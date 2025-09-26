Un gigant al industriei auto va concedia 13.000 de angajaţi până în 2030

Bosch, unul dintre cei mai mari furnizori globali de componente auto, anunţă că va renunţa până în 2030 la încă 13.000 de angajaţi, în special la uzinele din Germania ale diviziei de mobilitate, ca parte a unui amplu plan de reducere a costurilor, afectat de criza din sectorul auto.

„Trebuie urgent să ne sporim competitivitatea la divizia de mobilitate şi să continuăm să ne reducem costurile pe termen lung. Din păcate, aceasta înseamnă că vom trebui să facem noi concedieri, dincolo de cele anunţate deja. Durerea este mare, dar nu avem alternativă”, a declarat Stefan Grosch, directorul serviciului de resurse umane, citat de DPA și Agerpres.

Sindicatul IG Metall, care reprezintă muncitorii din industria germană, a reacţionat cu indignare, respingând ceea ce numeşte „nivelul istoric al concedierilor”.

„Nu există îndoieli că situaţia din sectorul auto german şi european este extrem de tensionată. Totuşi, respingem cu fermitate acest nivel istoric al concedierilor, fără angajamente simultane privind facilităţile din Germania”, a afirmat Frank Sell, preşedintele Consiliului angajaţilor de la divizia de mobilitate.

Sindicatul avertizează că decizia Bosch ar putea provoca „perturbări sociale devastatoare în multe regiuni”.

La începutul anului, compania a anunţat că va renunţa la 9.000 de angajaţi în divizia de mobilitate din Germania.

De asemenea, luna septembrie, Bosch a comunicat măsuri suplimentare de reducere a costurilor, vizând economii de 2,5 miliarde de euro anual, conform declaraţiilor lui Markus Heyn, şeful diviziei de mobilitate, şi Stefan Grosch.

Criza din sectorul auto a afectat semnificativ Bosch, iar directorul general Stefan Hartung avertiza, în marja Salonului Auto de la München, că presiunile competitive din industrie vor continua şi anul viitor, în contextul creşterii barierelor comerciale şi scăderii preţurilor.

Compania cu sediul în Gerlingen, lângă Stuttgart, lucrează de mai mult timp la un plan de restructurare, însă conducerea nu a oferit un obiectiv concret privind economiile totale, subliniind că noi concedieri sunt inevitabile.