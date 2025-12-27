search
Sâmbătă, 27 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Olimpiu Moruțan ia în calcul întoarcerea în România. Transferul bate la ușă după experiența eșuată din Grecia

0
0
Publicat:

La 26 de ani, Olimpiu Moruțan se află într-un moment de răscruce al carierei sale. Deși a făcut pasul în vară către Aris Salonic, experiența din Grecia nu a decurs așa cum și-ar fi dorit, iar mijlocașul român analizează deja varianta unei plecări.

Olimpiu Moruțan Foto/Sportspictures
Olimpiu Moruțan Foto/Sportspictures

Între timp, lucrurile nu au evoluat în direcția așteptată. Fără să reușească să se impună la Aris, jucătorul este din nou în centrul speculațiilor, presa elenă scriind despre o posibilă revenire fie în Turcia, fie în fotbalul românesc, chiar din această iarnă.

Giovanni Becali, clarificări legate de viitorul lui Olimpiu Moruțan

Transferat la Aris Salonic pe un contract de trei ani, Olimpiu Moruțan a ajuns în Grecia cu așteptări mari, însă lucrurile nu au decurs conform planului. Mijlocașul român a pierdut treptat teren, iar în ultimele trei partide a fost folosit doar câteva minute, în total șase.

Până acum, Moruțan a bifat 16 apariții pentru formația elenă, fără să reușească să marcheze sau să ofere pase decisive. Lipsa de continuitate și de impact a ridicat semne de întrebare privind rolul său în echipă.

„Posibilitatea ca Olimpiu Moruţan să plece de la Aris pare tot mai reală, în condiţiile în care fotbalistul român îşi caută o nouă echipă. Varianta unui împrumut sau chiar a unui transfer definitiv, în cazul în care va exista o ofertă concretă, este luată serios în calcul la Aris. Agentul jucătorului lucrează deja în această direcţie. Clubul este informat şi este de acord cu demersurile reprezentantului internaţionalului român, mai ales în contextul în care prima parte a sezonului a fost sub aşteptări pentru el.

Moruţan a fost transferat cu obiectivul clar de a face diferenţa în compartimentul ofensiv al echipei. Totuşi, după 16 meciuri disputate, nu a reuşit să marcheze sau să ofere vreo pasă decisivă, iar evoluţiile sale au fost, în general, considerate modeste.

Înainte de a semna un contract pe trei ani şi de a ajunge la Salonic, Moruţan a evoluat în Turcia. Tocmai de aceea, agentul său îşi concentrează căutările în special pe această piaţă, dar şi în România!, scrie gazzetta.gr.

„Vom vedea dacă există opțiuni pentru alte echipe!”

Giovanni Becali a comentat situația jucătorului, precizând că în perioada de iarnă va analiza atent poziția acestuia la club și perspectivele de a primi mai multe șanse. Dacă va reieși că nu mai intră în planurile lui Aris, varianta unui nou transfer rămâne deschisă.

Deocamdată, Moruțan are contract cu cei de la Aris Salonic. Vom vedea dacă există posibilități să joace mai mult. Totodată, vom vedea și dacă există opțiuni pentru alte echipe în această iarnă!”, a spus Giovanni Becali, pentru digisport.ro.

Moruțan are deja un parcurs bogat, atât în țară, cât și în străinătate. În România a evoluat pentru Universitatea Cluj, FC Botoșani și FCSB, înainte de plecarea din SuperLiga în 2021. Ulterior, a îmbrăcat tricourile unor echipe precum Galatasaray, Pisa și Ankaragucu, acumulând experiență în mai multe campionate.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea tânărului care, la 21 de ani, a câștigat la loto 28 de milioane de dolari. Decizia care l-a ajutat să nu ajungă la faliment
digi24.ro
image
Rusia ar fi făcut o mutare strategică în Belarus. Ce au descoperit doi cercetători care au studiat imagini din satelit
stirileprotv.ro
image
Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară
gandul.ro
image
Cod portocaliu extins: rafale de 130 km/h în România
mediafax.ro
image
Cei trei jucători de renume ai Stelei, prinși în cantonament jucând poker: „Bate-mă, omoară-mă, dar nu-i spune lui tata”
fanatik.ro
image
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
libertatea.ro
image
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar. A primit lecția vieții sale
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Crimele care au șocat Moldova. Un bărbat este acuzat că ar fi ucis mai mulți oameni și a hrănit porcii cu cadavrele lor
antena3.ro
image
Cea mai geroasă dimineaţă din an. Temperaturile au scăzut până la minus 12 grade: "A îngheţat parbrizul"
observatornews.ro
image
Cod portocaliu de VISCOL în România! Zonele în care iarna își dezlănțuie urgia: vânt puternic, ger, polei și troiene călătoare în următoarele ore
cancan.ro
image
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
prosport.ro
image
Cât timp rezistă carnea de porc crudă în frigider. Diferența dintre ambalată și neambalată
playtech.ro
image
Louis Munteanu, prima reacție după scandalul momentului! De ce a purtat, de fapt, un tricou cu FCSB: „A fost un gest strict uman”. Foto
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Obsesie!" Denise Rifai a aflat totul despre Dan Alexa și Anamaria Prodan
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
Din ce cauză s-a stins, de fapt, Ion Drăgan. Afecțiunea care i-a adus sfârșitul la doar 54 de ani
kanald.ro
image
Apare un nou tip de concediu plătit pentru angajații din România. Timp liber pentru "refacere profesională"
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Români, pregătiți-vă! Se schimbă BANII de luni, 29 decembrie 2025! BNR a făcut anunțul, NIMENI nu se aștepta
romaniatv.net
image
Cod portocaliu de viscol și ninsori în România. ANM a actualizat harta zonelor afectate până luni de vremea severă
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Anul 2026 va fi definitoriu pentru 4 zodii. Cine sunt nativii care vor renaște ca din cenușă
click.ro
image
De ce boală suferea Ion Drăgan: „Se vedea, prevestea infarct”. Semnele pe care le-ar fi ignorat înainte de a muri
click.ro
image
Ce carne se folosește la salata boeuf. Câți morcovi și cartofi se pun în preparat?
click.ro
Prințul Louis, Crăciun 2025, Profimedia (1) jpg
Prințul Louis a captivat din nou audiența. Mezinul regal a jubilat în fața cadourilor imense primite, spre deliciul celor aflați la Sandrigham
okmagazine.ro
Ciuperci umplutute Sursa foto shutterstock 2644006253 jpg
Ciuperci umplute. Rețetă cu puține calorii
clickpentrufemei.ro
alexandru cel mare captura video jpg
Cinci momente în care Alexandru cel Mare nu a fost „cel Mare”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dublă sărbătoare în familia Corinei Dănilă! Fiica actriței, Rianna, a împlinit 22 de ani: „Amintește-ți mereu că ești iubită mai mult decât știi”
image
Anul 2026 va fi definitoriu pentru 4 zodii. Cine sunt nativii care vor renaște ca din cenușă

OK! Magazine

image
Charlotte, steaua Crăciunului regal. Superba prințesă de 10 ani a fost în centrul atenției la Sandringham

Click! Pentru femei

image
Eva Măruță: „Să nu îmi fie frică să greșesc. Părinții îmi spun mereu că din greșeli înveți cel mai bine”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit