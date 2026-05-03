Duminică, 3 Mai 2026
Adevărul
Motivul pentru care trimișii lui Trump nu merg în vizită în Ucraina. „Este lipsit de respect să mergi la Moscova, nu și la Kiev”

Război în Ucraina
Emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, nu se grăbesc să viziteze Kievul pe fondul îngrijorărilor în creștere la Washington că o nouă angajare în negocierile de pace din Ucraina riscă, încă o dată, să nu producă rezultate tangibile, a aflat Kyiv Independent.

Steve Witkoff și Jared Kushner au mers în repetate rânduri la Moscova FOTO EPA-EFE

Ezitarea vine în ciuda a luni de discuții interne despre o posibilă deplasare care ar marca prima lor vizită în Ucraina, deși amândoi trimișii au călătorit deja în repetate rânduri la Moscova, unde au avut întâlniri cu Vladimir Putin.

„Au promis (că vor vizita Kievul) de multe ori, dar până acum nu s-au ținut nici măcar o dată de cuvânt”, a declarat un înalt oficial ucrainean familiarizat cu situația, evidențiind sentimentul de frustrare la Kiev față de dezechilibrul din angajamentul diplomatic.

De altfel, această frustrare a fost exprimată public. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat deschis abordarea trimișilor lui Trump, prezentând vizitele lor repetate în Rusia, fără o deplasare corespunzătoare în Ucraina, drept un semn de desconsiderare.

„Este lipsit de respect să mergi la Moscova, dar nu și la Kiev, este pur și simplu lipsit de respect”, a spus el.

Așteptările Kievului

Vizita ar fi fost mai mult decât un semnal de bunăvoință. Potrivit unei persoane familiarizate cu situația, aceasta era menită să fie un impuls pentru reluarea diplomației trilaterale între Ucraina, Rusia și Statele Unite, într-un moment în care discuțiile erau practic blocate.

Negocierile sunt înghețate de peste două luni, în timp ce atenția Washingtonului s-a mutat către războiul cu Iranul și eforturile diplomatice aferente.

Ultima rundă de discuții trilaterale a avut loc pe 16 februarie, iar o întâlnire ulterioară planificată la sfârșitul lunii a fost amânată cu puțin timp înainte de atacurile americano-israeliene asupra Iranului.

Witkoff și Kushner ar fi trebuit să călătorească mai întâi la Kiev, să se întâlnească cu Zelenski și abia apoi să meargă la Moscova pentru discuții cu Putin, au declarat două surse.

Mai mulți factori complică în prezent vizita emisarilor lui Trump la Kiev

La nivel strategic, ambii emisari sunt profund implicați în negocierile dintre SUA și Iran, care continuă să domine agenda de politică externă a Washingtonului.

După cum a explicat un oficial, atenția administrației e atât de focusată pe Iran încât Ucraina nu mai e o prioritate pe agenda diplomatică.

În același timp, aspectele ce țin de călătoriile pe timp de război reprezintă un obstacol poate doar incomod dar totuși important. De la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în 2022, Ucraina și-a închis spațiul aerian, astfel încât deplasarea cu trenul a rămas singura rută viabilă către Kiev.

„Au propria lor problemă legată de faptul că trebuie să ia trenul”, a spus o persoană familiarizată cu discuțiile. „Este dificil pentru Witkoff.”

Totuși, logistica în sine nu explică această întârziere. Problema are de-a face mai mult cu lipsa progreselor în negocieri - și riscul ca o astfel de vizită doar să scoată în evidență blocajul existent.

În centrul acestui impas rămâne chestiunea teritorială.

Rusia insistă în continuare ca Kievul să-și retragă trupele din părțile din Donbas  controlate de Ucraina, ca o condiție prealabilă pentru încheierea unui acord. Kievul a respins această cerință, argumentând că înghețarea actualei linii a frontului este singura bază realistă pentru un armistițiu.

„Rușii insistă că vor întregul Donbas; poziția noastră este: să găsim o soluție rezonabilă”, a declarat un oficial ucrainean. „Așadar, deocamdată, nu este clar de ce (emisarii lui Trump) ar trebui să vină până aici doar ca să audă același lucru din nou.”

Acest calcul pare să cântărească greu și la Washington. În absența unor noi propuneri, o vizită riscă să fie mai degrabă simbolică.

„Nu există încă substanță”, a spus același oficial ucrainean.

Un oficial de la Casa Albă a declarat pentru Kyiv Independent că vizita rămâne în discuție, dar a subliniat că „nu a fost încă programată”.

În ciuda stagnării angajamentului la nivel înalt, comunicarea dintre Kiev și Washington nu s-a oprit. Oficialii de ambele părți continuă să se coordoneze prin multiple canale, în timp ce Ucraina caută modalități de a reseta formatul cooperării.

Potrivit unui oficial ucrainean, Kievul caută acum „noi formate” pentru a revitaliza interacțiunea cu Statele Unite.

„În acest moment, situația nu este oportună pentru ei, tocmai din cauza războiului cu Iranul”, a adăugat același oficial.

