 De ce Putin îl poate păcăli pe Trump în privința exportului motorinei. „Există penurie chiar și la Moscova” | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 10 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

De ce Putin îl poate păcăli pe Trump în privința exportului motorinei. „Există penurie chiar și la Moscova”

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, pune la îndoială capacitatea Rusiei de a exporta motorină către piețele internaționale, în contextul acordului între președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Sikorski susține că există inclusiv probleme de aprovizionarea la Moscova.

Un ministru pune la îndoială capacitatea Rusiei de a exporta motorină către piețele internaționale.
Un ministru pune la îndoială capacitatea Rusiei de a exporta motorină către piețele internaționale. Foto: Shutterstock

„Ambasada noastră semnalează lipsuri de combustibil chiar și la Moscova, care are întotdeauna prioritate în aprovizionare”, a scris Sikorski.

Potrivit ministrului, atacurile ucrainene ar fi afectat aproximativ 50% din capacitatea de rafinare a petrolului din Rusia. În acest context, el se întreabă dacă Moscova mai dispune de suficiente cantități de combustibil pentru a putea susține exporturile în străinătate, notează Dialog 

Donald Trump a anunțat un acord cu Vladimir Putin privind livrările de motorină rusească pe piețele americane și internaționale. Volumul vehiculat ar fi de aproximativ trei milioane de tone. Anunțul a fost făcut de liderul de la Casa Albă pe rețelele de socializare, în urma unei runde de discuții purtate cu președintele rus.

Anterior, analistul Clément Molin a susținut că o asemenea înțelegere nu ar aduce beneficii Kremlinului. Decizia lui Trump a generat și critici în Statele Unite, dar și de partea Ucrainei: președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat alegerea, afirmând că măsura îi oferă Moscovei resurse suplimentare pentru continuarea războiului. Liderul de la Kiev a descris acordul drept „o decizie slabă a unor parteneri puternici”.

Un senator american cere anularea acordului privind motorina rusească

Senatorul democrat Richard Blumenthal, unul dintre inițiatorii unui proiect de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei, a criticat acordul privind exporturile de motorină rusească. Parlamentarul susține că înțelegerea riscă să sprijine indirect efortul de război al Moscovei și cere anularea imediată a acesteia.

Blumenthal a reacționat la câteva ore după anunțarea acordului, afirmând că relaxarea sancțiunilor ar alimenta „mașinăria de război a lui Putin” și ar putea duce la noi victime în rândul ucrainenilor. În opinia sa, decizia ar avantaja economiile Rusiei și Chinei și ar urmări să reducă presiunile economice generate de războiul din Iran.

Senatorul a calificat înțelegerea drept o „rușine” și o pată asupra imaginii Statelor Unite. El a invocat și proiectul de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei pe care l-a inițiat împreună cu republicanul Lindsey Graham, care a murit între timp, și a avertizat companiile americane tentate să profite de pe urma acordului.

„Președintele trebuie să anuleze imediat acest acord. În atenția companiilor americane care iau în calcul posibilitatea de a primi banii însângerați ai lui Putin: Congresul este cu ochii pe voi”, a transmis Blumenthal.

Critici atât din partea democraților, cât și a republicanilor

Acordul a provocat reacții atât în rândul democraților, cât și al unor republicani. Unii parlamentari au amintit de legislația privind sancțiunile împotriva Rusiei, semnată de Trump cu aproximativ două săptămâni înainte, dar și de restricțiile americane introduse în 2022 privind importurile de petrol și produse petroliere rusești.

Unii republicani au recunoscut importanța reducerii prețului motorinei pentru consumatorii americani, dar au contestat ideea ca acest obiectiv să fie urmărit cu prețul unor noi pierderi de vieți omenești în Ucraina.

