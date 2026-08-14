Vacanța în Halkidiki s-a transformat într-un coșmar pentru mai mulți turiști români, evacuați din calea incendiilor care au cuprins zona Kassandra. Unii au rămas fără bagaje și caută cazare pentru noapte, alții dorm în mașini, în timp ce flăcările se extind în apropierea zonelor locuite.

1/4 Turiști evacuați cu bărcile după incendiul din Halkidiki FOTO Profimedia

Incendiul de vegetație a izbucnit joi, 13 august, în jurul orei 14.00, în zona Siviri, pe brațul Kassandra din peninsula Halkidiki, una dintre destinațiile preferate de turiștii români. Alimentat de vântul puternic, focul s-a extins rapid prin zone împădurite și terenuri agricole și a ajuns în apropierea zonelor locuite.

Autoritățile elene au dispus evacuarea mai multor localități și au activat sistemul de avertizare 112. Turiștii și localnicii au fost îndemnați să părăsească zonele amenințate și să urmeze rutele indicate.

Sursa video: GFNIND/X

Pentru românii aflați în vacanță, evacuarea s-a produs în unele cazuri în grabă, oamenii reușind să ia cu ei doar actele și banii. O turistă română a povestit pe Forum Halkidiki că a ajuns, împreună cu familia, pe o plajă, după ce a fost nevoită să-și părăsească zona în care era cazată.

„Suntem sinistrați, fără bagaje pe o plajă. Ne gândim dacă să o luăm spre Salonic sau ce să facem în seara asta. Spre Salonic este un trafic infernal. Noroc că am apucat să luăm bani și acte. În rest, în șlapi și costume de baie”, a relatat femeia.

Românca spune că în apropiere au fost evacuați inclusiv bătrâni și copii.

„În satul de lângă cel unde am fost noi cazați, Siviri, se evacuează bătrânii și copiii cu bărcile. Lângă noi, pe plajă, o familie de greci plânge după casa lor care a fost înghițită de flăcări”, a transmis aceasta.

Familia sa este în siguranță, însă nu știe unde va putea petrece noaptea. „Una peste alta, familia noastră este în siguranță. Încercăm să vedem ce planuri facem”, a mai scris aceasta.

„Ne-au evacuat de urgență”

Un alt turist român a povestit că era cazat în Elani, în apropierea incendiului. „Noi am fost cazați în Elani și focul era în pădurea din fața cazării. Ne-au evacuat de urgență în jurul orei 17.00. Sper că l-au stins! Doamne ajută”, a transmis acesta.

Pe grupurile online ale românilor aflați în Grecia au apărut numeroase mesaje ale turiștilor care cer informații și ajutor. „Plecați de pe brațul Kassandra...încă nu pot stăpâni focul, sunt evacuați oamenii din mai multe sate”, a avertizat un turist pe Forum Halkidiki.

„Nu avem bagaje, au rămas la cazare”

De asemenea, o familie cu un copil cere ajutor pentru găsirea unei camere. „Dacă știe cineva cazare măcar pentru astăzi în Kassandra, vă rog să lăsați un număr de telefon! Nu am dormit de două nopți și suntem cu copil în mașină! Nu avem bagaje, au rămas la cazare!”, este mesajul transmis de turiști.

Turiști blocați și drumuri închise

În Skala Fourka, un alt român a povestit că turiștii au fost evacuați în jurul orei 15.00, iar ulterior unii dintre ei au putut reveni.

„În Skala Fourka, totul este ok acum. Se simte miros puternic de fum și drumul este blocat către Siviri. Am fost evacuați în jurul orei 15.00, însă acum ne-am întors. S-a intervenit puternic cu avioane care au stins focul pe coasta către mare. Din câte am citit sunt focare active”, a relatat acesta.

„Oamenii dorm în mașini pe marginea drumului”

Alți turiști spun că, deși hotelurile îi asigurau că situația este în regulă, polițiștii nu le permiteau să ajungă la cazările din zona Siviri.

„Noi nu putem ajunge la cazare, care este lângă Siviri! Cei de la hotel spun că totul este în regulă, dar Poliția nu lasă pe nimeni să treacă spre Siviri! Sunt mulți care nu au rezervarea în Siviri și nu sunt lăsați să meargă la cazare! Nimeni nu ajută, nimeni nu transmite informații. Oamenii dorm în mașini pe marginea drumului sau în parcări la Lidl!”, a scris un alt turist român.

