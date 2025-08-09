Video Zelenski a anunțat că nu cedează teritorii ocupanților, iar deciziile care nu includ Ucraina sunt împotriva păcii: „Sunt moarte din fașă”

Ucraina nu va renunța la teritoriu, a transmis președintele ucrainean Volodimir Zelenski, înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin, care va avea loc vinerea viitoarea, în Alaska.

Zelenski a reacționat la anunțul întâlnirii dintre Trump și Putin de săptămâna viitoare, spunând că Ucraina „nu va ceda teritoriul său ocupanților”. Liderul de la Kiev spune că orice soluție care nu include Ucraina va fi „o soluție împotriva păcii”.

„Ucraina este pregătită pentru decizii reale care pot aduce pacea. Orice decizie care este împotriva noastră, orice decizie care nu include Ucraina, este în același timp o decizie împotriva păcii. Aceste decizii nu vor duce la nimic. Sunt decizii moarte din fașă. Sunt decizii imposibil de pus în practică. Și noi toți avem nevoie de o pace reală și autentică. O pace pe care oamenii o vor respecta”, a transmis Zelenski, pe X.

Anunțul unei întâlniri între Trump și Putin a venit la doar câteva ore după ce președintele SUA a semnalat că Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze teritoriu pentru a pune capăt războiului cu Rusia.

„Vorbim despre un teritoriu pentru care se luptă de trei ani și jumătate. Mulți ruși au murit. Mulți ucraineni au murit”, a declarat Trump vineri, la Casa Albă.

„Este foarte complicat. Vom recupera o parte, vom schimba o parte. Vor avea loc unele schimburi de teritorii, în beneficiul ambelor părți”, a spus Trump.

Președintele SUA nu a oferit detalii suplimentare cu privire la forma pe care ar putea-o lua această propunere.

Cu toate acestea, partenerul american al BBC, CBS News, citând surse familiarizate cu discuțiile, raportează că Casa Albă încearcă să convingă liderii europeni să accepte un acord care ar include preluarea de către Rusia a întregii regiuni Donbas din estul Ucrainei și păstrarea Crimeei.

Rusia ar renunța la regiunile Herson și Zaporizhzhia, pe care le ocupă parțial, ca parte a acordului propus, raportează CBS.