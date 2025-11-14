Un general polonez admite greșeala: casa lovită în septembrie a fost avariată de o rachetă poloneză, nu de o dronă rusească

Generalul Maciej Klisz, comandantul operațional al armatei poloneze, a recunoscut că avaria produsă acoperișului unei case în timpul incursiunii dronelor din septembrie nu a fost provocată de o dronă rusească, aşa cum s-a crezut inițial, ci de o rachetă lansată de un avion de vânătoare polonez.

Într-un interviu acordat ziarului Rzeczpospolita, generalul Maciej Klisz a declarat că incidentul petrecut în noaptea de 9 spre 10 septembrie a fost atribuit în mod greşit unei drone. El a explicat că, de fapt, o rachetă poloneză a lovit acoperişul unei case din oraşul estic Wyryki. „Raportul preliminar asupra incidentului a fost emis prea devreme, cu prea multă precipitare”, a spus acesta, subliniind că nimeni nu a fost rănit.

Generalul a mai precizat că guvernul polonez raportase iniţial către Consiliul de Securitate al ONU prezenţa a 19 drone, însă analiza ulterioară a arătat că numărul real a fost 23. „Câteva sute de obiecte se îndreptau spre vest dinspre Rusia, Belarus şi Ucraina, dintre care 23 au traversat graniţa poloneză”, a declarat el, potrivit Agerpres.

„Informaţii incorecte” cauzate de confuzia momentului

Comandantul a explicat că haosul creat în acea noapte a contribuit la răspândirea unor informaţii eronate. Fragmente de drone găsite la sol au fost prezentate ca drone întregi, iar un avion civil de aeromodelism a fost confundat cu o dronă rusească. Generalul Klisz a pus aceste erori pe seama „situaţiei de confuzie” în care acţionau atunci forţele poloneze.

Intervenția avioanelor NATO

Generalul a confirmat că avioane de vânătoare au deschis focul asupra dronelor neidentificate, fără a folosi alte mijloace ale apărării antiaeriene. Forţele poloneze, sprijinite de avioane F-16 şi F-35 ale aliaţilor NATO staţionaţi în Polonia, au reuşit să doboare o parte dintre dronele detectate.

Rusia neagă orice intenție deliberată

În timp ce oficiali polonezi, ucraineni şi occidentali au acuzat o provocare deliberată din partea Rusiei, Moscova a respins acuzaţiile, afirmând că dronele sale nu au avut ca ţintă teritoriul polonez. Rusia a susţinut că acele drone aveau o rază de acţiune de doar aproximativ 700 de kilometri şi că, în alte situaţii similare, sistemele ucrainene de război electronic au deviat traiectoria dronelor.