Witkoff și Kushner au anulat întâlnirea cu Zelenski după discuțiile de la Moscova

Întâlnirea planificată la Bruxelles între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și delegația americană compusă din trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, și ginerele lui Trump, Jared Kushner, care s-a deplasat la Moscova pentru discuții cu partea rusă, a fost anulată, relatează Kyiv Post.

Corespondentul Kyiv Post la Washington Alex Raufoglu a scris pe X, citând surse, că „întâlnirea de la Bruxelles este anulată”, iar Zelenski se întoarce în Ucraina.

El a adăugat că Kremlinul susține că Witkoff și Kushner „au promis” să zboare direct la Washington după discuțiile cu liderul rus Vladimir Putin la Moscova – o declarație care nu a fost confirmată de partea americană.

Motivul anulării acestei întâlniri nu a fost dezvăluit.

Rusia și SUA nu au ajuns la „niciun compromis” după aproape cinci ore de discuții privind încheierea războiului Rusiei în Ucraina, a anunțat marți seară consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, în pofida unor „constructive, foarte utile și substanțiale” între delegații.

De asemenea, el a anunțat că Witkoff și Kushner se vor întoarce la Washington.

Întâlnirea de la Moscova s-a desfășurat cu participarea lui Witkoff, Kushner, Putin și a unor consilieri de rang înalt ai Kremlinului. Aceasta a urmat revizuirii, în urma consultărilor cu Kievul, a planului inițial în 28 de puncte, respins de Europa și Kiev ca fiind o „listă de dorințe” a Rusiei.

Ușakov a precizat că discuțiile s-au axat pe „esența” propunerilor, mai degrabă decât pe „formulări specifice” și că Moscova va „continua contactele” cu Washingtonul. O întâlnire la nivel prezidențial, a adăugat el, „va depinde de progresul pe care îl putem realiza”.

Un oficial rus a declarat pentru NBC News că există trei piloni nenegociabili pentru Moscova: „teritoriul Donbasului”, limitele impuse forțelor armate ale Ucrainei și recunoașterea de către Occident a revendicărilor teritoriale ale Rusiei.

Rubio: „Doar Putin poate pune capăt războiului”

Ușakov a subliniat că teritoriul rămâne „cea mai importantă” problemă: „Unele evoluții americane par mai mult sau mai puțin acceptabile... Unele formulări nu ni se potrivesc.”

Putin a făcut delegația americană să aștepte mai mult de o oră în timp ce a ținut un discurs în care declara Rusia este „pregătită” de un război cu Europa dacă este provocată.

Ușakov a mai spus că părțile au discutat despre „perspective uriașe” pentru o viitoare cooperare economică dintre SUA și Rusia, dacă se înregistrează progrese. Kirill Dmitriev, trimisul economic al lui Putin, a descris discuțiile succint postând o fotografie, alături de textul: „Productive”.

Secretarul de stat american Marco Rubio și-a exprimat marți un optimism prudent cu privire la eforturile de a negocia un acord de pace între Rusia și Ucraina, subliniind că orice progres depinde în cele din urmă de Putin.

Rubio, care a rămas la Washington în timp ce delegația americană a călătorit la Moscova, a declarat pentru Fox News că Ucraina este pregătită să negocieze, în timp ce războiul rămâne extrem de costisitor.

Cât despre un acord de pace, Rubio a spus că s-au făcut progrese după 10 luni de demersuri diplomatice, iar finalul nu se întrevede încă. „Ne-am apropiat, dar încă nu am ajuns acolo... Doar Putin poate pune capăt acestui război de partea rusă.”