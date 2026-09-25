Pentru a aniversa 50 de ani de la formarea trupei, U2 a susținut un concert-surpriză la liceul Mount Temple din Dublin, unde a început povestea formației.

În urmă cu 50 de ani, scrie Rolling Stone, Larry Mullen Jr., bateristul trupei, a pus un afiș pe panoul de anunțuri al liceului care avea să devină celebru: „Toboșar, caut muzicieni”.

În public s-au aflat elevii actuali ai școlii. Trupa a intrat pe scenă puțin după ora 14:00, pe acordurile piesei „School’s Out” a lui Alice Cooper, o alegere potrivită pentru ocazie.

Școala a găzduit și prima interpretare live a noului single al trupei, „Silencio”, de pe albumul Carnaval De Luz, anunțat recent. La interpretarea emoționantă a piesei „One”, formației i s-au alăturat mai mulți adolescenți care cântau la harpă, vioară și violă și care și-au dezvoltat abilitățile prin programul Music Generation, cofinanțat de U2.

Solistul trupei, Paul David Hewson, cunoscut drept Bono, le-a mulțumit reprezentanților școlii pentru rolul pe care l-au avut în educația și formarea membrilor trupei și i-a adus un omagiu reverendului Jack Heaslip, care a lucrat la școală înainte de a deveni capelanul formației și consilierul său spiritual în turnee.

„A călătorit în toată lumea cu noi”, a spus el, după care le-a adus un omagiu și altor foști profesori prezenți la eveniment.

Adresându-se elevilor, el a adăugat: „Vă mulțumim că ați venit. Presupun că oricum nu aveați unde să mergeți.”

Evenimentul are loc în timp ce U2 se pregătește să lanseze Carnaval de Luz, primul album al trupei cu piese noi din ultimii nouă ani, pe 13 noiembrie.

Albumul, care conține 12 piese, este produs de Garret „Jacknife” Lee, care colaborează cu U2 din 2004, de la How to Dismantle an Atomic Bomb, și se încheie cu „Torn”, piesă care include ultima înregistrare vocală a lui Dolly Parton, care a murit luna trecută.

„Este o colecție extraordinară de piese”, a declarat basistul Adam Clayton pentru Rolling Stone UK în cadrul interviurilor pentru un material care va fi publicat în curând, „și reprezintă încununarea muncii pe care toată lumea a depus-o timp de 50 de ani.”

U2 este o formație irlandeză de rock, înființată la Dublin în 1976, la Mount Temple Comprehensive School, de Bono, The Edge, Adam Clayton și Larry Mullen Jr.

Muzica trupei, pornită din zona post-punk, a evoluat prin influențe diverse, de la dance și industrial la rock alternativ și pop-rock.

U2 a devenit una dintre cele mai cunoscute formații internaționale, cu albume precum The Joshua Tree, Achtung Baby, All That You Can't Leave Behind și How to Dismantle an Atomic Bomb. Trupa a vândut peste 150 de milioane de discuri, a câștigat 22 de premii Grammy și a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2005.

De-a lungul carierei, membrii U2 s-au implicat și în numeroase campanii umanitare și pentru drepturile omului.