Vulnerabilitatea ascunsă a Ucrainei: atacurile cu drone depind de tehnologia SUA, pe care Kievul nu o controlează

Dronele ucrainene de atac cu rază lungă au adus războiul președintelui rus Vladimir Putin direct în interiorul Rusiei, afectând tot mai mult viața de zi cu zi a milioane dintre proprii săi cetățeni.

Dronele ucrainene, dependente de Starlink-ul lui Elon Musk/FOTO:EPA/EFE

La Moscova, mașinile stau la coadă sute de metri la benzinării, pe fondul lipsei de combustibil. În Crimeea anexată ilegal, întreruperile de curent electric au lăsat locuitorii fără energie zile în șir. Iar în întreaga Rusie, depozitele logistice ale Wildberries și Ozon, cei mai mari retaileri online din țară, au fost distruse, provocând pierderi financiare uriașe pentru mii de comercianți și perturbând livrările către clienți.

Incendii izbucnesc pe tot cuprinsul „imperiului" lui Putin.

Mai aproape de linia frontului, dronele ucrainene de atac cu rază medie devastează logistica rusă, perturbând grav aprovizionarea cu combustibil, muniție și provizii de care Moscova are nevoie, și încetinind semnificativ înaintarea trupelor ruse.

În centrul acestor campanii de atac eficiente se află o dependență tot mai mare de un ansamblu de tehnologii americane și de informații de tip intelligence furnizate de SUA, asupra cărora Ucraina nu are control.

Terminalele de internet Starlink, produse de SpaceX, compania lui Elon Musk, au devenit coloana vertebrală operațională a multor misiuni ucrainene cu drone. Dronele Hornet, produse de Perennial Autonomy, companie fondată de fostul director executiv al Google, Eric Schmidt, sunt considerate cele mai bune drone de atac cu rază medie aflate în dotarea Ucrainei. Iar Palantir, companie condusă de directorul executiv Alex Karp și cofondată de Peter Thiel, furnizează software bazat pe inteligență artificială, esențial pentru planificarea rutelor și pentru rezultatele misiunilor de atac cu rază lungă.

Analistul militar austriac, colonelul Markus Reisner, a declarat că această combinație de capabilități, informațiile americane, inteligența artificială pentru execuția operațională și Starlink drept infrastructură de comunicații, „este exact ceea ce face posibil, în primul rând, ca ucrainenii să desfășoare și să susțină această campanie cu rază medie și lungă împotriva Rusiei".

Războiul ucrainean cu drone funcționează pe bază de tehnologie americană

Când Donald Trump a revenit la Casa Albă, primele sale tensiuni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, precum și apropierea sa de Vladimir Putin, au alimentat temerile că Washingtonul ar putea încerca să încheie o înțelegere pe seama Kievului.

Situația s-a schimbat însă radical, Ucraina adâncindu-și dependența de informațiile, tehnologia și armamentul american. Însă aceleași capabilități care permit victorii pe câmpul de luptă reprezintă, în același timp, un potențial punct vulnerabil, aflat în afara controlului Kievului.

Ofițeri ucraineni implicați în aceste campanii cu drone, care cunosc bine consecințele atunci când sprijinul extern nu este suficient, fie că este vorba despre obuze de artilerie sau despre rachete interceptoare Patriot — spun că se tem că deciziile luate la Washington sau de către companii americane de tehnologie ar putea slăbi brusc poziția Ucrainei pe front și în viitoarele negocieri.

„Mulți dintre colegii mei, la fel ca mine, sunt foarte îngrijorați de modul în care am putea funcționa fără Starlink", a declarat pentru publicația germană WELT un ofițer ucrainean cunoscut sub indicativul Iura. „Am discutat de mai multe ori acest subiect: ce s-ar întâmpla dacă Elon Musk sau altcineva de la SpaceX ar decide să oprească sistemul?"

