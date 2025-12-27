Toastul șefului unui centru de prietenie ruso-moldovenesc anunță ajungerea armatei lui Putin în Republica Moldova

Dmitri Sorokin, președintele centrului de prietenie și cooperare ruso-moldovenesc, a anunțat că armata lui Putin va ajunge în Republica Moldova prin Odesa, precum și în Europa de Est. Declarația a fost făcută în timpul unui toast la o sărbătoare din Sankt Petersburg, Rusia.

„În noul an, ne îndreptăm spre noi victorii, iar victoria va fi, cu siguranță, de partea Rusiei. Nu știm când ne vom opri, dar cred că vom ajunge undeva aproape de Polonia. Împreună cu Moldova, sub Rusia. Avem și un toast pentru 2025, care sună astfel: În Moldova, prin Odesa!”, a spus acesta, vorbind în limba rusă, la petrecerea la care erau prezente mai multe persoane.

Înregistrarea video a toastului a fost făcută publică de Dmitri Sorokin pe pagina sa de Facebook.

Reacțiile moldovenilor

Iar mai mulți cetățeni moldoveni au reacționat, lăsând comentarii pline de indignare și nemulțumire.

,,Măgarii visează cu ochii deschiși”, a notat Zinovia Bradul.

„Nu vreți să părăsiți țara noastră pentru totdeauna? Veți face un lucru foarte util”, a adăugat Lilia Burakovski.

,,Vrabia mălai visează”, a scris Marina Matveev.

,,Vezi sa nu cazi întâmplător de la etaj”, a menționat Larisa Basiul.

Amenințarea cu războiul

În luna octombrie a acestui an, Alexander Dughin, supranumit „ideologul lui Putin”, a afirmat că puterea este deja pierdută pentru opoziție în Republica Moldova, subliniind că PAS a pierdut 10%, dar „are președintele și majoritatea”. În aceste condiții, el a amenințat Chișinăul cu război, susținând că ,,este inevitabil”.

,,Moldova riscă să devină un nou front de război. Totul a trecut la un alt nivel. Acum 30 de ani am lăsat Ucraina să plece, asta a fost o crimă. Nu o vom recâștiga fără război, nici măcar pentru statut neutru. La fel pentru toate țările din spațiul post‑sovietic. Dacă nu securizăm controlul asupra neutralității lor, ele devin un nou front de război. Știm că ucrainenii, în colaborare cu Maia Sandu, plănuiesc o intervenție militară în Transnistria pentru a rupe enclavele pro‑ruse, lipsindu‑le de rol strategic și păstrând Odesa pentru ofensiva noastră sudică. Din punct de vedere al războiului acționează rațional, ocupă ce pot. Prețuiesc propaganda că aceasta este defensiv, însă fac război împotriva noastră, instalând regimuri dictatoriale, falsificând alegeri, călcând pe proceduri democratice.

Răspunsul nostru este sporadic. Moldovenii votează pentru partide de opoziție, doresc pace, echilibru cu Europa și Rusia, resping uzurparea, parade gay, pierderea suveranității. Dar sunt neputincioși până nu se unesc. Este nevoie de o ideologie decisivă, o politică activă în spațiul post‑sovietic. Următorul pas este războiul. Nu vrei război? Atunci reforme politice radicale în Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Kazakhstan sunt necesare. Altfel războiul este inevitabil, prin alte mijloace”, a detaliat acesta.

Alexander Dughin, aflat pe lista persoanelor interzise în Uniunea Europeană, l-a susținut pe Călin Georgescu în turul întâi al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 din România, alegeri ulterior anulate de Curtea Constituțională, în care acesta câștigase de pe prima poziție. Dughin l-a descris atunci ca fiind un „patriot” și un „român autentic”.