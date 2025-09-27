Cum se pregătesc polonezii pentru un război cu Rusia: „Vor pierde în fața Poloniei într-un an”

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a declarat recent că țara sa este „cel mai aproape de un război deschis de la al Doilea Război Mondial încoace”, astfel că urmează să fie adoptată lege care va face obligatorie instruirea militară pentru bărbați. Totodată, la finele lunii, guvernul va trimite fiecărei gospodării poloneze un ghid cu sfaturi despre cum să supraviețuiască unei posibile invazii rusești la scară largă.

Polonezii vor fi instruiți să aibă kituri de evacuare „pregătite”, care să conțină medicamente, documente de identitate, un radio, haine groase, alimente nutritive, lanterne și baterii.

Recomandările vin în contextul în care dronele rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, Moscova negând că a intenționat acest lucru, dar și al incursiunii recente în spațiul aerian al Estoniei.

Iar Rusia nu s-a oprit aici: e bănuită că a vizat Danemarca trimițând drone deasupra bazelor militare și aeroporturilor sale.

Incidentele sunt îngrijorătoare, iar polonezii nu pot ignora un sentiment acut al amenințării din partea vecinului estic.

Atmosfera în țară este cu siguranță una de preocupare, iar polonezii mai înstăriți se arată deja interesați de buncăre, scrie Daily Mail.

Compania cu sediul în Lodz Schron.pro a început recent să fabrice adăposturi antiaeriene, despre care se presupune că au capacitatea de a ține în viață o familie de patru persoane timp de 30 de zile după un atac nuclear.

Potrivit fiicei proprietarului, Julia Nowakowska, firma a vândut deja 15 – la 100.000 de lire sterline bucata – și zilnic primește tot mai multe solicitări.

„Multe companii poloneze noi fabrică adăposturi mai ieftine, dar ale lor sunt o farsă, deoarece sunt prefabricate și nu sunt sigure”, a susținut ea.

Polonezii învață tactici de supraviețuire

În același timp, dornici să învețe să se descurce în sălbăticie, în cazul în care ar fi forțați să-și părăsească locuințele, polonezii de rând se înghesuie să participe la cursurile de weekend organizate de pasionați de activități în aer liber, precum Piotr Czuryllo, în vârstă de 60 de ani, care locuiește într-o comună a așa-numiților „preppers” din nordul Poloniei.

„Din cauza poziției în care se află Polonia, tot mai mulți oameni vor să aibă aceste abilități. Aceștia sunt de la adolescenți la persoane de 70 de ani, iar mulși sunt femei, presupun că este instinctul lor să-și protejeze familiile ”, spune el, un fost antreprenor.

„Prepers știu cum să supraviețuiască în caz de război, dar este în genele polonezilor, pentru că trăim între două puteri, Rusia și Germania, și ne-am confruntat întotdeauna cu amenințarea unei invazii.”

Adolescenții polonezi urmează pregătire militară de bază

Cu războiul tot mai aproape de ei, mulți părinți sunt dornici să-și înscrie copiii la un nou liceu care include pregătirea militară în programa școlară.

Însă, întrucât sunt doar aproximativ 150 de astfel de instituții în țară, multe dintre ele private, iar taxele ajung la 3.000 de lire sterline pe an, acestea sunt accesibile doar polonezilor din clasa de mijloc.

Într-o astfel de școală, în centrul Varșoviei, elevi în uniformă militară învățau cum să resusciteze un soldat accidentat în luptă, dar și cum să demonteze și să reasambleze o replică a unei puști de asalt AK-47.

Zuziei Kuzniak, în vârstă de 15 ani, spune că este chiar genul de lucru pe care ar trebui să-l practice un adolescent polonez responsabil.

„Dronele astea mă fac să mă simt neliniștită – ei [rușii] nu ar face-o fără motiv”, mi-a spus ea când am întrebat-o dacă i se pare că e posibil un război.

„Am venit aici abia acum patru săptămâni, așa că nu am învățat încă să trag, dar bunicul meu mă va ajuta. Îmi iubesc țara și aș lupta pentru ea.”

