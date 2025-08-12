Ungaria acuză „politicienii belicoşi ai UE” că vrea să submineze summitul Putin-Trump din Alaska

Ministrul de externe maghiar, Péter Szijjártó, a anunțat sprijinul Ungariei pentru negocierile de pace între SUA și Rusia, în timp ce critică abordarea „belicoasă” a Uniunii Europene.

Ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a anunțat că Budapesta sprijină deplin viitorul summit dintre Donald Trump și Vladimir Putin, programat pe 15 august în Alaska, și acuză Uniunea Europeană că încearcă să-i submineze succesul. Declarațiile au fost făcute după o convorbire telefonică cu prim-vicepremierul rus Denis Manturov, în care cei doi au discutat despre situația din Ucraina și contextul politic internațional.

„Astăzi după-masă, în cadrul unei convorbiri telefonice purtate cu prim-vicepremierul rus Denis Manturov, am trecut în revistă contextul politic internaţional dinaintea summit-ului”, a transmis Péter Szijjártó pe Facebook.

Ministrul maghiar a subliniat că Ungaria consideră pacea posibilă doar prin negocieri directe: „Am reafirmat poziţia Ungariei, conform căreia războiul din Ucraina poate fi rezolvat nu pe câmpul de luptă, ci la masa tratativelor; iar soluţia poate fi oferită cu cea mai mare probabilitate de un acord între Statele Unite şi Rusia. Prin urmare, Ungaria salută şi aşteaptă cu mare interes întâlnirea dintre preşedintele american şi cel rus”.

Szijjártó a mai spus că Budapesta a susținut constant încetarea focului și menținerea canalelor diplomatice, „chiar şi atunci când, din această cauză, am devenit ţinta unor atacuri josnice din partea liderilor politici europeni şi americani anteriori”.

Acuzații la adresa „politicienilor belicoși” din UE

Șeful diplomației maghiare a calificat drept „regretabil” faptul că, în opinia sa, „politicienii belicoşi ai Uniunii Europene încearcă să se folosească de fiecare zi rămasă până vineri pentru a submina calea către pace şi a preveni ca întâlnirea dintre preşedinţii Trump şi Putin să fie un succes”.

„Interesul Ungariei este ca summit-ul să fie un succes; în consecinţă îi vom acorda tot sprijinul necesar şi ne vom mobiliza toate forţele pentru a împiedica eforturile Bruxelles-ului de a împiedica sau îngreuna organizarea summit-ului”, a conchis Szijjártó.

Potrivit agenției TASS, Ungaria a asigurat Rusia că va face tot posibilul pentru a bloca încercările UE de a perturba întâlnirea. TASS menționează însă că aceste informații provin din postarea lui Szijjártó, fără a exista o poziție oficială transmisă de Moscova.

Reuniuni și poziții divergente în UE și Ucraina

Convorbirea dintre Szijjártó și Manturov a avut loc în timp ce miniștrii de externe ai statelor membre UE au participat, luni, la o videoconferință de urgență convocată de șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Aceasta a cerut „unitate transatlantică, sprijin pentru Ucraina şi presiune asupra Rusiei” pentru a opri războiul și „a preveni o viitoare agresiune rusă în Europa”.

Kallas a anunțat că UE pregătește un al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și a avertizat în privința concesiilor către Moscova, după ce Donald Trump a vorbit despre posibile „schimburi teritoriale” între Rusia și Ucraina.

Pe platforma X, Kallas a precizat că Uniunea va crește sprijinul militar și financiar pentru Kiev, inclusiv pentru aderarea acestuia la UE.

Zelenski avertizează: Concesiile nu vor opri Rusia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că orice concesii făcute Kremlinului nu vor duce la oprirea luptelor, acuzând Rusia că pregătește noi ofensive. El a cerut menținerea sancțiunilor „până când Ucraina primește garanții de securitate” și a avut convorbiri cu liderii Indiei și Arabiei Saudite pentru a obține sprijin internațional înaintea summitului Trump-Putin.

În paralel, Vladimir Putin a discutat în ultimele zile cu liderii Chinei, Indiei, Braziliei și a trei state ex-sovietice pentru a-i informa despre contactele sale cu Washingtonul.

Germania convoacă o nouă reuniune europeană

Germania va organiza miercuri o întâlnire virtuală a liderilor europeni pentru a discuta presiunea asupra Rusiei înaintea unei convorbiri cu Donald Trump. La reuniune sunt așteptați să participe Zelenski, oficiali ai UE și NATO.