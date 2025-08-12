search
Marți, 12 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Rusia folosește întâlnirea Trump–Putin pentru a diviza Occidentul, avertizează Institutul pentru Studiul Războiului

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Rusia mizează pe summitul programat în Alaska între președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, pentru a accentua fisurile deja vizibile dintre Statele Unite și Europa în privința războiului din Ucraina, avertizează Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think tank american cu sediul la Washington.

Vladimir Putin și DOnald Trump/FOTO:AFP
Vladimir Putin și DOnald Trump/FOTO:AFP

În timp ce capitalele europene și Kievul urmăresc cu îngrijorare intensificarea dialogului diplomatic dintre Washington și Moscova, Kremlinul pare să valorifice momentul nu pentru a avansa un proces real de pace, ci pentru a izola Ucraina și a alimenta neînțelegerile din interiorul alianței occidentale.

Un summit cu miză dublă: pace sau capcană?

Vineri, la Anchorage, Alaska, Vladimir Putin urmează să participe la prima sa vizită oficială în SUA din ultimul deceniu – o locație simbolică, având în vedere că teritoriul a fost cândva parte a Imperiului Rus. Întâlnirea cu Donald Trump vine într-un context în care se vehiculează tot mai frecvent ideea unei eventuale „înțelegeri” care ar implica cedarea de teritorii ucrainene ocupate de Rusia în schimbul încetării focului – un scenariu pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a respins categoric.

În spatele acestui cadru diplomatic, Moscova joacă o carte veche: exploatarea diviziunilor din tabăra adversă. Potrivit ISW, oficiali ruși și apropiați ai regimului Putin promovează narativul potrivit căruia nu Rusia, ci Europa și Ucraina sunt cele care se opun păcii.

„Kremlinul încearcă să folosească summitul din Alaska nu pentru a ajunge la o pace autentică, ci pentru a separa Statele Unite de Europa”, se arată într-o analiză recentă a ISW.

Poziționări paralele și obiective ireconciliabile

Vladimir Putin continuă să condiționeze orice acord de renunțarea Ucrainei la aspirațiile euroatlantice, retragerea trupelor sale din regiunile parțial ocupate (Donetsk, Lugansk, Zaporojie și Herson) și acceptarea unui statut de neutralitate – condiții inacceptabile pentru Kiev.

Pe de altă parte, Donald Trump – revenit în centrul agendei internaționale – ar fi dispus, potrivit unor surse citate de presă, să discute o formulă de încetare a focului bazată pe „schimb teritorial pentru pace”. O asemenea propunere ar marca o ruptură față de poziția oficială a Uniunii Europene, care susține inviolabilitatea granițelor Ucrainei.

Premierul britanic Keir Starmer a avertizat deja că „acțiunea unilaterală nu va aduce pacea, ci mai mult sânge vărsat”, criticând ideea unui acord care ar legitima ocupația rusă.

Instrumentalizarea summitului: între propagandă și presiune geopolitică

În Rusia, narativul oficial este deja bine conturat. Fostul președinte Dmitri Medvedev a calificat liderii europeni drept „euro-imbecili” care sabotează orice posibil acord cu Washingtonul. Iar analiști apropiați de Kremlin, precum Serghei Markov, transmit că principala miză a summitului este să arate că Ucraina și Europa – nu Rusia – sunt cele care blochează pacea.

Această retorică, susține ISW, urmărește să slăbească solidaritatea transatlantică și să creeze un cadru favorabil pentru Moscova în eventualitatea unor negocieri favorabile intereselor sale.

Ucrana, la masă sau în afara jocului?

Surse apropiate Casei Albe sugerează că Washingtonul analizează posibilitatea de a-l invita pe președintele Zelenski la summit – o decizie care ar putea contracara percepția că Ucraina este marginalizată.

Viktor Kovalenko, analist geopolitic ucrainean, afirmă că implicarea Kievului este esențială pentru orice progres veritabil: „Summitul din Alaska poate opri vărsarea de sânge, dar fără participarea Ucrainei și fără o retragere clară a Rusiei din regiunile ocupate, totul riscă să fie doar o iluzie diplomatică.”

Potrivit acestuia, Ucraina ar putea propune un acord în etape, care să includă retragerea trupelor rusești din Zaporojie și Herson, inclusiv de la centrala nucleară Zaporojie, în schimbul unei relaxări graduale a sancțiunilor.

Un punct-cheie, adaugă Kovalenko, este păstrarea controlului ucrainean asupra așa-numitei „centuri-fortăreață” din Donbas – un tampon defensiv crucial pentru prevenirea unor noi incursiuni rusești.

Până la summitul din Alaska, diplomația occidentală este în plină efervescență. Potrivit Bloomberg, liderii europeni se pregătesc să propună o încetare a focului bazată pe actuala linie a frontului, ca prim pas către o soluție mai amplă – o abordare fundamental diferită de ipoteza „păcii prin concesii teritoriale”.

