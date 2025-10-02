BMW recheamă 145.000 de mașini în SUA, din cauza unui defect la demaror. Este a doua campanie în mai puțin de o săptămână

Gigantul auto BMW va rechema peste 145.000 de maşini în SUA, fiind a doua campanie de rechemare în mai puțin de o săptămână. Pe 27 septembrie, compania anunțase că va retrage în service peste 196.000 de maşini.

Rechemarea are loc după ce Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului (NHTSA) a avertizat miercuri, 1 octombrie, că supraîncălzirea demarorului ar putea creşte riscul de incendiu.

Problema afectează modelele 340i, X7 şi X5 fabricate în 2020, scrie News.ro.

Dealerii BMW vor înlocui gratuit motorul de pornire al vehiculului, a precizat autoritatea americană.

Pe 27 septembrie, BMW anunțase că va retrage în service peste 196.000 de maşini în SUA, fiind vizate mai multe modele produse între 2019 şi 2022.

În acel caz, a fost detectat un defect la releul de demaraj, care poate coroda şi provoca supraîncălzire şi scurt-circuit, crescând astfel riscul de incendiu, a anunţat NHTSA.

De asemenea, sunt rechemate şi aproximativ 1.469 de unităţi Toyota Supra, care utilizează aceeaşi componentă.

Proprietarii vehiculelor afectate vor primi notificări începând cu 14 noiembrie 2025, iar reparaţiile vor fi efectuate gratuit în reţeaua dealerilor autorizaţi.

Până la remedierea problemei, autorităţile recomandă ca maşinile să fie parcate în aer liber şi departe de alte vehicule sau clădiri, pentru a reduce riscul în eventualitatea unui incendiu.