search
Duminică, 10 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Ucraina și Europa resping propunerea lui Putin de încetare a focului și prezintă o contrapropunere SUA înainte de întâlnirea Trump-Putin, susține WSJ

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Propunerea președintelui rus Vladimir Putin privind o încetare a focului în schimbul cedării teritoriilor din estul Ucrainei a fost respinsă atât de oficialii ucraineni, cât și de liderii europeni, relatează Wall Street Journal (WSJ), citând surse diplomatice occidentale.

Volodimir Zelenki, discuții cu lideri europeni/FOTO:X
Volodimir Zelenki, discuții cu lideri europeni/FOTO:X

În locul ofertei Kremlinului, reprezentanții UE și ai Ucrainei au prezentat o contraofertă oficialilor americani,înainte de întrevederea programată între Donald Trump și Vladimir Putin, care urmează să aibă loc pe 15 august, în Alaska.

Doi oficiali europeni familiarizați cu discuțiile au declarat că planul Moscovei, transmis în cadrul unor consultări desfășurate în Regatul Unit, prevede încetarea ostilităților în schimbul cedării de către Ucraina a unor zone din regiunea Donețk aflate încă sub controlul său. Propunerea a fost respinsă de partea ucraineană și de aliații săi europeni.

Reacția a venit din partea Regatului Unit, Germaniei, Franței și Ucrainei, care au respins ideea ca o soluție de pace să includă transferuri unilaterale de teritoriu. Întâlnirea dintre Putin și emisarul american Steven Witkoff, desfășurată recent la Moscova, a fost urmată de decizia lui Trump de a amâna impunerea unor sancțiuni suplimentare și de a accepta organizarea unui summit cu Putin, programat pentru 15 august, în Alaska.

Contraoferta europeană

Surse europene citate de WSJ au precizat că Uniunea Europeană urmărește stabilirea unei poziții comune cu Ucraina, subliniind că orice eventuală negociere de pace cu Rusia trebuie să includă participarea UE și să respecte suveranitatea Kievului. În același timp, mai multe capitale europene și-au exprimat îngrijorarea că discuțiile dintre Trump și Putin ar putea conduce la un acord impus Ucrainei, fără o consultare prealabilă.

Contraoferta europeană, elaborată în coordonare cu Ucraina, stipulează că orice discuție privind statutul teritoriilor ocupate trebuie să fie precedată de o încetare completă a focului. De asemenea, orice eventual schimb de teritorii ar trebui să se bazeze pe reciprocitate – dacă Ucraina se retrage dintr-o regiune, Rusia ar trebui să facă același lucru în altă zonă.

Documentul include și o clauză referitoare la garanțiile de securitate pentru Ucraina, precum și la posibilitatea aderării la NATO. Potrivit surselor diplomatice, se discută și despre o eventuală renunțare a Moscovei la cererile anterioare privind demilitarizarea Ucrainei și schimbarea conducerii de la Kiev.

În forma discutată, Kremlinul ar fi propus preluarea a aproximativ o treime din teritoriul controlat de Ucraina în regiunea Donețk și înghețarea liniei frontului în alte zone, inclusiv în regiunile Zaporijjea și Herson.

Citește și: Moscova avertizează asupra „provocărilor” înaintea întâlnirii dintre Putin și Trump: „Forțe din Europa și Ucraina au un interes direct în continuarea războiului”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins public termenii propuși, calificându-i drept inacceptabili, și a reiterat că Ucraina nu va ceda niciun teritoriu. Lideri europeni au exprimat, la rândul lor, rezerve cu privire la eficiența oricărui acord încheiat între Trump și Putin fără participarea Uniunii Europene.

Diplomați occidentali subliniază că, în pofida celor peste doi ani de război, Rusia a reușit să ocupe mai puțin de 1% din teritoriul Ucrainei și a suferit pierderi militare semnificative. Analiști militari se arată sceptici că armata rusă ar avea capacitatea de a cuceri orașele fortificate Sloviansk și Kramatorsk în viitorul apropiat.

În momentul în care a devenit clar că planul Kremlinului presupune retragerea unilaterală a forțelor ucrainene din Donețk, în schimbul unui armistițiu, Kievul și capitalele europene l-au considerat inechitabil și favorabil exclusiv intereselor Rusiei.

Anterior, presa americană relatase că Donald Trump intenționează să își folosească „influența personală” pentru a intermedia un acord de pace și că este de părere că poziția dură a Rusiei poate fi flexibilizată printr-o întâlnire directă cu Vladimir Putin. Trump a sugerat, de asemenea, că o eventuală înțelegere ar putea presupune „un anumit schimb de teritorii” între Rusia și Ucraina, în beneficiul ambelor părți.

New York Times a relatat la rândul său, citând doi oficiali europeni, că liderii UE se tem tot mai mult că administrația Trump ar putea accepta o formulă de compromis care să răspundă intereselor Moscovei, cu costul suveranității Ucrainei.

