Articol publicitar

Pilot Garage aduce în România un nou standard în verificările auto: expertiză completă în 45 de minute, cu raport detaliat și preluare directă de la client

0
0
Publicat:

Piața auto second-hand din România este în continuă creștere, dar și plină de provocări. Fie că ești cumpărător sau vânzător, riscurile sunt reale: kilometraje modificate, accidente ascunse sau reparații superficiale. 

1759314951 06vq jpg

În acest context, Pilot Garage intră pe piața locală cu o promisiune clară – transparență, rapiditate și siguranță. Noul serviciu, unic în România, oferă o expertiză auto completă în doar 45 de minute, un raport tehnic detaliat și chiar preluarea mașinii direct de la client, stabilind un nou standard pentru verificările auto.

O piață dinamică, dar plină de capcane Românii cumpără anual zeci de mii de mașini rulate, fie de la dealeri locali, fie aduse din străinătate. Totuși, realitatea arată că multe dintre aceste tranzacții ascund probleme:

            • kilometraje date înapoi pentru a crește artificial valoarea mașinii;
            • daune grave mascate prin revopsiri sau reparații superficiale;
            • defecțiuni electronice greu de observat la prima vedere;
            • lipsa unor date clare care să confirme istoricul real al vehiculului. Pentru cumpărător, consecințele pot însemna cheltuieli neprevăzute de mii de euro și pierderea încrederii în proces. Pentru vânzător, lipsa transparenței poate reduce șansele de a încheia o tranzacție rapid și la un preț corect. Pilot Garage își propune să răspundă acestor probleme printr-o soluție sigură, rapidă și accesibilă, aducând în România un model deja consacrat la nivel internațional.

Expertiză auto completă în maximum 45 de minute

Procesul dezvoltat de Pilot Garage este creat pentru a oferi clienților siguranță și rapiditate. În doar 45 de minute, echipa de specialiști parcurge toate etapele necesare unei expertize complexe:           
  • Verificarea caroseriei și a stratului de vopsea, pentru a detecta eventualele revopsiri sau urme de accidente ascunse;            
  • Inspecția șasiului și a elementelor structurale, esențiale pentru siguranță;            
  • Analiza interiorului mașinii, incluzând tapițeria, comenzile electronice, sistemele multimedia și de confort;    
  • Testarea sistemelor electronice și a dotărilor de siguranță;   

   • Diagnoză computerizată, acolo unde este necesar, pentru a identifica erori ascunse;             • Identificarea modificărilor sau intervențiilor neconforme cu standardele producătorului. Această verificare complexă garantează că nicio zonă importantă nu este ignorată, iar clientul are o imagine clară asupra stării reale a mașinii.

Raport detaliat și ușor de înțeles

 Unul dintre punctele forte ale serviciului Pilot Garage este raportul detaliat oferit la finalul procesului. Acest document conține:   

          • concluzii clare, explicate pe înțelesul tuturor, chiar și al persoanelor fără cunoștințe tehnice;  
           • observații punctuale despre starea fiecărei componente verificate;             • fotografii și recomandări pentru reparații sau întreținere. Raportul devine un instrument valoros atât pentru cumpărător (care poate lua o decizie informată), cât și pentru vânzător (care poate demonstra transparență și seriozitate).

Preluare și livrare auto – confort maxim pentru clienți

Un alt serviciu care diferențiază Pilot Garage pe piața românească este preluarea și livrarea mașinii direct de la client, prin transport pe platformă. Acest avantaj răspunde unor nevoi concrete:  
           • vehicule recent aduse din străinătate, fără numere provizorii;   

           • clienți care nu au timp sau resurse logistice pentru a se deplasa;  
           • tranzacții realizate la distanță, unde cumpărătorul vrea doar rezultatul verificării. Astfel, întregul proces devine simplu și sigur: mașina este preluată de la adresa clientului, verificată în service și returnată după expertiză – fără efort suplimentar din partea proprietarului.

Cui se adresează serviciile Pilot Garage?

Pilot Garage a fost gândit pentru a răspunde unei game largi de nevoi:
            • Cumpărătorilor de mașini second-hand, care vor să evite surprize costisitoare;             • Persoanelor care doresc să vândă, pentru a demonstra starea reală a mașinii și a câștiga încrederea cumpărătorilor;
            • Dealerilor auto și firmelor de profil, care pot integra expertiza Pilot Garage în procesul de vânzare;
            • Platformelor de anunțuri auto, unde transparența devine un criteriu esențial. De ce Pilot Garage? Avantaje clare și diferențiatori unici

            • Unic în România – verificare completă și raport detaliat în 45 de minute;
            • Transparență totală – raport pe înțelesul tuturor, fără termeni tehnici complicați;             • Serviciu premium de preluare și livrare – chiar și pentru mașini fără numere de înmatriculare;
            • Tehnologie modernă și echipă de experți – garanția profesionalismului;
            • Instrument obiectiv de negociere – atât pentru cumpărători, cât și pentru vânzători. Cum funcționează procesul

            1. Programare – online sau telefonic;
             2. Preluare vehicul (opțional, cu platforma);

             3. Expertiza auto completă, realizată în maximum 45 de minute;
             4. Raport tehnic detaliat, cu fotografii și recomandări;  
             5. Returnarea vehiculului, dacă a fost preluat. Simplu, rapid și transparent – un model gândit să elimine stresul din tranzacțiile auto.

