Pilot Garage aduce în România un nou standard în verificările auto: expertiză completă în 45 de minute, cu raport detaliat și preluare directă de la client

Piața auto second-hand din România este în continuă creștere, dar și plină de provocări. Fie că ești cumpărător sau vânzător, riscurile sunt reale: kilometraje modificate, accidente ascunse sau reparații superficiale.

În acest context, Pilot Garage intră pe piața locală cu o promisiune clară – transparență, rapiditate și siguranță. Noul serviciu, unic în România, oferă o expertiză auto completă în doar 45 de minute, un raport tehnic detaliat și chiar preluarea mașinii direct de la client, stabilind un nou standard pentru verificările auto.

O piață dinamică, dar plină de capcane Românii cumpără anual zeci de mii de mașini rulate, fie de la dealeri locali, fie aduse din străinătate. Totuși, realitatea arată că multe dintre aceste tranzacții ascund probleme:

• kilometraje date înapoi pentru a crește artificial valoarea mașinii;

• daune grave mascate prin revopsiri sau reparații superficiale;

• defecțiuni electronice greu de observat la prima vedere;

• lipsa unor date clare care să confirme istoricul real al vehiculului. Pentru cumpărător, consecințele pot însemna cheltuieli neprevăzute de mii de euro și pierderea încrederii în proces. Pentru vânzător, lipsa transparenței poate reduce șansele de a încheia o tranzacție rapid și la un preț corect. Pilot Garage își propune să răspundă acestor probleme printr-o soluție sigură, rapidă și accesibilă, aducând în România un model deja consacrat la nivel internațional.

Expertiză auto completă în maximum 45 de minute

Procesul dezvoltat de Pilot Garage este creat pentru a oferi clienților siguranță și rapiditate. În doar 45 de minute, echipa de specialiști parcurge toate etapele necesare unei expertize complexe:

• Verificarea caroseriei și a stratului de vopsea, pentru a detecta eventualele revopsiri sau urme de accidente ascunse;

• Inspecția șasiului și a elementelor structurale, esențiale pentru siguranță;

• Analiza interiorului mașinii, incluzând tapițeria, comenzile electronice, sistemele multimedia și de confort;

• Testarea sistemelor electronice și a dotărilor de siguranță;

• Diagnoză computerizată, acolo unde este necesar, pentru a identifica erori ascunse; • Identificarea modificărilor sau intervențiilor neconforme cu standardele producătorului. Această verificare complexă garantează că nicio zonă importantă nu este ignorată, iar clientul are o imagine clară asupra stării reale a mașinii.

Raport detaliat și ușor de înțeles



Unul dintre punctele forte ale serviciului Pilot Garage este raportul detaliat oferit la finalul procesului. Acest document conține:

• concluzii clare, explicate pe înțelesul tuturor, chiar și al persoanelor fără cunoștințe tehnice;

• observații punctuale despre starea fiecărei componente verificate; • fotografii și recomandări pentru reparații sau întreținere. Raportul devine un instrument valoros atât pentru cumpărător (care poate lua o decizie informată), cât și pentru vânzător (care poate demonstra transparență și seriozitate).



Preluare și livrare auto – confort maxim pentru clienți

Un alt serviciu care diferențiază Pilot Garage pe piața românească este preluarea și livrarea mașinii direct de la client, prin transport pe platformă. Acest avantaj răspunde unor nevoi concrete:

• vehicule recent aduse din străinătate, fără numere provizorii;

• clienți care nu au timp sau resurse logistice pentru a se deplasa;

• tranzacții realizate la distanță, unde cumpărătorul vrea doar rezultatul verificării. Astfel, întregul proces devine simplu și sigur: mașina este preluată de la adresa clientului, verificată în service și returnată după expertiză – fără efort suplimentar din partea proprietarului.

Cui se adresează serviciile Pilot Garage?

Pilot Garage a fost gândit pentru a răspunde unei game largi de nevoi:

• Cumpărătorilor de mașini second-hand, care vor să evite surprize costisitoare; • Persoanelor care doresc să vândă, pentru a demonstra starea reală a mașinii și a câștiga încrederea cumpărătorilor;

• Dealerilor auto și firmelor de profil, care pot integra expertiza Pilot Garage în procesul de vânzare;

• Platformelor de anunțuri auto, unde transparența devine un criteriu esențial. De ce Pilot Garage? Avantaje clare și diferențiatori unici

• Unic în România – verificare completă și raport detaliat în 45 de minute;

• Transparență totală – raport pe înțelesul tuturor, fără termeni tehnici complicați; • Serviciu premium de preluare și livrare – chiar și pentru mașini fără numere de înmatriculare;

• Tehnologie modernă și echipă de experți – garanția profesionalismului;

• Instrument obiectiv de negociere – atât pentru cumpărători, cât și pentru vânzători. Cum funcționează procesul

1. Programare – online sau telefonic;

2. Preluare vehicul (opțional, cu platforma);

3. Expertiza auto completă, realizată în maximum 45 de minute;

4. Raport tehnic detaliat, cu fotografii și recomandări;

5. Returnarea vehiculului, dacă a fost preluat. Simplu, rapid și transparent – un model gândit să elimine stresul din tranzacțiile auto.

O nouă eră a transparenței în piața auto

Prin lansarea sa în România, Pilot Garage își propune să devină standardul de referință pentru verificările auto. Misiunea brandului este de a transforma procesul de cumpărare și vânzare a unei mașini second-hand într-o experiență sigură, predictibilă și lipsită de riscuri. “La Pilot Garage credem că transparența face diferența. Vrem ca fiecare client să aibă toate informațiile necesare pentru a lua o decizie corectă, într-un timp scurt și fără surprize.” – declară reprezentanții companiei.