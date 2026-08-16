Două persoane și-au pierdut viața, iar alte nouă au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma incendiilor izbucnite duminică, 16 august, pe insula Salamina, aflată în apropierea Atenei. Autoritățile au emis un ordin de evacuare care a vizat sute de turiști și localnici, în timp ce flăcările se extindeau rapid alimentate de vânturi puternice

Pompierii au anunțat că cele două victime au fost găsite în apropierea plajei Peristeria, în sudul insulei Salamina, zonă în care unul dintre incendii continuă să ardă, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Aproape simultan, un al doilea focar a izbucnit la Selinia, o zonă turistică celebră pentru plajele sale din estul insulei.

Flăcările au cuprins o pădure de pini, vegetație de mici dimensiuni și zone rezidențiale, punând presiune pe echipele de intervenție. Aproximativ 200 de pompieri, sprijiniți de 50 de autospeciale, șase avioane și șapte elicoptere, lucrează pentru a împiedica unirea celor două fronturi de incendiu. Voluntari și echipe suplimentare trimise de pe continent au fost mobilizați de urgență.

Garda de coastă a intervenit cu șapte nave de patrulare, iar mai multe vase private, inclusiv feriboturi, au fost puse la dispoziție pentru evacuări. Până în prezent, circa 90 de persoane au fost transportate în siguranță pe mare.

Situată la vest de Atena, Salamina este o destinație de vacanță frecventată de locuitorii capitalei.

De la sfârșitul lunii trecute, Grecia se confruntă cu o serie de incendii de vegetație, după ce a evitat în mare parte valul de caniculă care a afectat Europa la începutul verii. Vânturile neobișnuit de puternice contribuie la propagarea rapidă a flăcărilor, cel mai recent incident major fiind cel de pe insula Skiros, aproape complet stins de pompieri.