Scepticismul european persistă

Un oficial UE a declarat că propunerea discutată cu Wikoff este, în realitate, „mult mai defavorabilă Ucrainei decât a lăsat Trump să se înțeleagă”, iar altul a subliniat că aceasta „oferă totul lui Putin, fără ca Rusia să facă vreo concesie reală”.

În paralel, Zelenski a avut, pe parcursul zilei de 9 august, o serie de convorbiri telefonice cu lideri europeni – inclusiv din Franța, Regatul Unit, Spania, Finlanda, Danemarca și Estonia – în încercarea de a consolida un front comun în fața presiunilor diplomatice.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a scris pe platforma X că „viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni” și că „Europa va face parte din soluție, pentru că este vorba de securitatea sa”.

Un alt oficial european de rang înalt a avertizat că un eventual acord între SUA și Rusia, parafat fără implicarea UE, nu va avea legitimitate pe continent.

Pe fondul tensiunilor diplomatice, Kirill Dmitriev, șeful Fondului Suveran de Investiții al Rusiei, a afirmat pe Telegram că anumite țări europene încearcă să „saboteze” întâlnirea Trump-Putin din Alaska, acuzând Occidentul de „provocări și dezinformare”.

Până în prezent, Kievul și Moscova au purtat trei runde de negocieri, toate încheiate fără un acord. Rusia continuă să ceară public ca Ucraina să renunțe la aspirațiile de aderare la NATO și să-și retragă trupele din cele patru regiuni revendicate de Moscova. Aceste cerințe ar presupune, practic, ca orașe mari aflate încă sub control ucrainean să fie cedate Rusiei fără luptă.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o nebună nu s-ar teme”
digi24.ro
image
Mișcarea surprinzătoare făcută de Coreea de Nord: locuitorii din zonele de frontieră au răsuflat ușurați
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță un final de august și o lună septembrie cum n-au mai fost. Furtuni în București și vreme atipică în toamnă
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
mediafax.ro
image
Cine sunt cele trei victime identificate la aproape 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie. S-au folosit analize avansate ale ADN-ului
fanatik.ro
image
Afaceri de milioane cu Armata la Marea Neagră: un cuplu de tineri din Brăila a obținut contracte rapid, prin firme nou-înființate
libertatea.ro
image
„Habar n-are despre ce vorbește”. Confuzie în discuțiile dintre Witkoff și Putin: trimisul lui Trump ar fi înțeles greșit ce vrea Rusia
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
S-a scris istorie la Europene! Ștefania Uță, medalie de aur și record bătut după 20 de ani
digisport.ro
image
Cum a intrat România în capcana datoriilor către străini: Împrumuturi risipite pe afaceri falimentare, proiecte gigantice și lipsă totală de strategie
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni
observatornews.ro
image
Cum arată Cristian Cioacă după 10 ani de închisoare. Unde s-a angajat acum?
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Apariţie surpriză la mormântul lui Ion Iliescu! Nimeni nu se aştepta după absenţa mult discutată
playtech.ro
image
Mercur își reia tranzitul drept din 11 august! Camelia Pătrășcanu anunță întâmplări neașteptate, dar și clarificări pentru multe dintre zodii
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Au început negocierile: 34.000.000 €! Liverpool i-a dat o veste excelentă lui Radu Drăgușin
digisport.ro
image
DOCUMENT| Toate măsurile din Pachetul 2: Ilie Bolojan taie chirurgical și rărește șefimea din teritoriu. Cresc impozitele și taxele
stiripesurse.ro
image
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
kanald.ro
image
Mesajul viral al unui muncitor din Bangladesh pentru români. „Și noi suntem oameni. Voi când mergeaţi în Italia să munciţi...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! A murit Alexandru! Avea doar 22 de ani. S-a stins în urma unui accident stupid, în Vrancea
romaniatv.net
image
Nicolae Văcăroiu, premierul care a introdus TVA în România. Care a fost impactul în economia natională
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Dosarele Revoluției și Mineriadelor rămân fără verdict după moartea lui Ion Iliescu: „Ar fi o rușine națională dacă aș fi arestat”
actualitate.net
image
Trei zodii renasc după Luna plină din august 2025. Își realizează un vis, primesc bani la locul de muncă și plănuiesc o vacanță de lux
click.ro
image
Fiul adoptat de Horia Brenciu și Alice Dumitrescu a dat lovitura! Sportul la care a devenit dublu campion: „Bravo, dragostea lu’ tata!”
click.ro
image
Mâncarea simplă, perfectă pentru postul Adormirii Maicii Domnului. O prepari rapid și e delicioasă
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Cheesecake cu caise Sursa foto shutterstock 303949643 jpg
Cum să faci cheesecake cu caise, cea mai simplă şi răcoroasă prăjitură
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
image
Trei zodii renasc după Luna plină din august 2025. Își realizează un vis, primesc bani la locul de muncă și plănuiesc o vacanță de lux

OK! Magazine

image
Prințesa Charlotte va moșteni tiara de 400.000 de lire sterline a Prințesei Diana - în locul verișoarei Lilibet

Click! Pentru femei

image
A avut sau nu o „experiență gay”? Brad Pitt a dezvăluit marele său regret

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?