Victoria democraților la alegerile de la jumătatea mandatului reașază raportul de forțe de la Washington și mută atenția spre următoarea bătălie pentru Casa Albă. În timp ce tabăra republicană se confruntă cu nevoia unei rupturi de vechile reflexe, democrații trebuie să gestioneze tensiunile dintre aripa radicală și electoratul moderat. Politologul american de origine română Greg Scărlătoiu, care a avut roluri în zona analizelor de securitate și pe dosarul coreean, dar nu este aliniat cu actuala linie republicană, detaliază opțiunile celor două partide și criteriile care vor conta.

Casa Albă e visul oricărui lider republican și democrat Foto: Unsplash

Analistul consideră că, deși se discută insistent despre posibile candidaturi pentru cursa prezidențială viitoare, ecuația este departe de a fi tranșată. În viziunea sa, electoratul american rămâne în mare parte moderat, iar respingerea exceselor de dreapta nu echivalează cu un sprijin automat pentru extremele de pe partea cealaltă, ceea ce ridică semne de întrebare și asupra poziționării actualului vicepreședinte JD Vance.

„În proporție de 80%, alegătorul american este moderat. Poate fi pe stânga, poate fi pe dreapta. Există, sigur, nu tot timpul se cade de acord, există dezacorduri, e vorba de niște chestiuni sociale, controversate, nu? Constituționale, uneori controversate, deci vorbim de avort, vorbim de armele de foc. Însă în același timp, 80% dintre americani vor o viață liniștită, sigură, pașnică, să-și aibă grijă de gospodării, de slujbele lor, de familii, să-și trimită copiii la școală. Deci, poate că viitorul partidului republican este să găsească un candidat care totuși se întoarce la acest arhetip al republicanului tradițional, care este ceva mai apropiat de centru”, spune expertul.

Soluțiile republicanilor

Pentru tabăra republicană, provocarea imediată este să găsească o formulă care să nu mai depindă exclusiv de Donald Trump, aflat într-o perioadă de „lame duck”, și de linia MAGA care a arătat limitele acestui model.

Greg Scărlătoiu crede că MAGA și extrema stângă nu au priză la americanul de rând Foto: Unsplash

„Republicanii vor trebui să se disocieze de Donald Trump. Această formulă se vede că nu mai funcționează. Acum doi ani, data trecută, sigur că s-a votat din nemulțumire față de politicile administrației Biden, față de apatia lui Joe Biden. Bineînțeles, era evident pentru toată lumea că existau niște probleme clare, că democrații i-au dezamăgit atunci pe americani. Acum, la midterm elections, lucrurile au stat exact invers. Deci, fără discuție, partidul republican va trebui să găsească o formulă prin care să se disocieze de Trump”, mai spune el.

În ce privește liderii republicani, Greg Scărlătoiu analizează atât poziționarea vicepreședintelui JD Vance și a secretarului de stat Marco Rubio, cât și variante precum Glenn Youngkin sau Byron Donalds.

„Pe Marco Rubio nu-l vedem în pole position, pentru că acum Senatul este dominat de democrați, iar secretarul de stat trebuie confirmat de Senat. Și asta ar crea o mare problemă pentru administrația Trump. Mulți președinți, în momentul în care au pierdut la jumătatea mandatului și majoritatea covârșitoare au pierdut, tind să se axeze pe politica externă și pe chestiuni de politică externă. Așa că, rolul lui Marco Rubio va fi foarte important în acești doi ani. Nu sunt sigur că Marco Rubio este gata să candideze la președinție. Până la urmă, asta ar putea fi șansa lui. JD Vance s-a grăbit să blameze războiul din Iran și prețul combustibilului pentru această pierdere electorală a republicanilor, spunând că și președintele Trump este de acord. Însă, de fapt, cumva asta arată că JD Vance încearcă să se desprindă prin criticile față de MAGA și de agenda lui Trump.”

