri europeni de rang înalt la începutul acestei săptămâni, la scurt timp după ce trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, s-au întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova, pe 2 decembrie.

Discuția a scos la iveală îngrijorarea crescândă din capitalele europene cu privire la postura Washingtonului, pe măsură ce eforturile reînnoite de pace continuă.

Avertismentul a venit în contextul în care liderii evalua stadiul negocierilor, în urma rundelor paralele de discuții de la Geneva și Florida, cu prilejul cărora oficiali americani și ucraineni au lucrat la revizuirea propunerii inițiale de pace în 28 de puncte.

Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, a condus delegația Ucrainei la Miami, unde s-a întâlnit cu secretarul de stat american Marco Rubio, Witkoff și Kushner.

Stubb le-a spus președintelui francez Emmanuel Macron, președintelui Volodimir Zelenski, secretarului general al NATO Mark Rutte și altor persoane participante la apel că a vorbit cu Kushner după ce acesta s-a întors de la Moscova, unde delegația americană a purtat discuții cu Putin, potrivit transcrierii consultate de Kyiv Independent.

„A părut că au discutat cu rușii în timp ce negocierile aveau loc la Miami”, a spus acesta.

Președintele Finalndei i-a informat pe liderii europeni că Kushner a descris discuțiile de la Moscova ca fiind productive, afirmând că „95% din acord este convenit”, dar că a rămas un punct asupra căruia sunt încă blocaje, și anume acela ce impune Ucrainei să cedeze teritoriu - o condiție pe care Kievul a respins-o în repetate rânduri.

Europa este îngrijorată

Conform transcrierii, relatată inițial de Der Spiegel , Zelenski urma să se întâlnească cu emisarii americani la Bruxelles pentru a obține o informare completă, dar a ales în schimb să trimită oficiali de nivel inferior la Miami pe 4 decembrie.

Președintele ucrainean le-a spus liderilor europeni că se teme de presiuni puternice din partea SUA în eventualitatea în care aceștia ar fi absenți de la rundele viitoare și a subliniat că delegația ucraineană „nu poate negocia teritorii fără mine”.

Mai mulți lideri din Europa și-au exprimat îngrijorările că Washingtonul ar putea încerca să încheie un acord cu Moscova pe care nici Ucraina, nici UE nu l-ar putea accepta.

Macron a avertizat că „există posibilitatea ca SUA să trădeze” Ucraina în chestiunea teritorială în lipsa unor clarificări privind garanțiile de securitate.

Stubb i-a îndemnat pe lideri să participe direct la rundele viitoare: „Nu putem lăsa Ucraina și pe Volodimir singuri cu acești oameni”.

Pe de altă parte, prim-ministrul italian Giorgia Meloni a avertizat că „ar părea o slăbiciune dacă liderii europeni ar sta împreună cu Kushner și Witkoff”.

Pe parcursul discuției, oficialii europeni și-au exprimat frustrarea față de faptul că Washingtonul pare să negocieze cu Moscova, în timp ce îi marginalizează pe consilierii UE pe probleme de securitate națională.

Macron, Rutte, Stubb și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au insistat că orice înțelegere trebuie să includă garanții de securitate  pentru Ucraina, iar Europa ar trebui să ia deciziile privind activele rusești înghețate.

Zelenski a spus că următoarele zile vor fi critice. Cancelarul german Friedrich Merz l-a avertizat pe președintele ucrainean: „Fiți vigilenți... Se joacă atât cu tine, cât și cu noi.”

Discuția a avut loc în contextul în care Trump a intensificat presiunile pentru o încheiere negociată a războiului.

