De ce Putin îl poate păcăli pe Trump în privința exportului motorinei. „Există penurie chiar și la Moscova”

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, pune la îndoială capacitatea Rusiei de a exporta motorină către piețele internaționale, în contextul acordului între președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Sikorski susține că există inclusiv probleme de aprovizionarea la Moscova.

Un ministru pune la îndoială capacitatea Rusiei de a exporta motorină către piețele internaționale. Foto: Shutterstock

„Ambasada noastră semnalează lipsuri de combustibil chiar și la Moscova, care are întotdeauna prioritate în aprovizionare”, a scris Sikorski.

Potrivit ministrului, atacurile ucrainene ar fi afectat aproximativ 50% din capacitatea de rafinare a petrolului din Rusia. În acest context, el se întreabă dacă Moscova mai dispune de suficiente cantități de combustibil pentru a putea susține exporturile în străinătate, notează Dialog

Donald Trump a anunțat un acord cu Vladimir Putin privind livrările de motorină rusească pe piețele americane și internaționale. Volumul vehiculat ar fi de aproximativ trei milioane de tone. Anunțul a fost făcut de liderul de la Casa Albă pe rețelele de socializare, în urma unei runde de discuții purtate cu președintele rus.

Anterior, analistul Clément Molin a susținut că o asemenea înțelegere nu ar aduce beneficii Kremlinului. Decizia lui Trump a generat și critici în Statele Unite, dar și de partea Ucrainei: președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat alegerea, afirmând că măsura îi oferă Moscovei resurse suplimentare pentru continuarea războiului. Liderul de la Kiev a descris acordul drept „o decizie slabă a unor parteneri puternici”.

Un senator american cere anularea acordului privind motorina rusească

Senatorul democrat Richard Blumenthal, unul dintre inițiatorii unui proiect de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei, a criticat acordul privind exporturile de motorină rusească. Parlamentarul susține că înțelegerea riscă să sprijine indirect efortul de război al Moscovei și cere anularea imediată a acesteia.

Blumenthal a reacționat la câteva ore după anunțarea acordului, afirmând că relaxarea sancțiunilor ar alimenta „mașinăria de război a lui Putin” și ar putea duce la noi victime în rândul ucrainenilor. În opinia sa, decizia ar avantaja economiile Rusiei și Chinei și ar urmări să reducă presiunile economice generate de războiul din Iran.

Senatorul a calificat înțelegerea drept o „rușine” și o pată asupra imaginii Statelor Unite. El a invocat și proiectul de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei pe care l-a inițiat împreună cu republicanul Lindsey Graham, care a murit între timp, și a avertizat companiile americane tentate să profite de pe urma acordului.

„Președintele trebuie să anuleze imediat acest acord. În atenția companiilor americane care iau în calcul posibilitatea de a primi banii însângerați ai lui Putin: Congresul este cu ochii pe voi”, a transmis Blumenthal.

Critici atât din partea democraților, cât și a republicanilor

Acordul a provocat reacții atât în rândul democraților, cât și al unor republicani. Unii parlamentari au amintit de legislația privind sancțiunile împotriva Rusiei, semnată de Trump cu aproximativ două săptămâni înainte, dar și de restricțiile americane introduse în 2022 privind importurile de petrol și produse petroliere rusești.

Unii republicani au recunoscut importanța reducerii prețului motorinei pentru consumatorii americani, dar au contestat ideea ca acest obiectiv să fie urmărit cu prețul unor noi pierderi de vieți omenești în Ucraina.

În schimb, susținători ai mișcării MAGA au salutat înțelegerea, considerând că ar putea contribui la scăderea prețurilor la combustibili și la reluarea schimburilor comerciale cu Rusia.