Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a reluat miercuri examinarea dosarelor împotriva Poloniei, punând o nouă presiune asupra guvernului condus de Donald Tusk, care s-a angajat să restabilească independența sistemului judiciar. Varșovia riscă să plătească despăgubiri de milioane de euro pentru reformele judiciare introduse de fostul guvern naționalist.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului Foto: CEDO

CEDO a anunțat că are aproximativ 1.600 de dosare în așteptare, legate de modificările sistemului judiciar adoptate de fostul guvern al partidului Lege și Justiție (PiS). Procedurile au fost suspendate în 2023, pentru a oferi autorităților de la Varșovia timp să remedieze problemele privind independența justiției.

Restabilirea statului de drept a fost una dintre promisiunile centrale ale lui Donald Tusk după revenirea la putere, în 2023. Angajamentele sale au contribuit la deblocarea miliardelor de euro din fondurile europene destinate Poloniei.

Reformele guvernului au fost însă îngreunate de opoziția a doi președinți susținuți de PiS, cel mai recent fiind Karol Nawrocki.

Ministrul polonez al Justiției, Waldemar Żurek, estimează că despăgubirile ar putea depăși 12 milioane de euro. Într-o intervenție telefonică acordată miercuri seară, acesta a avertizat că suma ar putea crește considerabil, pe măsură ce judecătorii numiți în baza sistemului contestat continuă să judece procese, generând noi motive pentru cereri de compensare.

„Ne confruntăm, așadar, cu un adevărat Armaghedon”, a declarat ministrul.

Żurek a acuzat partidul PiS că a subminat sistemul judiciar polonez și l-a criticat pe președintele Nawrocki pentru blocarea măsurilor menite să remedieze situația.

Conflict între guvern și președinție privind reformarea justiției

Reluarea procedurilor la CEDO are loc pe fondul unui conflict mai amplu între premierul Donald Tusk și președintele Karol Nawrocki privind reformarea instituțiilor judiciare, inclusiv a Tribunalului Constituțional.

În centrul celor aproximativ 1.600 de dosare se află reforma din 2017, care a oferit parlamentarilor o influență mai mare asupra numirii judecătorilor.

În februarie, Nawrocki a respins prin veto un proiect de lege care urmărea anularea acestor modificări. Președintele a argumentat că măsurile ar putea deschide „o nouă etapă a haosului”.

Biroul său nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea publicației care a relatat informația.

Lech Wałęsa, printre cei care au obținut câștig de cauză la CEDO

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat deja câștig de cauză unor reclamanți în dosarele împotriva Poloniei. Printre aceștia se numără atât un distribuitor de suplimente pentru îmbunătățirea performanțelor sexuale, cât și fostul președinte polonez și laureat al Premiului Nobel pentru Pace, Lech Wałęsa.

Acesta câștigase un proces de defăimare împotriva unui fost colaborator care îl acuzase că a colaborat cu poliția politică a regimului comunist. Hotărârea favorabilă lui Wałęsa a fost însă anulată câțiva ani mai târziu de o cameră nou-înființată a Curții Supreme din Polonia.

În 2023, CEDO i-a acordat despăgubiri de 30.000 de euro, într-o decizie considerată de referință. Hotărârea a determinat suspendarea examinării unor dosare similare.

Curtea a prelungit de două ori această suspendare, însă măsura a expirat luni, permițând reluarea procedurilor.

Între timp, un alt proiect de lege, care vizează statutul miilor de judecători numiți în baza regulilor introduse de guvernul PiS, se află pe biroul președintelui Nawrocki din 9 noiembrie.

Ministrul Justiției, Waldemar Żurek, afirmă că proiectul ar răspunde principalelor preocupări exprimate de CEDO. El se teme însă că președintele va recurge din nou la veto din motive politice.

Reluarea proceselor europene pune astfel guvernul lui Donald Tusk în fața unei noi provocări: reforma sistemului judiciar trebuie accelerată, însă lipsa unui acord cu președinția riscă să prelungească incertitudinea juridică și să crească nota de plată pentru statul polonez.