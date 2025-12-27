Olimpiu Moruțan ia în calcul întoarcerea în România. Transferul bate la ușă după experiența eșuată din Grecia

La 26 de ani, Olimpiu Moruțan se află într-un moment de răscruce al carierei sale. Deși a făcut pasul în vară către Aris Salonic, experiența din Grecia nu a decurs așa cum și-ar fi dorit, iar mijlocașul român analizează deja varianta unei plecări.

Între timp, lucrurile nu au evoluat în direcția așteptată. Fără să reușească să se impună la Aris, jucătorul este din nou în centrul speculațiilor, presa elenă scriind despre o posibilă revenire fie în Turcia, fie în fotbalul românesc, chiar din această iarnă.

Giovanni Becali, clarificări legate de viitorul lui Olimpiu Moruțan

Transferat la Aris Salonic pe un contract de trei ani, Olimpiu Moruțan a ajuns în Grecia cu așteptări mari, însă lucrurile nu au decurs conform planului. Mijlocașul român a pierdut treptat teren, iar în ultimele trei partide a fost folosit doar câteva minute, în total șase.

Până acum, Moruțan a bifat 16 apariții pentru formația elenă, fără să reușească să marcheze sau să ofere pase decisive. Lipsa de continuitate și de impact a ridicat semne de întrebare privind rolul său în echipă.

„Posibilitatea ca Olimpiu Moruţan să plece de la Aris pare tot mai reală, în condiţiile în care fotbalistul român îşi caută o nouă echipă. Varianta unui împrumut sau chiar a unui transfer definitiv, în cazul în care va exista o ofertă concretă, este luată serios în calcul la Aris. Agentul jucătorului lucrează deja în această direcţie. Clubul este informat şi este de acord cu demersurile reprezentantului internaţionalului român, mai ales în contextul în care prima parte a sezonului a fost sub aşteptări pentru el.

Moruţan a fost transferat cu obiectivul clar de a face diferenţa în compartimentul ofensiv al echipei. Totuşi, după 16 meciuri disputate, nu a reuşit să marcheze sau să ofere vreo pasă decisivă, iar evoluţiile sale au fost, în general, considerate modeste.

Înainte de a semna un contract pe trei ani şi de a ajunge la Salonic, Moruţan a evoluat în Turcia. Tocmai de aceea, agentul său îşi concentrează căutările în special pe această piaţă, dar şi în România!”, scrie gazzetta.gr.

„Vom vedea dacă există opțiuni pentru alte echipe!”

Giovanni Becali a comentat situația jucătorului, precizând că în perioada de iarnă va analiza atent poziția acestuia la club și perspectivele de a primi mai multe șanse. Dacă va reieși că nu mai intră în planurile lui Aris, varianta unui nou transfer rămâne deschisă.

„Deocamdată, Moruțan are contract cu cei de la Aris Salonic. Vom vedea dacă există posibilități să joace mai mult. Totodată, vom vedea și dacă există opțiuni pentru alte echipe în această iarnă!”, a spus Giovanni Becali, pentru digisport.ro.

Moruțan are deja un parcurs bogat, atât în țară, cât și în străinătate. În România a evoluat pentru Universitatea Cluj, FC Botoșani și FCSB, înainte de plecarea din SuperLiga în 2021. Ulterior, a îmbrăcat tricourile unor echipe precum Galatasaray, Pisa și Ankaragucu, acumulând experiență în mai multe campionate.