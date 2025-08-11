Putin se laudă cu prima sa vizită în Occident de când a invadat Ucraina. Ultimele precizări făcute de Trump

Președintele rus Vladimir Putin a purtat o serie de convorbiri telefonice cu omologii săi din alte țări și din niciuna din ele nu a lipsit relatarea despre vizita recentă a emisarului Steve Witkoff la Moscova și informația că va călători în curând în Alaska pentru a se întâlni cu președintele american Donald Trump, relatează presa ucraineană.

Pe 11 august, Putin a vorbit cu prim-ministrul armean, Nikol Pashinyan, o convorbire telefonică inițiată, din câte se pare, de partea armeană. Pashinyan l-a informat pe liderul de la Kremlin cu privire la rezultatul întâlnirii sale cu Trump și președintele azer Ilham Aliyev, la Washington, pe 8 august.

Canalul oficial de Telegram al Kremlinului a subliniat că această întâlnire este un element cheie al agendei diplomatice a lui Putin.

„La rândul său, Putin a vorbit despre principalele rezultate ale conversației sale cu trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, și despre pregătirile pentru întâlnirea cu Donald Trump în Alaska”, a declarat Kremlinul.

Serviciul de presă al Kremlinului a relatat, de asemenea, că, în weekend, Putin a avut convorbiri telefonice cu președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva, președintele Tadjikistanului, Emomali Rahmon, și președintele Kârgâzstanului, Sadyr Japarov. Cu fiecare ocazie, a relatat despre discuția sa cu Witkoff și i-a informat de întâlnirea planificată cu Trump în Alaska.

Prima vizită a lui Vladimir Putin în Occident

De la invazia rusă în Ucraina, Putin a fost persona non grata la numeroase evenimente internaționale la care înainte era invitată - mai cu seamă în Europa, SUA, dar și alte țări. Multe lideri la rândul lor au ocolit Rusia sau nu au vorbit cu Putin la telefon, iar multe țări și-au închis spațiul aerian pentru aeronavele din Rusia. Drept urmare, din 2022 încoce, Putin a călătorit doar în Belarus și în unele țări asiatice.

Conform surselor publice, de la invazia la scară largă în Ucraina, Putin a vizitat Belarus (de cinci ori), Kazahstan (de patru ori), China (de două ori), Turkmenistan (de două ori), Kârgâzstan (de două ori), Uzbekistan (de două ori), respectiv o singură dată Tadjikistan, Iran, Armenia, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Coreea de Nord, Vietnam, Azerbaidjan și Mongolia.

Putin a făcut o singură călătorie externă anul acesta, și anume în Belarus.

Ce spune Trump despre întâlnirea cu Putin

În cadrul unei conferinței de presă la casa Albă, luni, Trump a vorbit pe larg despre întâlnirea cu Vladimir Putin în Alaska.

Găsește că este „foarte respectuos” din partea președintelui rus să se vadă cu el pe teritoriul american și e de părere că vor avea „conversații constructive” vineri.

Trump spune că vor exista „schimburi de teritorii” ca parte a unui acord.

Acesta va fi „spre binele Ucrainei”, spune el. „Lucruri bune, nu lucruri rele”.

„Și niște lucruri rele pentru amândouă”, a adăugat el.

Întrebat dacă Zelenski a fost invitat la întâlnirea de vineri, Trump a spus că președintele Ucrainei „nu ia parte” la aceasta, dar că „ar putea veni” dacă va dori.

Trump spune că speră să organizeze o viitoare întâlnire între Zelenski și Putin și se oferă să se alăture celor doi „dacă au nevoie”.

Dacă Putin propune o „înțelegere echitabilă” în timpul discuțiilor de vineri, Trump spune că o va transmite liderilor europeni, dar întâi de toate lui Zelenski.

„Probabil în primele două minute voi ști exact dacă se poate face sau nu o înțelegere”, spune el.