„Nu se știe nimic, autoritățile sunt foarte recalcitrante! Nu dau informații! Noi am plecat la Lidl să ne luăm mâncare și apă și nu ne-au mai lăsat să ne întoarcem în zona care nu e afectată de incendiu!”, a relatat un turist.

Fumul putea fi văzut de pe litoral, iar aeronavele și elicopterele au continuat intervenția.

„Se vede fum iar de pe malul mării din Skala Fourka și sunt șase avioane plus un elicopter care tot duc apă din mare de pe la 7 dimineața. A început să bată și vântul”, a transmis un alt român.

În același timp, turiștii încercau să găsească rapid locuri de cazare. „Caut cazare pentru că nu am dormit de două nopți în zona Sani Beach”, este unul dintre mesajele publicate online.

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Sute de persoane, evacuate de pe plajă

Din cauza incendiului violent, autoritățile elene au făcut evacuări inclusiv pe mare. Turiștii și localnicii aflați pe plaja din zona Papakyritsi, în Fourka, au fost evacuați cu ajutorul ambarcațiunilor.

La operațiune au participat o navă a Gărzii de Coastă, nouă ambarcațiuni private și o ambarcațiune rapidă pentru pasageri. O altă navă a Gărzii de Coastă se afla în drum spre zonă. Potrivit informațiilor transmise de autorități, peste 300 de persoane au fost salvate direct de pe plajă.

Peste 160 de pompieri și zeci de aeronave, mobilizați

Intervenția pentru limitarea incendiului este una de amploare. În zonă au fost mobilizați 161 de pompieri, 57 de autospeciale, patru grupuri pedestre și voluntari.

Pentru intervenția aeriană au fost mobilizate nouă aeronave și șapte elicoptere. La operațiune participă și trei autospeciale de pompieri din Republica Moldova, aflate în Grecia prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Echipajele încearcă să împiedice extinderea focului către zonele locuite, în condițiile în care vântul poate schimba rapid direcția de propagare a flăcărilor.

Consulatul României: platformă pentru cazare temporară

Consulatul General al României la Salonic a transmis un mesaj pentru cetățenii români afectați de incendiul forestier din Kassandra.

Autoritățile române informează că Ministerul elen al Crizei Climatice și Protecției Civile pune la dispoziție o platformă specială pentru solicitarea cazării temporare.

Platforma a fost creată de Ministerul elen al Turismului, în colaborare cu Camera de Comerț a Hotelierilor din Grecia, pentru a facilita identificarea unor soluții de cazare pentru persoanele afectate.

Românii care au nevoie de cazare temporară sunt îndemnați să depună o solicitare prin platforma pusă la dispoziție de autoritățile elene.

Consulatul General al României la Salonic recomandă cetățenilor români afectați să urmărească permanent comunicările și instrucțiunile autorităților elene și să respecte măsurile dispuse pentru protejarea vieții și a bunurilor.

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„Evitați deplasările care nu sunt necesare și nu îngreunați accesul echipajelor de pompieri și al forțelor de intervenție”, a transmis reprezentanța diplomatică.

Evacuări în Siviri și Fourka

Autoritățile elene au transmis mai multe alerte prin sistemul 112. Primul mesaj de urgență a fost transmis după ora 15.00, persoanele aflate în Siviri fiind instruite să părăsească zona și să se îndrepte către Mola Kaliva.

O a doua alertă a fost transmisă aproximativ o oră mai târziu. De această dată, persoanele aflate în Fourka au fost îndemnate să evacueze și să se deplaseze către Skioni.

Municipalitatea Kassandra le-a cerut locuitorilor și turiștilor să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților și mesajele primite prin sistemul 112.

Incendiul a izbucnit într-o perioadă în care autoritățile elene au avertizat asupra unui risc ridicat de incendii de vegetație în Halkidiki.

Începând de vineri, accesul pietonilor și al autovehiculelor în anumite zone împădurite din municipalitățile Kassandra, Sithonia și Aristotelis va fi restricționat.

În Kassandra și Sithonia, restricțiile sunt aplicate între orele 08.00 și 20.00, iar în Aristotelis, unde riscul de incendiu este considerat foarte ridicat, măsurile sunt menținute până sâmbătă dimineață.

Autoritățile recomandă turiștilor aflați în Halkidiki să urmărească mesajele de alertă, să respecte ordinele de evacuare și să nu se apropie de zonele afectate pentru fotografii sau filmări.

Pentru turiștii români aflați în Kassandra, situația rămâne una dificilă, în condițiile în care incendiul și vântul pot schimba rapid evoluția situației.