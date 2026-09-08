Groenlanda devine teren de competiție geopolitică. UE pregătește investiții majore pe fondul amenințărilor lui Trump

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns în Groenlanda pentru o vizită de două zile, în cadrul căreia este așteptată să anunțe o extindere semnificativă a investițiilor europene în cea mai mare insulă din lume.

Ursula von der Leyen, în Groenlanda Foto: AFP

Uniunea Europeană intenționează, de asemenea, să aprofundeze cooperarea politică cu Groenlanda, într-un moment în care președintele american Donald Trump insistă asupra ideii ca Statele Unite să preia controlul asupra insulei.

Potrivit Reuters, noul pachet european de finanțare ar urma să vizeze domenii strategice precum exploatarea mineralelor critice, comunicațiile prin satelit și energia regenerabilă.

Von der Leyen a descris viitorul pachet drept „semnificativ”, fără să anunțe însă, deocamdată, valoarea totală a investițiilor sau detaliile programului.

Miza strategică a Arcticii crește

Interesul tot mai mare al UE pentru Groenlanda vine pe fondul importanței strategice în creștere a regiunii arctice.

Topirea gheții deschide treptat noi rute maritime și facilitează accesul la resurse naturale, ceea ce sporește interesul unor mari puteri precum Statele Unite, Rusia și China, dar și al statelor europene.

Vizita lui von der Leyen are și o puternică dimensiune politică. Ea este menită să transmită sprijinul Uniunii Europene pentru Groenlanda și Danemarca, care se opun planurilor lui Trump privind insula.

Premierul groenlandez, Jens-Frederik Nielsen, a declarat că Nuuk este interesat să dezvolte în continuare parteneriatul cu Uniunea Europeană.

Disputa privind Groenlanda a tensionat relațiile dintre SUA și aliații europeni

Insistența administrației Trump asupra controlului american asupra Groenlandei a provocat în acest an tensiuni serioase între Washington și aliații săi europeni, inclusiv în cadrul NATO.

Trump a susținut că Danemarca nu este capabilă să asigure în mod adecvat securitatea Groenlandei, deși insula face parte din teritoriul unui stat membru NATO.

În ianuarie, Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au convenit asupra începerii unor negocieri între Statele Unite, Danemarca și Groenlanda, precum și asupra consolidării rolului Alianței în regiunea arctică.

Discuțiile nu au dus însă la un acord privind viitorul insulei. În iulie, Trump a revenit asupra subiectului și a reiterat că Statele Unite ar trebui să dețină controlul asupra Groenlandei.

La un summit NATO, președintele american a subliniat din nou importanța strategică a Groenlandei pentru securitatea Statelor Unite, recunoscând în același timp că o eventuală preluare a insulei ar putea afecta relațiile Washingtonului cu aliații din Alianță.

Groenlanda a părăsit UE în 1985

Groenlanda s-a retras din Uniunea Europeană în 1985, deși locuitorii săi, în calitate de cetățeni danezi, păstrează cetățenia europeană.

Bruxellesul a finanțat și până acum proiecte în Groenlanda, inclusiv în domeniul pescuitului și al educației. De această dată, însă, UE intenționează să extindă considerabil atât valoarea finanțării, cât și domeniile în care aceasta este acordată.

Miza este consolidarea prezenței europene într-un teritoriu care a devenit tot mai important din punct de vedere geopolitic.

Pe măsură ce schimbările climatice fac regiunea arctică mai accesibilă pentru transportul maritim și exploatarea resurselor, Groenlanda capătă o importanță strategică tot mai mare.

Pentru Uniunea Europeană, investițiile reprezintă astfel nu doar un instrument economic, ci și o modalitate de a-și consolida poziția într-o regiune în care influența Statelor Unite, Rusiei și Chinei este în creștere.