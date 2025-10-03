Ursula von der Leyen susține dezvoltarea mașinilor autonome în Europa: „Sunt deja o realitate în Statele Unite și în China”

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat vineri un apel pentru un efort la nivel continental în direcția dezvoltării mașinilor autonome, afirmând că inteligența artificială (AI) poate revitaliza industria auto europeană și poate contribui la creșterea siguranței rutiere.

Vorbind la Săptămâna Tehnologică Italiană de la Torino – centrul industriei auto din Italia – șefa executivului comunitar a cerut Uniunii Europene să adopte o strategie „Artificial Intelligence first” în toate sectoarele strategice, cu accent pe mobilitate, transmite Reuters.

„Mașinile autonome sunt deja o realitate în Statele Unite și în China. Același lucru ar trebui să fie valabil și în Europa. ‘AI first’ înseamnă și ‘safety first’”, a declarat Ursula von der Leyen.

Declarațiile vin într-un moment în care Bruxelles-ul caută să consolideze competitivitatea industrială, în condițiile în care producătorii auto europeni întâmpină dificultăți în a ține pasul cu rivalii din China și SUA.

Von der Leyen a propus crearea unei rețele de orașe europene care să testeze vehicule autonome, menționând că 60 de primari italieni și-au arătat deja interesul. „Să facem acest lucru să se întâmple”, a îndemnat ea.

Șefa Comisiei a promis, de asemenea, sprijinul Bruxelles-ului pentru dezvoltarea de vehicule „fabricate în Europa și destinate străzilor europene”.

Industria auto europeană, care asigură milioane de locuri de muncă, se confruntă cu transformări majore sub presiunea digitalizării și a obiectivelor de decarbonizare. Ursula von der Leyen a subliniat că inteligența artificială poate ajuta la reducerea traficului, la conectarea zonelor izolate la transportul public și la protejarea locurilor de muncă.