O nouă eră a transparenței în piața auto

Prin lansarea sa în România, Pilot Garage își propune să devină standardul de referință pentru verificările auto. Misiunea brandului este de a transforma procesul de cumpărare și vânzare a unei mașini second-hand într-o experiență sigură, predictibilă și lipsită de riscuri. “La Pilot Garage credem că transparența face diferența. Vrem ca fiecare client să aibă toate informațiile necesare pentru a lua o decizie corectă, într-un timp scurt și fără surprize.” – declară reprezentanții companiei.

Auto

Top articole

Partenerii noștri

image
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia”
digi24.ro
image
Cod roșu de ploi abundente în două județe, până vineri seara. Meteorologii anunță vreme severă în jumătate din țară. HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Digi RCS-RDS a făcut ANUNȚUL începutului de octombrie. Toți abonații din România sunt vizați
gandul.ro
image
Atenție, români! România emite o nouă atenționare de călătorie pentru Italia
mediafax.ro
image
Câți bani câștigă, de fapt, românii în străinătate. Ce salariu are un șofer de camion sau un zugrav în 2025. Țările în care se trăiește cel mai bine
fanatik.ro
image
Cum o răsfățau funcționarii pe banii statului pe nepoata fostului șef SRI
libertatea.ro
image
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu credem în echilibrul dintre muncă și viața privată”
digi24.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
A început ”revoluția”: omul de 50.000.000 €, așteptat în România
digisport.ro
image
SURSE La Guvern s-a intrat în linie dreaptă cu un proiect crucial: Cumulul pensiei cu salariul lovește serios 'specialii'. Intră în Pachetul 3 de măsuri
stiripesurse.ro
image
Lupii preistorici înviați în laborator au împlinit un an. Cum arată acum Romulus și Remus. Fiecare cântărește peste 50 de kilograme
antena3.ro
image
Virusul care face ravagii în fermele din Europa a ajuns în România. Primul focar confirmat la Câlnic
observatornews.ro
image
Florin, livratorul de la Glovo care a emoționat o țară întreagă, declarații cu ochii în lacrimi după ce s-a strâns suma necesară pentru tratamentul iubitei
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Poţi obţine drept de proprietate după folosirea unui teren ani de zile?
playtech.ro
image
Care este, de fapt, secretul lui Ion Țiriac. Așa a reușit să facă o adevărată avere
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Decizia și anunțul instanței în cazul lui Ionel Ganea, la patru luni de la moartea copilului său de doi ani
digisport.ro
image
SURSE Coaliția pregătește un adevărat cutremur: Multe orașe vor deveni comune. Se taie în carne vie la angajați și cheltuieli
stiripesurse.ro
image
A murit un cunoscut antreprenor! Compania pe care o conducea a anunțat două zile de doliu
kanald.ro
image
1 leu/kWh pentru clienții casnici cu un venit mai...
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ele sunt fiicele lui Ilie Bolojan. Lucia și Anda sunt două tinere foarte frumoase și deștepte. Ce meserii super bănoase au. Au terminat facultăți grele
romaniatv.net
image
Blocajul bugetar din SUA lovește și România. Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil cu George Restivan: „Din respect pentru mama, nu facem nimic. Am reprogramat nunta pentru anul viitor!”
click.ro
image
Zodia care o să plângă de fericire astăzi, 2 octombrie. Va avea parte de o surpriză de proporții
click.ro
image
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul. Au ales un nume special în onoarea lui Gheorghe Hagi
click.ro
Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Obiectul scandalos pe care Prințesa Diana îl introducea, în mare secret, în palat. Pur și simplu, nu se putea abține!
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
Și cavaleria sovietică a defilat la parada organizată în Piața Roșie din Moscova (foto: Getty Images)
Stalin îl întreabă pe Jukov dacă va putea apăra Moscova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil cu George Restivan: „Din respect pentru mama, nu facem nimic. Am reprogramat nunta pentru anul viitor!”

OK! Magazine

image
Cu cine a fost surprinsă la Paris Brigitte, în timp ce Emmanuel Macron se afla la summit-ul danez. Cine e frumușelul din imagine

Click! Pentru femei

image
Au trecut 26 de ani și nu s-a îngrășat niciun gram! Fran Drescher din „Dădaca” arată ca la începutul serialului

Click! Sănătate

image
Obiceiul care crește riscul de a dezvolta demență la bătrânețe