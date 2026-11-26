Generalul-colonel Iuri Grehov, adjunctul comandantului-șef al Forțelor Aerospațiale ale Rusiei (VKS), a fost arestat preventiv la Moscova, fiind acuzat de luare de mită în proporții deosebit de mari.

Generalul-colonel Iuri Grehov a fost arestat preventiv. Foto: X/ @NOELreports

Măsura a fost dispusă de Tribunalul Militar al Garnizoanei 235 din capitala rusă, la solicitarea Direcției Principale de Investigații Militare din cadrul Comitetului de Investigații al Federației Ruse, relatează publicația rusă Kommersant.

Grehov este cercetat în baza articolului 290, partea a șasea, din Codul Penal al Federației Ruse, care vizează luarea de mită în proporții deosebit de mari (n. r. este definită ca fiind orice sumă de bani, bunuri, servicii sau drepturi patrimoniale a căror valoare depășește 1.000.000 de ruble rusești).

Cariera militară a generalului Iuri Grehov

Iuri Grehov și-a început cariera militară în 1979. În perioada 2007-2009, a ocupat funcțiile de șef interimar al statului major și comandant adjunct al Diviziei de Apărare Aeriană din cadrul Comandamentului Forțelor Speciale.

În 2013, a fost numit șef al statului major și prim-adjunct al comandantului Forțelor de Apărare Aeriană și Antirachetă.

Doi ani mai târziu, în 2015, a fost transferat în cadrul Forțelor Aerospațiale ale Rusiei. Din 2021, a ocupat funcția de adjunct al comandantului-șef al VKS pentru armament, an în care a fost avansat la gradul de general-colonel.

Pe 12 noiembrie, un colonel al armatei ruse a murit în urma unei explozii care a avut loc în Sankt Petersburg, în cartierul Slaveanka. Este al doilea atac de acest fel în aceeași zonă în mai puțin de trei luni. Alți militari ruși au fost uciși anterior la Sevastopol și în apropiere de Moscova, iar o explozie produsă în august într-un restaurant din capitala rusă ar fi putut să-l vizeze pe comandantul Forțelor Aerospațiale, Aleksandr Ciaiko.

Bomba era atașată de partea inferioară a vehiculului și a fost detonată de la distanță în momentul în care ofițerul ieșea din curtea interioară a blocului său, în cartierul Slaveanka, potrivit unor surse citate de publicația Fontanka.