Starlink a schimbat fundamental modul în care Ucraina își desfășoară campania de atac cu rază medie. Potrivit lui Iura, operarea cu și fără Starlink reprezintă „absolut două paradigme diferite". Schimbarea a început primăvara și s-a accelerat în ultimele luni, pe măsură ce forțele ucrainene au început să echipeze frecvent dronele de atac cu rază medie — inclusiv sisteme precum FP-2, de producție ucraineană — cu terminale Starlink.

Fără Starlink, echipajele trebuie să înțeleagă comunicațiile radio, să calculeze relieful și înălțimea antenelor, să folosească drone-releu și să optimizeze legăturile radio pe distanțe lungi. Starlink elimină cea mai mare parte din această complexitate.

„Starlink îți oferă posibilitatea de a nu mai fi nevoit să studiezi fizica radio", a spus Iura. „Simplifică totul."

Sistemul permite operatorilor să păstreze o conexiune video în timp real cu drona, până cu puțin timp înainte de impact. Astfel, operatorii pot corecta traiectoria dronei în etapa finală de apropiere, pot observa ținta și pot evalua dacă atacul a avut succes. În cazul sistemelor radio convenționale, a explicat Iura, operatorii pierd deseori semnalul video la scurt timp după blocarea țintei.

Starlink poate oferi, de asemenea, ceea ce el numește „coordonate GPS sintetice", care ajută drona să navigheze atunci când semnalul GPS convențional este bruiat.

Aceste avantaje pe câmpul de luptă vin însă la pachet cu dependența de regulile și autorizările impuse de SpaceX. După ce compania a blocat, la începutul acestui an, utilizarea Starlink de către armata rusă, ucrainenii s-au confruntat, la rândul lor, cu cerințe de înregistrare mai stricte, a precizat Iura. Spre exemplu, terminalele folosite pe drone trebuie acum înregistrate individual și autorizate special pentru operare la viteză mare.

SpaceX nu a răspuns solicitărilor de comentarii privind utilizarea Starlink de către Ucraina.

Alex, ofițer în cadrul Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, a declarat pentru Business Insider — parte, de asemenea, a Global Reporters Network — că, în prezent, nicio altă tehnologie americană nu este la fel de indispensabilă precum Starlink. El a descris sistemul drept un element „extrem de critic" al operațiunilor ucrainene cu drone pe câmpul de luptă.

Drona americană aflată în centrul campaniei de atac cu rază medie

Drona Hornet, produsă de Perennial Autonomy și care funcționează prin intermediul conexiunii Starlink, este una dintre cele mai utilizate drone de atac cu rază medie aflate în prezent în serviciu.

În cursul acestei veri, au fost lansate câteva mii de drone Hornet, produse în SUA. Aparatul poate transporta focoase de până la cinci kilograme și poate lovi ținte aflate la distanțe cuprinse între 50 și 150 de kilometri, în funcție de configurația bateriei și a încărcăturii.

Potrivit unor operatori familiarizați cu documentația internă de achiziții, prețul unitar al unei drone Hornet variază între 7.500 și 10.000 de dolari, ceea ce o face relativ ieftină în comparație cu alte drone de atac cu rază medie.

Hornet a jucat un rol esențial în campania ucraineană de atac asupra logisticii ruse din sudul ocupat al țării.

O sursă apropiată companiei a declarat pentru Business Insider că, potrivit estimărilor, pentru fiecare dolar investit în drone Hornet utilizate în luptă, sunt distruse active rusești în valoare de aproximativ 60 de dolari. Acest raport reflectă eforturile mai ample ale Ucrainei de a găsi metode eficiente din punct de vedere al costurilor pentru a slăbi capacitatea militară a Rusiei.

Un ofițer ucrainean, a cărui unitate a folosit drone Hornet pe front timp de câteva luni, la începutul acestui an, a declarat pentru WELT că unitatea sa a înregistrat o rată confirmată de lovire a țintelor de cel puțin 60%, peste 40% dintre toate lansările soldându-se cu lovituri directe. Doar aproximativ 15% dintre drone au fost perturbate de războiul electronic rusesc sau doborâte.

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Ofițerul a menționat că unitatea sa s-a confruntat cu probleme la sistemul de detonare, unele focoase neexplodând la impact. Operatorii ucraineni cu experiență sunt însă obișnuiți să modifice dronele primite, remediind eventualele deficiențe tehnice.

