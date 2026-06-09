Zelenski, discuție telefonică cu emisarii lui Trump, în timpul escalei de la Chișinău . Kievul speră la relansarea negocierilor de pace cu Rusia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a avut o conversație „foarte pozitivă” cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, semnalând o posibilă relansare a eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului dintre Ucraina și Rusia.

„Astăzi, în timpul unei escale pe Aeroportul Chișinău, am vorbit cu reprezentanții președintelui Statelor Unite, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner. O conversație foarte pozitivă. Sunt recunoscător pentru disponibilitatea lor de a lucra cât mai activ posibil în următoarele săptămâni pentru a revigora diplomația menită să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei,” a scris Zelenski pe Telegram.

Declarația a fost făcută luni, în timpul unei escale la Chișinău, în drum spre Kiev, după întâlnirile pe care liderul ucrainean le-a avut la Londra cu șefii de stat și de guvern din Marea Britanie, Franța și Germania, relatează Reuters.

Europa susține o întâlnire Zelenski–Putin

Discuția cu reprezentanții administrației americane vine într-un moment în care liderii europeni încearcă să deblocheze procesul de pace.

Potrivit președintelui ucrainean, în cadrul reuniunii de la Londra, liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei și-au exprimat sprijinul pentru organizarea unei întâlniri directe între Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, cu scopul de a obține o încetare a focului.

Cei trei lideri au transmis, de asemenea, că Europa este pregătită să joace un rol activ în eventualele negocieri.

Atenția lumii este concentrată asupra Iranului

În ultimele luni, discuțiile privind războiul din Ucraina, facilitate de Statele Unite, au înregistrat puține progrese. Procesul a fost coordonat de Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.

În același timp, administrația de la Washington și-a concentrat o mare parte a atenției asupra tensiunilor din Orientul Mijlociu și a conflictului care implică Iranul.

Zelenski a recunoscut această realitate, dar a subliniat că războiul din Europa rămâne o prioritate.

„Înțelegem că o mare parte a atenției internaționale este concentrată asupra Iranului, însă obiectivul nostru comun privind pacea în Europa rămâne pe agendă”, a afirmat liderul ucrainean.

Summitul G7, pe agenda discuțiilor

Potrivit lui Zelenski, conversația cu Witkoff și Kushner a inclus și pregătirile pentru summitul G7 care va avea loc în această lună la Evian, în Franța, precum și alte reuniuni internaționale programate în perioada următoare.

Președintele ucrainean a declarat că le-a prezentat oficialilor americani informațiile deținute de Kiev privind intențiile Moscovei și a salutat ceea ce a numit o evaluare favorabilă a poziției Ucrainei.

„Le-am prezentat datele pe care le avem despre ceea ce urmărește Moscova și apreciez evaluarea lor pozitivă a poziției Ucrainei”, a scris Zelenski într-un mesaj publicat pe rețeaua X.

Vizită la Kiev în perioada următoare

La sfârșitul lunii mai, într-un interviu acordat postului american CBS, președintele ucrainean declara că se așteaptă ca Steve Witkoff și Jared Kushner să efectueze o vizită la Kiev în următoarele săptămâni.

Anunțul privind discuțiile dintre Zelenski și emisarii americani este interpretat de observatori drept un semnal că Washingtonul încearcă să readucă pe agenda internațională dosarul ucrainean, în pofida crizelor care domină în prezent atenția diplomatică globală.