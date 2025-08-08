Viktor Orban cere negocieri urgente între Europa și Rusia pentru pace în Ucraina

Premierul ungar Viktor Orban consideră că Rusia și Europa ar trebui să organizeze cât mai curând un summit pentru a discuta despre încetarea conflictului din Ucraina.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, susține organizarea cât mai rapidă a unui summit între Rusia și Europa pentru a discuta modalitățile de încheiere a conflictului din Ucraina. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului public de radio, relatează publicația About Hungary.

„Europa a adormit”, a declarat premierul, insistând că președintele Franței și cancelarul Germaniei ar fi trebuit deja să aibă o întâlnire cu președintele Vladimir Putin pentru a căuta o soluție de pace. „Acest război se desfășoară în Europa, nu peste mări și țări. Ne interesează direct să-l încheiem”, a explicat Orban.

Orban a salutat recentul anunț privind o posibilă întâlnire, săptămâna viitoare, între președinții SUA și Rusiei. El a explicat că, în cazul în care cei doi lideri vor ajunge la un acord, se poate obține atât o încetare a focului, cât și ridicarea sancțiunilor impuse Moscovei.

Premierul maghiar a amintit că Ungaria a propus încă de acum câțiva ani ca, în locul liderilor instituțiilor europene, Uniunea Europeană să fie reprezentată la negocierile de la Moscova de cancelarul german și de președintele francez. Alternativ, Orban a sugerat organizarea unui summit pe un teritoriu neutru.

Putin exclude prezența lui Zelenski la viitoarele discuții

De asemenea, președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că ar putea avea o întâlnire față în față cu omologul său american, Donald Trump, în zilele următoare. În același timp, Putin a subliniat că exclude o întâlnire la care să participe și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cel puțin până când unele dintre cerințele Rusiei nu vor fi îndeplinite pentru a putea avansa spre un final negociat al războiului.

Orban a subliniat importanța unui dialog direct între părțile implicate, sugerând că o astfel de abordare ar putea aduce soluții concrete pentru stoparea conflictului. Propunerea sa vine într-un context în care tensiunile din Ucraina continuă să escaladeze, iar discuțiile de pace rămân în impas.