Analistul militar austriac Gustav Gressel a descris combinația dintre dronele de atac Hornet și terminalele Starlink drept coloana vertebrală a campaniei ucrainene de atac cu rază medie.

„Da, nu există alternativă la Starlink", a afirmat el. „Dependența crește pe măsură ce nevoia de Starlink devine tot mai mare, iar, din punct de vedere numeric, practic nu există alte sisteme de drone sau de atac în adâncime care să poată oferi înlocuitori la fel de accesibili."

Totodată, Gressel a avertizat că avantajul operațional pe care Starlink îl oferă Ucrainei ar putea scădea, pe măsură ce Rusia își dezvoltă propriul sistem de comunicații prin satelit, denumit Rassvet, care ar putea fi implementat pe scară mai largă pe front încă din 2027, pentru a recupera capacitățile pierdute la începutul acestui an.

Potrivit unor comunicații radio interceptate, obținute de WELT de la Brigada ucraineană Burevii, atunci când accesul la Starlink a fost blocat pentru forțele ruse, primăvara trecută, acest lucru a provocat perturbări considerabile. La fel ca Ucraina, și trupele lui Putin adoptaseră tot mai mult, pe scară largă, aceste terminale, inclusiv variantele portabile Starlink Mini, folosite de unitățile de asalt.

Lovituri asupra logisticii, rafinăriilor, porturilor și altor ținte

Campaniile ucrainene ample de atac cu drone au vizat intens Crimeea, în încercarea de a izola peninsula de restul Rusiei, dar și economia de război a Moscovei. Dronele ucrainene lovesc vehicule de aprovizionare, instalații energetice și nave aparținând „flotei fantomă" ruse, printre alte ținte.

Forțele ucrainene pentru Sisteme Fără Pilot au anunțat că, în cadrul operațiunii „Deconectarea Crimeei", dronele ucrainene au lovit 27 de noduri energetice din Crimeea și din teritoriile ocupate de Rusia din sudul Ucrainei, între 17 și 22 august.

În același timp, atacurile concentrate cu drone asupra logisticii ruse pun o presiune considerabilă pe forțele lui Putin.

„Dacă poți distruge camioanele de transport, infrastructura feroviară, depozitele de muniție și poți perturba livrările de combustibil, devine foarte dificil pentru forțele ruse să continue operațiunile", a declarat Ben Hodges, fostul comandant al Forțelor Armate americane în Europa.

„Știm din istorie că războiul este un test al voinței, dar este, de asemenea, și un test al logisticii", a adăugat el, subliniind că „ucrainenii lovesc constant logistica rusă".

Forțele pentru Sisteme Fără Pilot au mai precizat că, din luna iulie, unitățile lor de drone au atacat 242 de nave rusești aparținând așa-numitei „flote fantomă" — 134 în Marea Azov și 108 în Marea Neagră. Aceste atacuri au fost realizate atât cu drone aeriene de unică folosință, cât și cu drone navale.

Potrivit operatorilor ucraineni citați de WELT, dronele navale de atac Magura ale Ucrainei au o rază de acțiune de sute de kilometri și se bazează pe terminale Starlink pentru pilotarea la distanță, în timp real, și pentru transmiterea de imagini video live.

Pe lângă atacurile asupra petrolierelor rusești, Ucraina a vizat sistematic infrastructura „imperiului petrolier" al lui Putin, respectiv rafinării și porturi precum Novorossiisk, un hub major pentru exporturile și importurile rusești de petrol.

Aceste lovituri sunt realizate cu drone ucrainene de producție proprie, cu rază lungă de acțiune, unele dintre ele fiind acum capabile să atingă ținte aflate la până la 3.500 de kilometri distanță și să transporte între 50 și 75 de kilograme de exploziv.

Deși dronele în sine sunt construite în Ucraina, campaniile de atac depind, în continuare, în mare măsură de comunicațiile, software-ul, informațiile și alte capabilități de luptă furnizate de partea americană.

