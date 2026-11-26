Temperatura medie globală a atins un nou record, depășind cu 2,24°C nivelul preindustrial. Este pentru prima dată când planeta înregistrează șase zile consecutive cu temperaturi care depășesc pragul de 2°C, pe fondul încălzirii globale și al unui fenomen El Niño neobișnuit de puternic.

Temperatura globală a depășit cu 2,24°C nivelul preindustrial Foto: Shutterstock

Temperatura medie globală la suprafața Pământului a atins luni un nivel record, fiind cu 2,24°C peste valorile din perioada preindustrială. Este cea mai recentă zi pentru care sunt disponibile date, iar temperaturile sunt prognozate să se mențină la niveluri la fel de ridicate cel puțin câteva zile, scrie The Guardian.

Seria recordurilor de temperatură continuă, însă este prea scurtă pentru a indica depășirea definitivă a limitei superioare prevăzute de Acordul de la Paris privind clima. Oamenii de știință avertizează totuși că este un semnal timpuriu al evoluțiilor care ar putea urma dacă emisiile generate de combustibilii fosili nu sunt eliminate rapid. Situația alimentează, de asemenea, îngrijorările tot mai mari ale cercetătorilor cu privire la posibilitatea accelerării încălzirii globale.

„Aceasta este o anomalie excepțională a temperaturii globale”, a declarat Samantha Burgess, responsabilă pentru strategie în domeniul climei în cadrul Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice.

„Am observat că temperaturile globale au rămas la niveluri record timp de mai multe luni. Deși valorile variază de la o zi la alta, temperaturile de acest nivel reprezintă un semnal puternic al intensității încălzirii climatice”, a adăugat aceasta.

Au mai existat doar două perioade în care temperaturile zilnice au depășit pragul de 2°C: în noiembrie 2023 și în februarie 2024. Aceste episoade nu au durat însă la fel de mult și nu au atins valori atât de ridicate precum actualul interval.

„Încă o zi, încă un record al temperaturii globale”, a declarat Zeke Hausfather, cercetător în domeniul climei la Berkeley Earth. Acesta a adăugat că precedentul record, de 2,05°C peste nivelul de referință din perioada 1850–1900, stabilit în 2023, a fost „depășit categoric”.

Vârfurile de temperatură sunt determinate de încălzirea globală pe termen lung, provocată de arderea combustibililor fosili de către oameni, dar și de un fenomen El Niño neobișnuit de puternic, care se apropie de punctul maxim.

El Niño amplifică încălzirea globală

Ultimul fenomen El Niño de o asemenea amploare a avut loc în anii 1870 și a provocat o foamete devastatoare, în urma căreia au murit 50 de milioane de oameni, a declarat Samantha Burgess. Oamenii de știință estimează că actualul episod El Niño va atinge intensitatea maximă în perioada următoare, cel târziu până în ianuarie, însă efectele sale complete se vor resimți abia după câteva luni.

Căldura suplimentară acumulată în sistemul climatic produce deja efecte în lanț care agravează criza climatică. Printre acestea se numără seceta și incendiile din pădurile tropicale ale Indoneziei și din regiunea Amazonului.

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Serviciul Meteorologic britanic (Met Office) estimează o creștere foarte mare a concentrației de dioxid de carbon din atmosferă în următoarele luni. Unul dintre principalele motive este faptul că ecosistemele tropicale se dezvoltă mai lent din cauza secetei, ceea ce le reduce capacitatea de a absorbi dioxidul de carbon din atmosferă.

„Acest lucru va amplifica acumularea de CO2 în atmosferă, determinată de arderea combustibililor fosili”, a declarat Richard Betts, șeful departamentului de cercetare privind impactul climatic din cadrul Centrului Hadley al Met Office.

„Creșterea concentrației de CO2 de anul acesta până anul viitor va fi de aproximativ 3,5 părți per milion, cu o treime mai rapidă decât în ultimii ani și de aproape două ori mai rapidă decât ar fi trebuit să fie dacă am fi fost pe traiectoria necesară pentru a limita încălzirea globală la 1,5°C”, a explicat acesta.

Acordul de la Paris și avertismentele privind depășirea pragului de încălzire

La summitul ONU privind schimbările climatice desfășurat la Paris în 2015, aproape 200 de țări au semnat un acord istoric prin care s-au angajat să depună eforturi pentru limitarea creșterii temperaturii globale la 1,5°C și pentru menținerea acesteia cu mult sub pragul de 2°C față de nivelurile din perioada preindustrială.

După eșecul negocierilor de la summitul climatic COP31 din această lună, desfășurat la Antalya, în Turcia, secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat că încălzirea globală se accelerează.

Creșterea temperaturilor face ca fenomenele meteorologice extreme să devină tot mai intense și mai mortale. Valurile record de căldură din această vară au provocat moartea a peste 50.000 de persoane în Uniunea Europeană și a 5.000 în Marea Britanie.

În contextul efectelor tot mai grave ale temperaturilor extreme asupra sănătății populației, Samantha Burgess a declarat că guvernele se confruntă cu o dublă provocare: să pregătească societățile pentru temperaturi mai ridicate și, în același timp, să accelereze reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

„Infrastructura noastră nu este adaptată la clima actuală. Deja întâmpinăm dificultăți, iar acest lucru s-a văzut în această vară: drumurile se topeau, liniile de cale ferată se deformau din cauza căldurii, școlile se închideau, iar spitalele erau complet copleșite. Vom vedea tot mai des astfel de situații. Ne așteaptă mult mai multă căldură”, a avertizat aceasta.

Richard Betts a împărtășit aceleași îngrijorări. „Efectele imediate ale secetei în locuri precum Amazonul pot fi grave, ducând la incendii forestiere care au consecințe majore asupra sănătății oamenilor din cauza poluării provocate de fum și care afectează, de asemenea, ecosistemele”, a declarat cercetătorul.

Pe scară mai largă, există riscuri pentru aprovizionarea cu alimente și apă. Pe termen lung, creșterea rapidă a concentrației de CO2 ne amintește că ne îndreptăm către efecte tot mai grave ale schimbărilor climatice, atât timp cât continuăm să eliberăm dioxid de carbon și alte gaze cu efect de seră în atmosferă.