O pictură veche, descoperită întâmplător în podul unei case din apropierea orașului francez Toulouse, a ajuns în centrul atenției specialiștilor și colecționarilor de artă din întreaga lume. Acoperită de praf și păianjeni, lucrarea fusese uitată acolo timp de cel puțin un secol. După examinarea ei, unii experți au atribuit-o celebrului pictor italian Caravaggio și au estimat valoarea acesteia la 100-150 de milioane de euro. Tabloul a fost vândut ulterior în urma unei negocieri private, înainte de a ajunge la licitație.

Tabloul a fost vândut ulterior în urma unei negocieri private, înainte de a ajunge la licitație. Foto: X/@StormHourMark

Descoperirea a avut loc în aprilie 2014, în timpul unei evaluări a obiectelor vechi din locuința unei familii din zona Toulouse. Proprietarii solicitaseră ajutorul unui specialist în licitații, fără să știe că printre lucrurile depozitate în pod se afla o posibilă capodoperă.

Pictura, intitulată „Iudita și Holofern”, ilustrează o scenă biblică dramatică, în care Iudita îl decapitează pe generalul asirian Holofern. Povestea descoperirii și controversele privind autenticitatea lucrării au fost prezentate de BBC.

Tabloul a scăpat chiar și hoților care au intrat în locuință

Lucrarea se afla printre haine vechi, obiecte de familie și veselă, sprijinită de un perete și acoperită de un strat gros de praf. Nimic nu indica faptul că ar putea avea o valoare excepțională.

Potrivit lui Marc Labarbe, specialistul în licitații care a făcut publică descoperirea, casa fusese spartă cu câțiva ani înainte. Hoții furaseră mai multe obiecte, inclusiv sticluțe de parfum, însă tabloul a rămas neatins în pod.

Abia în urma evaluării solicitate de proprietari, pictura a fost examinată mai atent, iar specialiștii au început să ia în calcul posibilitatea ca aceasta să fie o lucrare realizată de Caravaggio.

De ce cred unii experți că tabloul îi aparține lui Caravaggio

Specialistul francez Eric Turquin a susținut că pictura ar putea fi o a doua versiune a lucrării „Iudita și Holofern”, realizată de Caravaggio în jurul anului 1607.

Artistul italian abordase deja subiectul într-o pictură realizată în jurul anului 1600, păstrată în prezent la Palazzo Barberini din Roma. Versiunea descoperită lângă Toulouse prezintă însă o compoziție diferită.

Potrivit lui Turquin, tehnica de execuție, utilizarea luminii și anumite detalii artistice susțin atribuirea către pictorul italian. Specialistul a avansat inclusiv ipoteza că ar putea fi vorba despre o lucrare pierdută, menționată în documente istorice.

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Autenticitatea nu a fost însă acceptată unanim. Unii cercetători au susținut că tabloul ar putea fi realizat de pictorul flamand Louis Finson, cunoscut pentru lucrările inspirate de stilul lui Caravaggio.

Pictura a fost supusă unor investigații amănunțite, inclusiv examinări cu raze X și analize tehnice. Acestea au oferit informații despre procesul de realizare, dar nu au eliminat toate controversele privind identitatea autorului.

Evaluată la 150 de milioane de euro, pictura a fost vândută înainte de licitație

În 2019, lucrarea a fost prezentată în mai multe orașe importante, printre care Londra, Paris și New York, în cadrul promovării înaintea unei licitații programate la Toulouse, pe 27 iunie.

Estimarea de vânzare era cuprinsă între 100 și 150 de milioane de euro. Cu toate acestea, licitația nu a mai avut loc. Cu doar câteva zile înainte de eveniment, proprietarii au acceptat o ofertă privată venită din partea unui colecționar străin.

Potrivit publicației The Art Newspaper, identitatea cumpărătorului și suma plătită nu au fost dezvăluite. Colecționarul ar fi avut legături cu un muzeu important și ar fi acceptat ca pictura să fie expusă publicului.

Prin urmare, valoarea de până la 150 de milioane de euro reprezintă estimarea specialiștilor înaintea licitației, nu prețul confirmat al tranzacției.

De ce nu a ajuns tabloul în patrimoniul Franței

În 2016, autoritățile franceze au clasificat pictura drept „tezaur național”, o măsură care a împiedicat temporar scoaterea acesteia din țară și a oferit statului posibilitatea de a analiza achiziționarea ei.

Muzeul Luvru a examinat lucrarea, însă autoritățile franceze au decis în cele din urmă să nu o cumpere, printre motive numărându-se și incertitudinile legate de autenticitatea acesteia.

Restricția la export a expirat în decembrie 2018, iar tabloul a putut fi vândut în străinătate. Câteva luni mai târziu, acesta a fost achiziționat printr-o tranzacție privată.