Dependența ascunsă a operațiunilor ucrainene de atac

Jurnaliștii de la WELT au putut observa, în timpul unei vizite realizate la începutul lunii iunie, la un depozit din centrul Ucrainei, cât de mult se bazează pe date campania ucraineană de drone împotriva Rusiei. Acolo, operatori de drone din cadrul serviciilor de informații militare planificau rutele de zbor ale unor drone care urmau să lovească ținte de pe teritoriul Rusiei, la doar câteva ore distanță.

Pe ecrane, aceștia urmăreau un flux constant de informații în timp real: condiții meteo, poziții ale trupelor ruse și date de zbor. „În fiecare zi și în fiecare oră, avem informații despre modul în care își relochează sistemele de apărare antiaeriană și de război electronic", a declarat un comandant ucrainean, cunoscut sub indicativul Vector. „În fiecare noapte, folosim rute de zbor diferite. Nu le repetăm niciodată."

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În centrul acestor operațiuni cu drone se află un software bazat pe inteligență artificială, dezvoltat în mare măsură cu ajutorul tehnologiei companiei americane Palantir, care contribuie la centralizarea datelor relevante de pe câmpul de luptă într-o imagine operațională actualizată permanent. Compania Palantir nu a răspuns solicitărilor de comentarii privind utilizarea tehnologiei sale de către Ucraina.

„Putem compara rutele și misiunile noastre anterioare, din diferiți ani", a spus Vector. „Știm care coridoare funcționează cel mai bine."

Dependența amplă a Kievului de tehnologiile americane pentru operațiunile sale cu drone a permis obținerea unor victorii pe câmpul de luptă, dar a generat, în același timp, tensiuni la cel mai înalt nivel.

Zelenski a declarat recent că un diferend legat de posibilitatea ca SpaceX să permită utilizarea Starlink pentru atacuri în profunzime pe teritoriul Rusiei a contribuit la ruptura sa cu fostul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov. Potrivit președintelui, ministerul Apărării i-a oferit, la acea vreme, asigurări care s-au dovedit ulterior nefondate, înaintea negocierilor cu conducerea americană.

Dornic să elimine lansatoarele de rachete rusești care vizează orașele ucrainene, Zelenski a declarat că speră ca Musk să își reconsidere poziția privind opoziția față de utilizarea Starlink deasupra teritoriului rus. Săptămâna trecută, președintele ucrainean i-a acordat lui Musk Ordinul Libertății, pentru „contribuțiile personale remarcabile la protejarea vieții și libertății umane" și pentru sprijinirea relațiilor dintre SUA și Ucraina.

Ofițeri ucraineni afirmă că dependența de Starlink depășește cu mult atacurile cu rază lungă. Comandantul unei unități de vehicule terestre fără pilot din cadrul regimentului Lava, parte a Corpului 2 „Hartia", cunoscut sub indicativul Matematician, a declarat pentru Business Insider că majoritatea vehiculelor terestre fără pilot folosesc acum Starlink. Aproape de graniță, pe partea ucraineană, acest lucru nu reprezintă, în general, o problemă. De partea cealaltă, însă, „este o problemă".

Disputa legată de utilizarea Starlink în afara Ucrainei reflectă vulnerabilitățile care străbat campania de atac a țării, precum și alte operațiuni fără pilot, din ce în ce mai sofisticate, dependente în mare măsură de tehnologia și sprijinul american. Unele capabilități esențiale continuă să depindă de deciziile luate de companii americane.

Determinarea Ucrainei de a elimina lansatoarele de rachete de pe teritoriul rus a devenit cu atât mai urgentă cu cât țara se confruntă cu o lipsă acută de rachete interceptoare americane Patriot, de care Kievul depinde pentru a se apăra de rachetele balistice rusești. Zelenski a declarat recent că țara sa va avea nevoie de aproximativ 300 de rachete Patriot pentru iarnă, pentru a preveni cel mai grav scenariu.

Prin urmare, modul și măsura în care Ucraina va traversa această iarnă va depinde, din nou, în mare parte, de Statele Unite, notează Business Insider.