În schimb, susținători ai mișcării MAGA au salutat înțelegerea, considerând că ar putea contribui la scăderea prețurilor la combustibili și la reluarea schimburilor comerciale cu Rusia.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri
digi24.ro
image
Greșeli care te pot lăsa fără permisul auto aproape imediat. Ce abateri îi pot lăsa pe șoferi fără dreptul de a conduce
stirileprotv.ro
image
Șantierul Naval Mangalia, super-afacere pentru olandezii de la Damen, care l-au băgat în faliment. Profit de 115 milioane euro, după ce au plătit 23 de milioane în 2017 și primesc acum 138 de milioane de la Rheinmetall
gandul.ro
image
Supat, cuvântul care a stârnit controverse, EXPLICAT de Academia Română
mediafax.ro
image
Cristiano Ronaldo, suspendat oficial de la naționala Portugaliei!
fanatik.ro
image
Povestea profesoarei de Chimie care la 79 de ani încă mai predă la clasă
libertatea.ro
image
„O decizie slabă a unui partener puternic”. Zelenski, critici dure după anunțul lui Trump privind exportul de motorină al Rusiei
digi24.ro
image
Acuzat de omor simplu cu intenție indirectă! Procurorii cer ani grei de închisoare pentru medicul lui Maradona
gsp.ro
image
Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și a spus totul: ”Sunt o trădătoare” / ”Nu s-ar fi întâmplat în veci lucrul ăsta”
digisport.ro
image
Ce spune antrenorul acuzat că a luat de gât un copil în timpul unui meci de fotbal: „Eu sunt nevinovat”
click.ro
image
Fostul șef al BND arestat pentru trădare are un asociat în România: un fost secretar de stat în MApN, apropiat al lui Liviu Dragnea
antena3.ro
image
Harta salariilor pe judeţe. Unde se câştigă cel mai bine în România şi unde sunt cele mai mici salarii
zf.ro
image
Momentul în care o mașină dispare de pe șosea. Șoferul a văzut prea târziu autoturismul oprit în fața sa
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei' anunță o nouă pandemie, după ce a prezis corect pandemia COVID 19: 'O boală mult mai...'
cancan.ro
image
Este justificat impozitul pe venit la pensie? Avocat: Pensia contributivă ar trebui tratată ca drept câștigat
newsweek.ro
image
„Zeiță”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a „Prințului” Adrian Cristea, apariție răvășitoare
prosport.ro
image
Traficul de coșmar care a ținut aproape două săptămâni. Unii șoferi au petrecut cinci zile în coloană
playtech.ro
image
Antrenorul-agresor din Vaslui, pedeapsă uriașă! Ce va fi nevoit să facă pentru a reveni în fotbal. Update
fanatik.ro
image
ANM avertizează: ploi în toată țara, ninsori la munte și rafale de până la 90 km/h
ziare.com
image
Românul care a ajuns de la muncitor necalificat la o avere de zeci de milioane de euro. Ce studii are
digisport.ro
image
De ce s-a despărțit Cheloo de prima soție, Daniela Niculescu! Mărturisiri despre mariajul lor: „A plâns”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Ora de iarnă NU se mai schimbă în 2026. Gata, s-a decis, o singură oră tot anul!
romaniatv.net
image
Horoscopul weekendului 10-11 octombrie 2026. Ce rezervă astrele pentru fiecare zodie
mediaflux.ro
image
Au apărut noi imagini de la scandalul momentului în fotbalul românesc » Cum s-a pozat Nicu Gheară, alături de selecționer și de staff
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Maya Giotea, adolescenta de 16 ani care a făcut spectacol la Vocea României. Smiley a apăsat Super Block, iar Irina Rimes a numit-o „o minune”. Cine este tânăra care a cucerit și Marea Britanie
actualitate.net
image
Andreea Popescu, dezvăluiri despre apropierea de Dan Alexa în timpul căsniciei cu Rareș Cojoc: „Eu cu el până la moarte”
click.ro
image
Pe câți bani cântă cei mai scumpi soliști din România, în 2026? „Nu toți au și voce de Eurovision!”
click.ro
image
Horoscop 10-17 octombrie. Taurii au o perioadă cu multe discuții, drumuri și vești, Scorpionii își pot îndeplini o dorință mai veche
click.ro
Fan Bingbing a jucat o pe Împărăteasa Wu, GettyImages (4) jpg
Împărăteasa pulsa de dorință erotică! Doar partidele de amor o țineau în priză, era de nestăpânit în pat
okmagazine.ro
Regina Maxima în rochie de mireasă Valentino la nunta ei cu Willem Alexander în 2002 GettyImages 856185 jpg
Sunt prea cheltuitori? Poporul s-a săturat să le plătească cel mai mare buget regal din Europa
okmagazine.ro
Inscripția „FVLGVR SVBMANIVM” în locul unde a fost găsită
Aproape 2.000 de ani sub pământ: arheologii au găsit locul în care a lovit „fulgerul lui Summanus” în Vila lui Hadrian
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Persoana apropiată care l-a păgubit pe Puya: „Nu prea îi plăceau calculele”. Ce spune artistul despre retragerea din muzică
image
Andreea Popescu, dezvăluiri despre apropierea de Dan Alexa în timpul căsniciei cu Rareș Cojoc: „Eu cu el până la moarte”

OK! Magazine

image
Sunt prea cheltuitori? Poporul s-a săturat să le plătească cel mai mare buget regal din Europa