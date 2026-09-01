 NATO și UE fac presiuni asupra Spaniei și Greciei pentru a transfera Ucrainei rachete pentru sistemele Patriot | adevarul.ro
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NATO și UE fac presiuni asupra Spaniei și Greciei pentru a transfera Ucrainei rachete pentru sistemele Patriot

Război în Ucraina
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Statele membre NATO și ale Uniunii Europene încearcă să convingă Spania și Grecia să transfere Ucrainei rachete interceptoare pentru sistemele Patriot, pe fondul intensificării atacurilor aeriene rusești pe care Kievul încearcă să le respingă, scrie Bloomberg.

Ucraina are nevoie urgentă de interceptori pentru sistemele Patriot
Ucraina are nevoie urgentă de interceptori pentru sistemele Patriot/FOTO:X

Potrivit unor surse familiarizate cu subiectul, astfel de solicitări au fost transmise încă din vară. În același timp, este analizată și posibilitatea ca Norvegia să cumpere aceste rachete, urmând ca ulterior să le transfere Ucrainei.

Se precizează că, printre aliații Ucrainei, Spania și Grecia dețin unele dintre cele mai mari stocuri de rachete interceptoare Patriot. Totodată, în ambele țări, o parte dintre aceste rachete se apropie de expirarea termenului de valabilitate. Aliații manifestă un interes deosebit pentru rachetele PAC-2, aflate în dotarea Spaniei și Greciei.

Un oficial al UE a declarat că sprijinul pentru Ucraina va fi discutat marți și miercuri, în cadrul reuniunii miniștrilor apărării și afacerilor externe ai statelor membre ale Uniunii Europene, care are loc la Dublin. Miercuri, la discuții vor participa și reprezentanți ai Ucrainei, Marii Britanii, Norvegiei, Islandei și Elveției.

După declanșarea invaziei ruse la scară largă, Grecia a fost printre primele țări care au început să livreze muniție Ucrainei. Totuși, țara a refuzat, până acum, să transfere sisteme Patriot, în ciuda presiunilor exercitate în acest sens. Autoritățile elene justifică această poziție prin necesitatea acestor rachete pentru propria apărare, în contextul rivalității de lungă durată cu Turcia.

În același timp, la începutul acestui an, Spania a anunțat că intenționează să ofere Ucrainei, în 2026, asistență militară în valoare de un miliard de euro, echivalentul a 1,2 miliarde de dolari. Reprezentanții guvernului elen și ai Ministerului Apărării din Spania au refuzat să comenteze subiectul.

De ce se tem statele europene

Livrarea de noi sisteme de apărare antiaeriană către Ucraina devine tot mai importantă pentru partenerii occidentali, în condițiile în care, potrivit estimărilor disponibile, Rusia s-ar pregăti să intensifice și mai mult războiul, pe fondul eșecului practic al negocierilor de pace. Cu toate acestea, livrarea sistemelor Patriot rămâne o provocare logistică complexă.

Mai multe state membre ale UE, printre care și Germania, susțin că transferul unor sisteme Patriot suplimentare către Ucraina le-ar putea slăbi propria capacitate de apărare. În același timp, Statele Unite au consumat o parte semnificativă din propriile stocuri în timpul conflictului cu Iranul.

În plus, producția de noi rachete va necesita timp. Atât sistemele Patriot, cât și echivalentul lor european, SAMP/T, au liste de așteptare considerabile pentru livrare, iar producția acestora este afectată de întârzieri.

Reamintim că, la finalul lunii august, președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a primit un lot mic de rachete antibalistice pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, însă „este nevoie de mai multe".

Totodată, fostul ministru al Transformării Digitale al Ucrainei, Mihailo Fedorov, aflat într-o vizită la Washington, a declarat pentru Financial Times că a propus Statelor Unite transferul experienței ucrainene pentru dezvoltarea unei "armate de drone" americane, în schimbul rachetelor pentru sistemele Patriot, esențiale Ucrainei pentru apărarea împotriva atacurilor combinate masive ale Rusiei.

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