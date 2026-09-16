Ursula von der Leyen propune un Consiliu European de Securitate și un nou mecanism de răspuns la crize: „Procesul nostru decizional nu au ținut pasul cu noua realitatea”

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, va propune miercuri, în discursul privind Starea Uniunii Europene, crearea unui Consiliu European de Securitate, un nou format de cooperare care ar reuni liderii UE, dar și parteneri precum Ucraina, Marea Britanie, Norvegia și Canada, pentru coordonarea răspunsului la amenințările de securitate aflate în creștere, potrivit unui proiect al discursului consultat de Euractiv.

Ursula von der Leyen Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Potrivit documentului, Comisia Europeană consideră că actualele mecanisme europene nu mai sunt adaptate noului context geopolitic și intenționează să prezinte un plan concret pentru transformarea acestei idei într-o realitate instituțională, relatează News.ro, citând aceeași sursă.

Von der Leyen va propune și introducerea unui „Protocol de securitate” european, inspirat de articolul 4 al Tratatului NATO, care ar permite unui stat membru să convoace consultări urgente cu celelalte țări ale Uniunii atunci când se confruntă cu amenințări la adresa securității sau integrității sale teritoriale.

„Ne consolidăm colaborarea cu NATO. Însă doctrina noastră, instituțiile noastre și procesul nostru decizional nu au ținut pasul cu noua realitate”, ar urma să declare șefa executivului european, potrivit Euractiv.

Ideea unui Consiliu European de Securitate, susținută în trecut de Franța și Germania, a câștigat teren după invazia Rusiei în Ucraina. Totuși, inițiativa ar putea ridica semne de întrebare privind relația cu NATO, fiind percepută de unii observatori drept un posibil for concurent Alianței Nord-Atlantice.

Parteneriat strategic consolidat cu Canada

În prezența premierului canadian Mark Carney, Ursula von der Leyen va anunța intenția de a aprofunda relațiile dintre UE și Canada prin lansarea unei „Alianțe pentru viitor”.

Potrivit proiectului de discurs, Bruxelles-ul dorește să ridice cooperarea bilaterală la cel mai înalt nivel posibil, fără ca acest demers să implice perspectiva aderării Canadei la Uniunea Europeană, opțiune considerată imposibilă din punct de vedere juridic.

Comisia Europeană urmărește, de asemenea, consolidarea cooperării cu state apropiate ca viziune, inclusiv Canada și Marea Britanie, în domenii precum securitatea și reglementarea inteligenței artificiale.

Discursul despre Starea Uniunii se va concentra pe trei direcții majore: combaterea schimbărilor climatice, dezvoltarea inteligenței artificiale și competitivitatea industrială europeană.

Von der Leyen urmează să invite reprezentanți ai marilor companii tehnologice la discuții privind ritmul dezvoltării IA și cadrul de reglementare necesar în Europa.

Totodată, Comisia va anunța oficial prezentarea proiectului legislativ „Kids Act”, care prevede limitarea accesului la anumite servicii online pentru copiii sub 15 ani.

Președinta Comisiei va transmite și un mesaj ferm către marile platforme digitale, subliniind că Europa își stabilește propriile reguli și nu va lăsa companiile tehnologice să dicteze standardele de funcționare.

„Război” în inima UE pe bani. De ce riscă România să iasă pierzătoare din confruntarea Comisiei Europene cu Germania

Noi măsuri privind clima și migrația

Printre inițiativele care vor fi prezentate se numără și un plan european pentru gestionarea valurilor de căldură, axat pe sisteme de avertizare timpurie și măsuri de pregătire a sistemelor de sănătate.

În domeniul migrației, ca reacție la recentele tensiuni din Ceuta, Spania, Comisia va propune un „Cadru european de răspuns la situații de urgență”, destinat gestionării fluxurilor migratorii masive considerate a fi orchestrate sau utilizate ca instrument de presiune.

Potrivit proiectului de discurs, mecanismul ar putea fi activat doar în condiții strict definite și ar permite derogări temporare și limitate de la procedurile obișnuite ale Uniunii Europene pentru a facilita un răspuns rapid la situații excepționale.

Temele pe care Ursula von der Leyen le va prezenta miercuri în discursul despre Starea Uniunii

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, își susține miercuri discursul anual privind Starea Uniunii Europene, în care va contura prioritățile UE într-un context marcat de războiul din Ucraina, competiția tehnologică globală și presiunea migratorie. Potrivit POLITICO, principalele teme ale discursului vor fi dezvoltarea și reglementarea inteligenței artificiale, creșterea competitivității economice, adaptarea la schimbările climatice, consolidarea apărării europene și reforma politicilor de migrație.

Von der Leyen va pleda pentru accelerarea investițiilor în IA și reducerea decalajului față de SUA și China, dar și pentru măsuri de protecție a locurilor de muncă afectate de noile tehnologii. În paralel, Comisia va continua agenda de simplificare a reglementărilor pentru stimularea competitivității economiei europene.

Schimbările climatice vor ocupa un loc central în discurs, pe fondul verii marcate de incendii și secetă. Șefa executivului european este așteptată să anunțe noi măsuri pentru creșterea rezilienței climatice și gestionarea riscurilor asociate fenomenelor extreme.

În domeniul migrației, președinta Comisiei va susține întărirea agenției Frontex, extinderea capacității de control la frontiere și introducerea unor mecanisme speciale pentru gestionarea situațiilor de presiune migratorie.

Apărarea europeană și securitatea vor reprezenta, de asemenea, un capitol important al intervenției sale, în perspectiva viitoarei Strategii europene de securitate și a consolidării cooperării cu parteneri precum Canada.

Totodată, von der Leyen va prezenta planurile privind protecția minorilor în mediul online. Comisia pregătește un nou pachet legislativ, inclusiv „EU Kids Act”, care ar putea introduce restricții de acces la rețelele sociale și alte platforme digitale pentru copiii sub 15 ani.

Discursul din Parlamentul European este considerat cel mai important mesaj politic al Ursulei von der Leyen din acest an și va oferi direcția principalelor inițiative ale Uniunii pentru perioada următoare.