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Politologul adaugă că, deși o formulă cu Vance în cap de listă și Rubio vicepreședinte ar putea părea o combinație calculată, niciunul dintre ei nu îl convinge pe deplin că are forța de a schimba cursul istoriei de unul singur. În schimb, ar putea ieși la rampă nume precum fostul guvernator al Virginiei, Glenn Youngkin, sau noul guvernator al Floridei, Byron Donalds, ca posibile repere.

„Nu sunt convins că JD Vance sau Marco Rubio au carisma și capacitatea de a întoarce roata istoriei. Asta rămâne de văzut. Sigur, JD Vance va fi interesant, fără discuție. Rubio nu sunt atât de sigur. Deci, sigur, o candidatură cu JD la președinte și Rubio la vicepreședinte ar putea fi o formulă câștigătoare. Vom vedea”, mai afirmă politologul.

De fapt, în opinia lui Greg Scărlătoiu, republicanul cel mai potrivit pentru a intra în cursă ar fi Ron DeSantis.

„Aș spune că DeSantis este opțiunea ideală pentru republicani. Numai Florida și-a apărat poziția, și meritul este al lui DeSantis”, spune el.

„Lupii tineri” ai democraților adulmecă aerul Casei Albe

În tabăra democrată, avantajul obținut în legislativ le oferă o perspectivă nouă, însă Greg Scărlătoiu avertizează că succesul pe termen lung depinde de capacitatea partidului de a nu aluneca spre extreme și de a gestiona tensiunile interne, inclusiv blocul socialist din Camera Reprezentanților și tensiunile legate de antisemitism.

„La democrați este foarte greu de spus acum, deși au apărut câțiva politicieni tineri, carismatici. Rămâne de văzut dacă se vor impune. Mai există un aspect aici. Eu zic că americanul de rând, alegătorul s-a săturat de politicianul tradițional, ca să spun așa, care face niște promisiuni care nu sunt respectate. Partidul se schimbă, se fac alte promisiuni, nu sunt respectate”, susține Scărlătoiu.

Dintre liderii democrați, Greg Scărlătoiu remarcă figuri precum guvernatorul Pennsylvaniei, Josh Shapiro, guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, și Alexandria Ocasio-Cortez, subliniind că maturizarea și moderarea discursului sunt decisive. Există însă o problemă cu care se confruntă democrații.

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„Guvernatorul Pennsylvaniei, Shapiro, ar fi un candidat, sigur, corespunzător, însă, sigur, partidul democrat trebuie să reușească să treacă peste antisemitismul care a devenit din ce în ce mai evident în sânul Partidului Democrat”, punctează el.

Pentru democrați, viitorul sună bine. Totuși, la fel ca și alți analiști de politică externă, Greg Scărlătoiu crede că pericolul vine dinspre facțiunea de extremă stânga a democraților, care poate face mai mult rău decât oricine partidului și riscă să anuleze avantajul de după alegerile de la jumătatea mandatului.

„Viitorul este promițător, însă se știe că depinde de propria transformare ca om politic și depinde de preferințele alegătorilor. Și așa cum alegătorul american a respins excesele de dreapta, alegătorul american va respinge și excesele de stânga. De aceea, democrații ar fi bine să înțeleagă că succesul din midterms nu înseamnă sprijin semnificativ pentru agenda extremist-socialistă existentă în Partidul Democrat. Ocasio-Cortez, dacă își șlefuiește punctele de vedere și dacă nu o trage prea tare spre stânga, poate că o să fie un candidat viabil la un moment dat, în viitor”, mai spune expertul.

Un alt nume plauzibil, poate chiar mai recomandat, potrivit completării transmise ulterior de Scărlătoiu, ar fi cel al lui Mark Kelly, astronaut și membru al Congresului.

Dincolo de numele care vor intra în cursa pentru Casa Albă, Greg Scărlătoiu subliniază că următorii doi ani vor fi un test major atât pentru Donald Trump și politica externă, de la războiul din Iran la dosarele Cuba sau Coreea de Nord, cât și pentru democrați, care trebuie să găsească echilibrul dintre opoziție și guvernare.