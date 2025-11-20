search
Joi, 20 Noiembrie 2025
„Închirierea" Donbasului. Formula prin care SUA văd încetarea războilui dintre Rusia și Ucriana. Cum a ieșit la iveală planul pus la cale de Witkoff și Dmitriev?

Război în Ucraina
Publicat:

Statele Unite ar lua în calcul o formulă prin care Ucraina ar putea închiria Rusiei o parte din teritoriul său în cadrul unui plan menit să paveze calea către încetarea războiului, relatează The Telegraph. Surse citate de publicație afirmă că Moscova ar urma să plătească o taxă de utilizare pentru Donbas, regiune asupra căreia ar primi control operațional, în timp ce dreptul de proprietate ar rămâne la Kiev.

Kirill DImitriev și Steve Witkoff au discutat planul de pace la Miami/FOTO:X
Kirill DImitriev și Steve Witkoff au discutat planul de pace la Miami/FOTO:X

Potrivit The Telegraph, conceptul de „închiriere” ar reflecta abordarea caracteristică fostului președinte american Donald Trump în încheierea de acorduri comerciale, adaptată acum la un scenariu de negociere a păcii.

Un plan discutat discret între Washington și Moscova

Proiectul, structurat în 28 de puncte, ar fi fost discutat neoficial între oficiali americani și ruși, fără participarea directă a Ucrainei și fără consultarea prealabilă a partenerilor europeni. Relatările din presă indică faptul că și membri ai Congresului SUA au aflat despre plan în principal din mass-media.

Pe fondul oboselii războiului și al presiunilor internaționale, o fisură apărută într-un mesaj șters în grabă dezvăluie un canal diplomatic care funcționa în spatele ușilor închise. Iar pentru Kiev, vestea cade ca o lovitură: planuri făcute fără el, cu cerințe care seamănă izbitor de mult cu dictatele Moscovei.

Totul a pornit de la o postare pe X a lui Steve Witkoff, emisar special al lui Donald Trump, publicată și ștearsă în câteva minute. Într-un răspuns aparent accidental, Witkoff scria: „He must have got this from K…” — o trimitere, spun surse diplomatice, la Kirill Dmitriev, bancherul apropiat Kremlinului, născut la Kiev, școlit la Stanford, devenit negociatorul din umbră al Moscovei în dialogul secret cu Statele Unite, scrie The Sun.

Un plan făcut în Miami, ținut departe de Kiev și de europeni

Mesajul șters a scos la suprafață existența unui plan de pace în 28 de puncte, redactat după trei zile de discuții directe între Witkoff și Dmitriev, la Miami. Și, potrivit oficialilor ucraineni, textul conține exact ceea ce Ucraina a refuzat în mod repetat: concesii teritoriale, reducerea drastică a armatei, și renunțarea la orice aspirație euroatlantică.

Președintele Volodimir Zelenski a reiterat în repetate rânduri că Ucraina nu va ceda întregul Donbas în schimbul unui acord de pace, întrucât concesiile teritoriale reprezintă una dintre cererile constante ale președintelui Vladimir Putin.

Regiunea este importantă din punct de vedere industrial și beneficiază de resurse naturale semnificative. În schimbul renunțării la controlul asupra teritoriului, Rusia ar putea compensa pierderile economice ale Ucrainei, susțin sursele citate de The Telegraph.

Constituția Ucrainei impune ca orice transfer de teritoriu să fie supus unui referendum național. Un acord de tip „închiriere” ar evita acest obstacol, notează publicația.

Limitări militare și restricții suplimentare

Printre prevederile proiectului s-ar număra limitarea arsenalului ucrainean și reducerea sprijinului militar american. Presa internațională a relatat și despre o posibilă interdicție privind staționarea trupelor străine pe teritoriul Ucrainei, ceea ce ar exclude viitoare forțe internaționale de menținere a păcii. De asemenea, planul ar restricționa furnizarea de arme occidentale cu rază lungă de acțiune.

Citește și: „Totul e pierdut? Nu cred”. Fostul ambasador al Ucrainei în SUA explică ce se află de fapt în spatele noului „plan de pace” SUA-Rusia

O parte dintre aceste propuneri sunt considerate inacceptabile de Kiev, care a acceptat în principiu apelurile lui Trump pentru o încetare a focului pe actuala linie de contact, dar respinge concesiile teritoriale, argumentând că acestea ar expune restul țării unor noi atacuri.

Rusia speră că succesele sale militare recente, precum și scandalurile interne din Ucraina, ar putea slăbi poziția de negociere a lui Zelenski, au transmis oficiali citați de Reuters.

Critici privind fezabilitatea planului

Daniel DePetris, cercetător la think tank-ul Defense Priorities, și-a exprimat îndoiala asupra faptului că proiectul ar putea funcționa în practică, scrie The Telegraph. El notează că atât Kievul, cât și Moscova ar putea considera că o continuare a conflictului le oferă șansa de a obține poziții mai favorabile înaintea oricărei negocieri definitive.

Proiectul ar presupune, printre altele, retragerea forțelor ucrainene din întregul Donbas — inclusiv din zonele care nu se află sub control rusesc — precum și reducerea semnificativă a capacităților militare ale Ucrainei. În schimb, Rusia ar urma să restituie anumite teritorii ocupate în regiunile Zaporoje și Herson.

Garantarea securității Ucrainei de către Statele Unite ar fi prezentată ca o formă de compensație, însă DePetris atrage atenția că o astfel de soluție ridică numeroase întrebări. El subliniază că ar fi neclar în ce măsură aceste garanții ar diferi de o eventuală aderare la NATO, proces care a fost evitat ani la rând tocmai pentru a nu provoca reacții puternice din partea Rusiei.

De asemenea, rămâne incert dacă Statele Unite ar fi dispuse să își asume obligații extinse de securitate într-un conflict care implică direct cea mai mare putere nucleară din lume.

Reacții și perspective

Fostul șef al MI6, Sir Richard Moore, a afirmat anterior că președintele Putin urmărește să obțină un avantaj strategic prin negocieri și să își mențină poziția de forță. În același timp, Reuters a relatat că Washingtonul ar fi transmis Kievului că ar trebui să ia în considerare planul, într-un moment în care administrația Zelenski se confruntă cu presiuni interne.

Citește și: Casa Albă încearcă să stingă zvonurile privind un presupus plan pro-Rusia în Donbas

Jurnalistul Financial Times Christopher Miller a descris proiectul ca fiind, în esență, o capitulare pentru Ucraina, având în vedere nivelul concesiilor cerute de Moscova.

Șanse reduse pentru un acord

The Washington Post notează că există puține indicii că administrația Trump ar putea obține un progres semnificativ. O sursă implicată în discuții a afirmat că Zelenski ar avea dificultăți majore în acceptarea propunerilor privind cedarea de teritorii și limitarea drastică a capacității militare a Ucrainei.

Planul ar prevedea reducerea armatei ucrainene la jumătate și retragerea din zone ale Donețkului și Luganskului aflate încă sub controlul Kievului. Surse citate de publicație explică faptul că aceste condiții ar echivala cu o capitulare, iar președintele Zelenski nu este dispus să accepte o astfel de soluție.

Reuters a relatat, de asemenea, că Washingtonul ar fi transmis Kievului că ar trebui să accepte noul plan, într-un context de presiuni politice interne și atacuri rusești tot mai intense.

SUA

