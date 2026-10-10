Operațiunea de tragere a covorului de sub preșul europenilor lăsați singuri în brațe cu Zelenski

Trump acționează rapid și nemilos, arătând lumii ce înseamnă cu adevărat politica protecționistă la nivel înalt: după a discuție „foarte fructuoasă” cu prietenul său Vladimir Putin, a anunțat că Rusia a acceptat, într-un gest magnanim unic, să livreze imediat o cantitate de peste 300.000 de tone de diesel pe piețele americane și internaționale.

Zelenski, Trump, Putin Foto: AFP

Este, spun surse discrete și de regulă foarte bine informate, că ar fi vorba despre o primă deschidere majoră, în fapt o schimbare fundamentală de orientare a politicii externe americane, care ar putea să fie o avanpremieră la marele acord privind repunerea în funcțiune a rețelei Nord Stream, de data asta având în componența grupului de investitori o importantă prezență americană.

Poate să fie așa, într-adevăr, deoarece, spre surpriza dublă a europenilor și ucrainenilor care văd că li s-a tras brusc de sub picioare covorul strategic, acordul de acum ruso-american vorbește despre suspendarea temporară a sancțiunilor americane luate în virtutea licenței generale nr. 135 a Tezaurului american, Administrația de la Washington autorizând acum acest import masiv de diesel din Rusia până pe 7 aprilie 2027.

Scandalul abia a început tocmai fiindcă urmările vor fi imediate și vor influența cursul geopoliticii și vor schimba rapid alianțele de acum.

În primul rând, din acest moment, cu toate scuzele de rigoare, nimeni nu mai poate acuza țările care importă carburant din Rusia și, brusc, sunt reluate, în deplină legalitate morală și eliberate de sancțiuni, raporturile comerciale de dinainte, cu Rusia devenită mare exportator strategic, de neocolit din cauza prețurilor de livrare care urmează să scadă dacă Rusia nu mai este grevată de sancțiunile americane. Pe linie de consecință directă, politic vorbind, nu vor putea fi condamnate nici India, nici China sau Coreea de Nord care importă carburant strategic din Rusia, exact cum o fac și americanii, exact așa cum dispare, cel puțin din perspectiva autorităților de la Washington, perspectiva arestării navelor in așa numită „flotă rusească fantomă” și nici lovite de sancțiuni financiare grave țările și entitățile care importă diesel de la ruși.

Dilemele care se deschid sunt uriașe. Vă dau un singur exemplu:

SUA tocmai votase o lege care impunea sancțiuni de până 100% împotriva oricăror cumpărări de petrol brut rusesc: dacă SUA importă diesel de la Moscova, se mai aplică oare legea respectivă, căror țări, se prorogă totul până în aprilie 2027, adică până când toată lumea își va fi refăcut stocurile strategice și ar fi coborât prețurile la pompă pentru a evita explozii de nemulțumire populară traductibile electoral în schimbări spectaculoase?

Greu de imaginat că există acum un înalt responsabil politic care să nu înțeleagă ponderea electorală a mișcării decise de Trump care declara că „scăderea prețurilor (la carburant, n.n.) pentru americani și mai ales pentru formidabilii noștri agricultori, crescători de animale și transportatori reprezintă prioritatea mea absolută”, iar prima reacție a piețelor îi dă dreptate căci s-a simțit, imediat, o scădere imediată, cu 4,8% a contractelor la termen ale prețului la diesel pe piața americană.

Reacția ucrainenilor a fost rapidă și sub semnul disperării, Zelenski afirmând că este „nedemnă” și vorbind despre o „decizie slabă a partenerilor puternici”, fiind vorba despre „o investiție în război” și un „cadou” făcut rușilor. Mai mult, spune el, vede că la negocierile din Florida unde participă americani și europeni „echipa noastră este pur și simplu folosită ca un paravan. Este în mod clar ceva necinstit”.

Să vedem ce vor decide europenii săptămâna viitoare, mai ales că întreaga politică energetică a UE este bazată pe ruperea de sursele de aprovizionare rusești și de susținere necondiționată a Ucrainei „până la capăt”, inclusiv, așa cum face și România, prin livrări energetice, exact ca în cazul Republicii Moldova.

Ce decizie va lua România în pregătirea bătăliei europene de supraviețuire energetică, cum reacționăm și care sunt soluțiile de rezervă în cazul în care situația va evolua nu se știe exact, încă, cât de departe în creșterea prețurilor pentru cei cărora li s-a tras prețul de sub picioare, așa cum se face între aliați în caz de nevoie?