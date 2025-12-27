Vânt puternic și zăpadă viscolită: Diana Buzoianu a convocat Comitetul pentru Situații de Urgență

Meteorologii avertizează că mai multe zone din România se confruntă cu intensificări puternice ale vântului, iar autoritățile au luat măsuri pentru a proteja populația.

Din cauza condițiilor meteo, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a convocat Comitetul pentru Situații de Urgență, pentru a coordona intervențiile în regiunile afectate și a limita riscurile pentru cetățeni.

Meteorologii ANM au emis sâmbătă o avertizare de intensificări ale vântului și precipitații sub formă de ninsoare, ghețuș, polei și viscol, valabilă între 27 decembrie, ora 10:30, și 29 decembrie, ora 21:00. Zonele vizate sunt Carpații Meridionali și Orientali, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și estul Munteniei. Vântul va avea intensificări în nordul Moldovei și vestul Olteniei, cu viteze de 50–70 km/h, iar la munte, rafale de 90–110 km/h, viscolind zăpada depusă.

În orașul Sinaia, vântul puternic a doborât mai mulți arbori și stâlpi, de vineri seara fiind în vigoare un Cod portocaliu de vânt, valabil până luni, ora 10:00. Potrivit Primăriei Sinaia, rafalele au atins viteze de 110–130 km/h, iar fenomenul este în continuare activ. Echipele SC Sinaia Forever, Detașamentul de Pompieri, Jandarmeria, Poliția și Poliția Locală, împreună cu reprezentanți ai Electrica și GME, intervin pentru a îndepărta arborii căzuți și a înlătura stâlpii afectați.

Pe parcursul zilei de sâmbătă, intensificările de vânt se vor menține în regiunile estice, sud-estice și sud-vestice, amplificând senzația de frig, cu rafale de peste 70–90 km/h la munte. Local, se va depune strat de zăpadă de 5–20 cm, iar pe alocuri va fi ghețuș sau polei.

Autoritățile recomandă cetățenilor să evite deplasările neesențiale, să respecte măsurile de autoprotecție, să nu parcheze în zone cu risc de cădere a arborilor sau a elementelor de mobilier și publicitate stradală și să semnaleze orice situație care poate pune în pericol siguranța publică.