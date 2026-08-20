Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat după ce România a distrus o dronă navală care transporta explozibili în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Oficialul european avertizează că amenințările sunt în creștere și consideră incidentul o formă de război hibrid.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat după ce România a distrus, joi, o dronă marină încărcată cu explozibili, identificată în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Aparatul a fost neutralizat de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, care a folosit tunul de bord.

În mesajul său, Ursula von der Leyen a calificat situația drept o formă de război hibrid și a avertizat asupra unei campanii de amenințări despre care spune că se află în escaladare.

„Astăzi, România a distrus o dronă navală care transporta explozibili în apropierea platformei sale Neptun Deep din Marea Neagră. O campanie în escaladare de amenințări este în desfășurare, neliniștindu-i pe cetățenii noștri și încercând să ne dezbine Uniunea”, a transmis președinta Comisiei Europene, pe X.

Von der Leyen susține că răspunsul Europei trebuie să fie unul coordonat, iar capacitatea de descurajare a provocărilor și agresiunii devine esențială.

„Aceasta este o formă de război hibrid. Misiunea fondatoare a Uniunii noastre este păstrarea păcii. Astăzi, acest lucru înseamnă și să avem capacitatea de a descuraja provocarea și agresiunea”, a mai transmis șefa Comisiei Europene.

Plan de 800 de miliarde de euro pentru apărare

Ursula von der Leyen a făcut referire și la măsurile pregătite de Uniunea Europeană pentru consolidarea capacităților de apărare.

Președinta Comisiei Europene afirmă că agenda „Readiness 2030” mobilizează până la 800 de miliarde de euro, fonduri destinate consolidării capacității europene de apărare.

„Agenda noastră Readiness 2030 mobilizează până la 800 de miliarde de euro. Prin Inițiativa europeană pentru apărarea împotriva dronelor și Eastern Flank Watch, ne extindem producția în Europa pentru a furniza capabilitățile de care au nevoie statele membre. Astfel, putem răspunde amenințărilor emergente cu rapiditate, unitate și fermitate”, a spus Ursula von der Leyen.

Drona a fost văzută joi, în jurul orei 6.28 de o navă comercială, la câteva sute de metri de lucrările desfășurate pentru extracția gazelor naturale. Zona se află în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 80 de mile marine est de Constanța.

Două aeronave F-16 românești au fost trimise în zonă, iar una dintre ele a deschis focul și a lovit drona. Potrivit ministrului Apărării, aparatul transporta explozibili și a fost distrus în condiții de siguranță.

sursa video: Tiktok/constantafaptelorbune

Președintele Nicușor Dan i-a felicitat joi, 20 august, pe piloții celor două avioane F-16 care au participat la misiunea de distrugere a dronei marine.

„Felicit Armata Română și piloții celor două avioane de vânătoare F-16 românești pentru succesul misiunii de distrugere a dronei marine aflate în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Felicit și Garda de Coastă pentru promptitudinea cu care a semnalat prezența dronei în zonă.

O acțiune contra timp, în care prioritatea zero a fost protejarea vieții oamenilor care lucrau pe platformă și păstrarea infrastructurii critice în afara oricărui potențial pericol”, a transmis șeful statului într-o postare pe X.