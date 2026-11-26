Holde Agri Invest S.A. și 17 dintre filialele sale au depus la Tribunalul București o cerere comună de deschidere a procedurii generale de insolvență, potrivit Adevărul Financiar. Demersul vizează 18 dintre cele 21 de societăți ale grupului și urmărește restructurarea obligațiilor financiare, cu păstrarea activității agricole.

Holde Agri Invest solicită insolvența pentru 18 companii din grup Foto: arhivă

Decizia a fost aprobată de Consiliul de Administrație la 25 noiembrie 2026. Depunerea cererii nu echivalează cu deschiderea insolvenței, asupra căreia trebuie să se pronunțe instanța. Conducerea are în vedere un plan comun pentru societățile vizate și menținerea dreptului de administrare, sub supravegherea unui administrator judiciar.

Producție mai mică și pierderi în creștere

Potrivit rezultatelor financiare prezentate de sursa citată, recolta grupului a totalizat 51.690 de tone în primele nouă luni din 2026, cu 36% sub nivelul de 80.569 de tone din perioada similară a anului trecut. Suprafața exploatată a rămas relativ constantă, la aproximativ 15.837 de hectare. Veniturile din exploatare au scăzut cu 17%, până la 80,3 milioane de lei, în timp ce cheltuielile de exploatare s-au redus cu numai 1%, la 87,6 milioane de lei.

Pierderea netă a urcat la 19,8 milioane de lei, față de 2 milioane de lei în primele nouă luni din 2025. Costurile de finanțare au crescut cu 32%, la 12,3 milioane de lei. La 30 septembrie 2026, datoria financiară netă se situa la 117 milioane de lei, iar indicatorul lichidității curente coborâse la 0,48, de la 0,69 la sfârșitul anului 2025.

Producția mai mică a împins costul de exploatare pe tona recoltată de la 1.103 lei la 1.696 de lei, o creștere de 54%. Compania a invocat condițiile agrometeorologice dificile, inclusiv răsărirea târzie a culturilor în toamna anului 2025 și excesul de umiditate din primăvara anului 2026. Presiunea a fost amplificată de scumpirea motorinei și de ritmul mai lent de creștere a prețurilor de valorificare a recoltei.

Restructurare și continuarea lucrărilor agricole

Holde a început în septembrie un program de restructurare operațională pentru cele cinci ferme ale grupului, cu derulare până în decembrie 2027. Măsurile includ eliminarea a 23 de posturi, în principal din funcțiile de suport, reducerea numărului de utilaje și eficientizarea consumului de carburant și a achizițiilor. Pentru personal, compania estimează economii de aproximativ 126.700 de lei lunar din februarie 2027 și o economie netă de circa 1,15 milioane de lei pe întregul an 2027.

Grupul afirmă că intenționează să păstreze contractele cu furnizorii, clienții și proprietarii terenurilor luate în arendă și să asigure lucrările și achizițiile necesare campaniei agricole 2026-2027. Acestea sunt obiectivele anunțate de conducere pentru continuarea activității în paralel cu restructurarea datoriilor.

Holde Agri Invest este listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București, sub simbolul HAI. La 30 septembrie 2026, grupul exploata aproximativ 15.837 de hectare, dintre care 819 hectare în proprietate și 15.018 hectare în arendă, cu activități în județele Teleorman, Călărași, Dâmbovița și Brăila.