Tatăl Zuziei, Andrzej, manager IT care a servit în regimentul de tancuri polonez, este încântat de progresul ei.

„Îi place disciplina și viața la țară, își dorește o carieră militară și este stresată de situația internațională și vrea să facă ceva util, așa că e minunat pentru ea”, spune el.

„Nu-mi place faptul că 50% dintre polonezi spun că ar fugi în Germania decât să lupte împotriva rușilor, poate pentru că nu respectă guvernul sau ceva de genul ăsta.”

„Dar aceasta este Generația Z. Nu este doar o problemă poloneză, este o chestiune globală. Mulți tineri își trăiesc viața prin TikTok.”

Antrenamente pentru război

Pe malurile râului Vistula, un grup de adolescenți puțin mai în vârstă se pregăteau să înfrunte forțele lui Putin.

Împreună cu alți 15.000 de patrioți înverșunați, în ultimii ani, aceștia s-au alăturat Asociației Pușcașilor, o organizație cvasi-militară fondată în 1910 cu scopul de a elibera o Polonie împărțită pe atunci între Rusia, Prusia și Austro-Ungaria.

Purtând măști pentru a-și ascunde identitatea și dezvăluind doar porecle, au povestit cum fac exerciții precum salvarea ostaticilor și luarea cu asalt a posturilor inamice.

Armata poloneză îi folosește și pentru a juca rolul unei forțe de invazie inamice în propriile exerciții. În cadrul acestor simulări, armata nu le spun totuși ruși; totuși, în timpul exercițiilor asociației, aceștia poartă uniforme second-hand ale soldaților ruși, achiziționate de pe internet, și folosesc muniție falsă cu etichete rusești. Cei care vorbesc rusa chiar strigă ordinele în această limbă.

„Vedem aceeași situație acum ca în anii 1920, când Rusia voia să reclădească imperiul Ecaterinei cea Mare. Puteau ataca Polonia oricând, dar nu vor câștiga”, spune comandantul Unității 1863.

„Dacă nu pot învinge Ucraina în trei ani, vor pierde în fața Poloniei într-un an, poate șase luni – dacă, firește, nu folosesc bomba atomică.”

Dacă Rusia ar invada Polonia pe uscat, ar exista mai multe puncte posibile de atac.

Unul este din Kaliningrad, la nord; altul ar putea presupune trupe intrând din coridorul Suwalki, o fâșie de pământ între Polonia și Lituania.

Apoi, există granița de 400 de kilometri care separă estul țării de Belarus, o țară prietenoasă cu Moscova.

Timp de mulți ani, această frontieră a fost în mare parte nepăzită, iar belarușii și polonezii o puteau traversa liber.

Însă odată cu valurile de migranți, unii trimiși dinadins peste graniță, probabil la cererea lui Putin, Polonia a construit un gard de 4,8 metri, acoperit cu sârmă ghimpată, a desfășurat sute de soldați în sprijinul Gărzii de Frontieră.

Acum, însă, există un alt tip de amenințare de-a lungul acestei granițe pustii, cu pădurile sale dense de pin și molid și terenul mlăștinos.

„Roțile istoriei se învârt mereu și acum cercul s-a închis”, a remarcat liderul unității.

„Suntem în aceeași situație în care s-a aflat bunicul meu în cel de-al Doilea Război Mondial și îi voi cinsti memoria.”

Acest tată a trei copii, în vârstă de 46 de ani, s-a întunecat la față povestind relatările strămoșilor săi despre armata lui Stalin.

„Comportamentul lor animalic i-a făcut pe naziști să pară niște gentlemeni prin comparație”, spune el.

„Nu trebuie să uitați că mentalitatea poporului rus este diferită de a noastră”, a spus el. „Prețul vieții în Est este mult mai mic decât în ​​Vest.”

„Dacă aș avea un soldat rus în vizor și un copil ar fi lângă el, nu aș trage. Dacă situația ar fi inversată, rusul m-ar omorî pe mine și apoi pe copil.”