Proiectul inițial în 28 de puncte, prezentat în noiembrie, prevedea limitarea efectivelor militare ale Ucrainei, blocarea aderării sale la NATO și retragerea din teritoriile controlate de Kiev - condiții care au alarmat statele europene, acestea susținând că au fost luate prin surprindere de propunere.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Două scenarii în care rușii ajung la Gurile Dunării. General de top: „E NATO pregătită pentru o asemenea ipostază?”
digi24.ro
image
Cei care adună PET-uri pentru RetuRO ajung să câștige și cât un salariu minim pe economie lunar. Românii colectează masiv
stirileprotv.ro
image
De ce ștergătoarele de parbriz fac zgomot și cum poți scăpa de scârțâit. Trucurile oferite de experții auto
gandul.ro
image
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
mediafax.ro
image
Cristi Chivu a mers în redacția ziarului celebru din Italia fără să anunțe. Ce a urmat a surprins pe toată lumea
fanatik.ro
image
Ce avere are Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR la Primăria București
libertatea.ro
image
Directoare din PMB: „Și eu m-am dat jos ori cu bâta, ori cu pistolul, la șoferul de taxi”
digi24.ro
image
Titularul din Dinamo - Foresta 4-5 a ajuns instalator de gaze: „Am lucrat și la stația de betoane”. Apariție în premieră după 25 de ani
gsp.ro
image
Imaginile cu el și altă femeie măritată au pus capăt căsniciei! Divorțul anului: nimeni nu se aștepta
digisport.ro
image
S-a însurat premierul? Purtătoarea de cuvânt a Guvernului vorbește despre „soția domnului Ilie Bolojan”
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Tradiții și obiceiuri de Sf. Nicolae. Ce cadouri să evităm și de ce nu se oferă lucruri negre
observatornews.ro
image
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul României
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Pot trece la Hidroelectrica dacă am datorii la furnizorul actual? Ce spune legea
playtech.ro
image
Curg ofertele pentru Alex Musi! Dinamo, aproape să dea marea lovitură: „2 milioane de euro. Am vorbit cu Andrei Nicolescu”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
"Inacceptabil!" Ucraina a anunțat decizia luată în privința tinerei care a trecut de partea Rusiei
digisport.ro
image
VIDEO Se construiește mega autostradă de la granița României și până în marile porturi din Italia
stiripesurse.ro
image
Cardurile de alimente au fost deja încărcate! Câți BANI au primit beneficiarii
kanald.ro
image
Vladimir Putin vrea să ajungă la granițele României cucerind Donbas prin orice mijloace...
playtech.ro
image
Când a murit, de fapt, Ștefania Szabo? Rezultatele autopsiei răstoarnă ancheta în cazul decesului subit al doctoriței
wowbiz.ro
image
Câștigător surpriză la casele de pariuri în cursa pentru Primăria Capitalei. Toate sondajele politice sunt date peste cap
romaniatv.net
image
Cea mai bogată femeie din România și-a scos iubitul în oraș. Anca Vlad, o masă la un restaurant de top din Capitală, plus o vizită culturală PAPARAZZI VIDEO ȘI FOTO
mediaflux.ro
image
Titularul din Dinamo - Foresta 4-5 a ajuns instalator de gaze: „Am lucrat și la stația de betoane”. Apariție în premieră după 25 de ani
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Locul de vis în care stă Daniel Pavel în Thailanda: „Casa asta îmi amintește de…” Primele imagini cu oaza de pe plajă a prezentatorului Pro TV! Ce obiect are în dormitor?
click.ro
image
Cât ne costă masa de Crăciun? Bugetul total pentru friptură, sarmale, piftie, salata de boeuf și cozonac
click.ro
image
Ghinion pe capul vedetelor, înainte de Moș Nicolae! Marina Voica se spală la lighean iar Natalia Guberna gătește pe reșou: „Ne-au oprit gazele, ca să nu sărim în aer!”
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Gestul superb făcut de Regele Charles pentru Kate Middleton, nora lui preferată! A fost un moment emoționant
okmagazine.ro
venti views AtEJsWMY1Ko unsplash jpg
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an
clickpentrufemei.ro
humans ate plant foods 1 webp
Descoperire: oamenii preistorici consumau plante procesate cu mult înainte de apariția agriculturii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiica nelegitimă a lui Putin, descoperită la Paris. „Spune-i să oprească războiul” -„Sigur!”| FOTO/VIDEO
image
Locul de vis în care stă Daniel Pavel în Thailanda: „Casa asta îmi amintește de…” Primele imagini cu oaza de pe plajă a prezentatorului Pro TV! Ce obiect are în dormitor?

OK! Magazine

image
Plânge inima în Regele Charles, cancerul amenință iar! O nouă îngrijorare sfâșietoare legată de sănătate la Palatul regal britanic

Click! Pentru femei

image
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an

Click! Sănătate

image
Poți urca 4 etaje în 60 de secunde? Testul banal care arată cum stai cu inima