În acest moment, e limpede că Moscova nu a renunțat la obiectivele sale strategice: împiedicarea aderării Ucrainei la NATO, instaurarea unei conduceri pro-ruse și demilitarizarea completă a țării – în esență, o capitulare.

ISW avertizează că Rusia are toate motivele să încalce orice eventual acord de încetare a focului, după modelul deja practicat în primăvara anului 2025.

Întrebarea esențială rămâne: este summitul din Alaska o oportunitate reală pentru pace sau doar o scenă pentru consolidarea poziției Rusiei și slăbirea alianței occidentale?

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
digi24.ro
image
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei
stirileprotv.ro
image
Taxă lunară de 25 de lei pentru a deveni părinte virtual. Locul din România în care poți „adopta”
gandul.ro
image
HOROSCOP 12 august. Se anunță câștiguri financiare multiple pentru Berbeci
mediafax.ro
image
Fosta mână dreaptă a lui Radu Mazăre, război total cu penitenciarul: „S-a invocat introducerea drogurilor”. Pretențiile lui Nicușor Constantinescu la Poarta Albă
fanatik.ro
image
Gafa făcută de Donald Trump într-o conferință de presă: „Este jenant să mă aflu aici” I VIDEO
libertatea.ro
image
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
digi24.ro
image
Gino Iorgulescu a reacționat dur după ce i s-a cerut demisia: „Șucu e cam agresiv. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el”
gsp.ro
image
Ianis Hagi s-a decis, după ce a primit o nouă ofertă din România
digisport.ro
image
VIDEO Românii au început să uite de Grecia, Bulgaria și Turcia: Care este destinația verii anului 2025
stiripesurse.ro
image
Cum se vor plăti pensiile private din Pilonul 2. Există o situație în care românii își vor putea scoate toți banii deodată
antena3.ro
image
Fructul supranumit "ginsengul românesc" care are beneficii uriaşe pentru sănătate. Un kilogram costă 35 de lei
observatornews.ro
image
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Copacul „toxic” pe care grădinarii nu-l recomandă pentru curte. Alte patru specii ar trebui evitate, spun specialiștii
playtech.ro
image
Motivul pentru care un edil din Bistrița a renunțat la viceprimar și consilieri. Cum a folosit banii rămași la buget
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
E oficial! Cine va modera prima emisiune, după plecarea celui mai bine plătit prezentator
digisport.ro
image
PS Iustin, după 'blasfemia de neîndurat' de la UNTOLD: 'Hristos deranjează. Dar lui Hristos Îi este milă de ei…'
stiripesurse.ro
image
Turiștii care călătoresc în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline! Mesajul la care trebuie să fie atenți
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Meteorologii anunță vortex polar încă din toamnă. Orașele din România unde ninge din octombrie.
romaniatv.net
image
Anunț pentru opt milioane de români privind banii din pensiile private! Veste după măsurile pregătite de Guvern: Nu există nicio diferență
mediaflux.ro
image
Mesaj misterios publicat de soția lui Dragoș Săvulescu, fostă Miss Albania: „Vom spune tot adevărul”
gsp.ro
image
Fostă concurentă de la Insula Iubirii, într-o închisoare de maximă securitate. Era să fie omorâtă în penitenciar
actualitate.net
image
Andreea Marin, adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Cine pe cine a părăsit, de fapt
actualitate.net
image
Bulgaria are o problemă care le întrece pe ale noastre. Cel mai rapid drum între două orașe trece prin România
click.ro
image
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
click.ro
image
Irinel Columbeanu, scos din datoriile la azil, de fiica lui! Ion Cassian: „Muncește și pentru el!” Din ce va câștiga Irinuca bani?
click.ro
FotoJet Andreea jpg
Andreea Marin, rutina de fitness care o ține într-o formă fizică de zile mari! ”Tratează-ți corpul cu respect și el te va răsplăti cu chef de viață”
okmagazine.ro
Emma Thompson la Oscar foto Profimedia jpg
Donald Trump a încercat s-o cucerească chiar în ziua în care a divorțat. Despre ce actriță e vorba?
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodiile care vor fi protejate de Fecioara Maria, iar pe 15 august vor avea parte de o mare bucurie
image
Bulgaria are o problemă care le întrece pe ale noastre. Cel mai rapid drum între două orașe trece prin România

OK! Magazine

image
Regele Charles, extrem de mofturos la mâncare. Care este ”regula celor 6 ouă”, cu care le dă angajaților de furcă

Click! Pentru femei

image
Donald Trump a încercat s-o cucerească chiar în ziua în care a divorțat. Despre ce actriță e vorba?

Click! Sănătate

image
Top 10 alimente care conțin cele mai multe microplastice