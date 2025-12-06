search
Sâmbătă, 6 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Întâlnire Starmer - Zelenski - Macron - Merz, luni, la Londra. Ce vor discuta cei patru lideri

0
0
Publicat:

Keir Starmer, premierul Marii Britanii, se va întâlni luni, 8 decembrie, la Londra, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz, pentru a continua discuţiile despre încheierea războiului din Ucraina, potrivit DPA.

Starmer și Zelenski. FOTO Profimedia
Starmer și Zelenski. FOTO Profimedia

Prim-ministrul britanic se va folosi de această ocazie pentru a exprima sprijinul Londrei faţă de Ucraina, scrie Agerpres, care citează agenția străină.

Şeful guvernului britanic a subliniat că Ucraina trebuie să-şi decidă singură viitorul şi a subliniat că viitoarea forţă de menţinere a păcii va juca un „rol vital” în garantarea securităţii acestei ţări.

Unul dintre subiectele întâlnirii este legat de discuţiile între reprezentanţii Washingtonului şi ai Kievului menite să contribuie la încheierea unui acord asupra garantării securităţii post-conflict pentru Ucraina.

Cei patru lideri au participat, cu aproape două săptămâni în urmă, la o videoconferinţă a „Coaliţiei Voinţei”, convocată de Starmer şi Macron, în scopul dotării Europei cu o forţă de menţinere a păcii ce va putea fi desfăşurată în Ucraina în cazul unei încetări a focului.

 Pacea în Ucraina, o perspectivă îndepărtată

Pacea încă pare a fi o perspectivă îndepărtată în Ucraina, unde Rusia a lansat vineri noaptea un atac masiv cu rachete şi drone.

Volodimir Zelenski a afirmat că infrastructura energetică a ţării sale a fost principala ţintă pentru sute de drone şi circa 50 de rachete ruseşti.

„Coaliţia Voinţei” este formată din 31 de ţări, inclusiv România, care au promis sprijin consolidat pentru Ucraina împotriva agresiunii ruse şi care este condusă de Regatul Unit şi Franţa.

Iniţiativa a fost anunţată pe 2 martie 2025 de premierul Keir Starmer, după summitul de la Londra privind Ucraina, desfăşurat sub motto-ul „Securizarea viitorului nostru”.

Principalul obiectiv al iniţiativei este de a facilita încercările de negocieri de pace între Kiev şi Moscova lansate de SUA în februarie acest an, printr-o contribuţie la garanţii de securitate suficient de solide pentru Ucraina pentru a asigura durabilitatea unei potenţiale încetări a focului şi a unui acord de pace.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate Europa să își apere frontiera din Amazon
digi24.ro
image
La 91 de ani, un pensionar care a moștenit aproape un milion de euro a donat toți banii. I-a lăsat pe toți fără cuvinte
stirileprotv.ro
image
Rugăciune de Sfântul Nicolae. Se rostește în seara de 6 decembrie
gandul.ro
image
Sesizare: Miros de gaze într-o școală din Capitală unde sunt amenajate secții de votare
mediafax.ro
image
Primul 11 al FCSB în derby-ul cu Dinamo. Marea surpriză din atac după accidentările lui Bîrligea și Miculescu. Exclusiv
fanatik.ro
image
REPORTAJ Starea de spirit la coadă la apă în Breaza și Băicoi, Prahova: „Am ajuns să stăm cu mâna-ntinsă pentru greșelile unor incompetenți!”
libertatea.ro
image
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum”
digi24.ro
image
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile!
gsp.ro
image
Lovitură chiar înainte de alegeri! Instanța a decis: un SINGUR candidat eligibil. Votul poate fi, totuși, anulat
digisport.ro
image
Apar informații că liderii mondiali sunt deja în alertă: obiectul misterios '3I/ATLAS' pare că emite un puls identic cu cel al unei nave extraterestre
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Comuna unde tot mai mulți părinți din oraș își trimit copiii la școală. Mulţi aleg să se mute aici definitiv
observatornews.ro
image
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Greșeli care îți afectează calculatorul fără să îți dai seama: Cum să îți protejezi PC-ul și îl ai mai multă vreme
playtech.ro
image
Pariul făcut de Dumitru Dragomir cu Gigi Neţoiu: “Atâţia bani trebuie să-i dau dacă iese primar!”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Cum l-a numit Shakira pe Gerard Pique, după marea împăcare
digisport.ro
image
VIDEO Bolojan, după lovitura dată de Înalta Curte pe pensiile speciale: 'Problemele de procedură nu se mai pun. Să se judece pe fond'
stiripesurse.ro
image
România a fost zguduită de un CUTREMUR, în această dimineață. Unde s-au produs seismul
kanald.ro
image
Vladimir Putin vrea să ajungă la granițele României cucerind Donbas prin orice mijloace...
playtech.ro
image
Când a murit, de fapt, Ștefania Szabo? Rezultatele autopsiei răstoarnă ancheta în cazul decesului subit al doctoriței
wowbiz.ro
image
Vortexul polar se rupe, ce iarnă aduce de Crăciun şi Revelion. Prognoza actualizată pentru România
romaniatv.net
image
Ilie Bolojan a dat vestea proastă privind creșterea pensiilor în 2026. Cinci milioane de pensionar, vizați: „Deciziile nu pot fi schimbate”
mediaflux.ro
image
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile!
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Cine este Cristian Rizea, cel din cauza căruia Dan Capatos ar fi fost dat afară de la Antena Stars. Fostul politician a fost implicat în mai multe scandaluri
click.ro
image
Moartea celor 9 studenți pe Muntele „Nu merge acolo”, una din marile enigme ale secolului XX |FOTO
click.ro
image
Saveta Bogdan a dat cărțile pe față! Și-a înșelat sau nu Gheorghe Turda soția: „El a fost un om...”
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Gestul superb făcut de Regele Charles pentru Kate Middleton, nora lui preferată! A fost un moment emoționant
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
humans ate plant foods 1 webp
Descoperire: oamenii preistorici consumau plante procesate cu mult înainte de apariția agriculturii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Cine este Cristian Rizea, cel din cauza căruia Dan Capatos ar fi fost dat afară de la Antena Stars. Fostul politician a fost implicat în mai multe scandaluri

OK! Magazine

image
Ce diferență poate face un an! Prințul Louis a devenit un puști atât de cuminte. Moment înduioșător alături de Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă