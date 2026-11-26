Un membru al echipajului unui petrolier care transporta motorină a murit după ce nava s-a scufundat în largul insulei spaniole Ibiza, în primele ore ale zilei de joi. Autoritățile au salvat toți cei 17 membri ai echipajului și au activat planul de urgență pentru prevenirea poluării maritime, în condițiile în care există riscul unei deversări de combustibil.

Nava Med Emre, sub pavilion maltez Foto: XVoice @MaritimeVoice

Nava Med Emre, sub pavilion maltez, s-a scufundat la aproximativ 46 de kilometri de coasta insulei Ibiza, în timp ce naviga între porturile Algeciras și Barcelona.

Potrivit Ministerului de Interne al Insulelor Baleare, vasul transporta până la 7.000 de tone de motorină. Primele informații publicate de presa spaniolă indicau o cantitate de aproximativ 1,2 milioane de litri de combustibil la bord.

Operațiuni de salvare și intervenție antipoluare

Autoritățile au confirmat că toți cei 17 membri ai echipajului au fost salvați. Unul dintre marinari a murit însă după ce a fost transportat direct la spitalul Can Misses din Ibiza.

Potrivit televiziunii publice spaniole RTVE, victima era un cetățean turc în vârstă de 46 de ani.

Alți șase membri ai echipajului au fost transportați la aeroportul din Ibiza și ulterior la două spitale. Aceștia au suferit răni ușoare, în principal cazuri de hipotermie.

Cinci marinari au fost duși la Valencia, în timp ce alți cinci, aflați în stare bună de sănătate, au rămas la bordul unei nave de salvare.

În zonă au fost trimise nava Clara Campoamor, specializată în combaterea poluării marine, și o aeronavă pentru supravegherea perimetrului. La operațiunile de salvare au participat trei elicoptere și mai multe nave comerciale aflate în apropiere.

Autoritatea spaniolă pentru navigație comercială a activat planul național de urgență pentru poluarea maritimă la nivelul 2, al doilea cel mai ridicat.

Potrivit unor surse guvernamentale citate de RTVE, ultimul raport, transmis la ora 7:37, nu semnala resturi ale navei, obiecte plutitoare sau urme de poluare în zonă.

Risc pentru ecosistemul marin din apropierea insulei

Autoritățile monitorizează cu atenție eventualele consecințe asupra mediului, întrucât apele din nord-estul insulei Ibiza găzduiesc numeroase specii marine.

În zonă trăiesc țestoase marine, delfini și petrelul de Baleare, una dintre cele mai amenințate specii de păsări marine din Europa.

Regiunea adăpostește și întinse pajiști submarine de Posidonia oceanica, o plantă marină esențială pentru menținerea biodiversității și echilibrului ecosistemelor marine.

Guvernul regional al Insulelor Baleare a anunțat că strânge informații despre naufragiu și posibilele consecințe ale acestuia, inclusiv riscul unei deversări de combustibil.

„Urmărim îndeaproape posibilele consecințe asupra mediului ale acestui accident. Planul național de intervenție în caz de poluare marină a fost activat la nivelul doi pentru a permite monitorizarea necesară și intervenția în cazul apariției unor probleme”, a declarat directorul general pentru situații de urgență al guvernului regional.

Cauza naufragiului nu este cunoscută deocamdată.

Catastrofa petrolierului Prestige, precedentul care îngrijorează Spania

Spania a mai trecut printr-un dezastru ecologic major provocat de scufundarea unui petrolier. În 2002, nava Prestige, sub pavilionul Bahamas, s-a scufundat în largul regiunii Galicia, în nord-vestul țării.

Accidentul a provocat deversarea a zeci de mii de tone de păcură grea, care au contaminat sute de plaje din Spania și Franța.

Autoritățile spaniole monitorizează acum situația din apropierea insulei Ibiza pentru a preveni un nou dezastru ecologic.