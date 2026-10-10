 Putin susține că exporturile de motorină către SUA vor avea un impact pozitiv asupra economiei mondiale | adevarul.ro
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Putin susține că exporturile de motorină către SUA vor avea un impact pozitiv asupra economiei mondiale

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Președintele rus Vladimir Putin susține că reluarea exporturilor de motorină rusească către piața americană și către alte piețe internaționale va avea efecte pozitive asupra economiei mondiale. Declarația vine după o convorbire telefonică avută pe 9 octombrie cu președintele american Donald Trump, care a anunțat un acord privind livrarea a câteva milioane de tone de motorină, pe parcursul mai multor luni.

Președintele rus Vladimir Putin.
Președintele rus Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Potrivit unei declarații publicate de Kremlin, discuțiile dintre cei doi lideri au vizat perspectivele soluționării conflictului din Ucraina, situația din jurul Iranului și relațiile bilaterale ruso-americane. Un alt subiect important a fost situația de pe piața mondială a energiei.

„În discuţiile privind situaţia de pe piaţa mondială a energiei, partea rusă şi-a confirmat disponibilitatea de a furniza petrol şi produse petroliere atât pe piaţa americană, cât şi pe pieţele mondiale, în general. Sunt convins că acest lucru va avea un impact pozitiv asupra întregii economii mondiale”, a transmis Vladimir Putin, potrivit News.ro.

Liderul de la Kremlin a mai precizat că a fost reconfirmat acordul privind menținerea contactelor directe între cei doi președinți și continuarea cooperării între administrațiile prezidențiale, serviciile de securitate și instituțiile competente din cele două țări.

Trump anunță un acord pentru livrări de motorină

Donald Trump a declarat vineri că a ajuns la o înțelegere cu Vladimir Putin pentru furnizarea a câteva milioane de tone de motorină destinate pieței americane și pieței internaționale, pe o perioadă de mai multe luni. Președintele american a descris discuțiile drept „foarte rodnice”.

Anunțul privind exporturile rusești a provocat însă reacții critice din partea Ucrainei, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva țării vecine.

Zelenski critică decizia SUA

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat hotărârea Washingtonului de a permite exporturile de motorină rusească, descriind-o drept „o decizie slabă a unor parteneri puternici”.

Ulterior, într-un interviu acordat publicației Axios, Zelenski a calificat măsura drept „un cadou” oferit lui Vladimir Putin.

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