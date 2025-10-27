Un bărbat mutilat într-un accident și-a refăcut fața cu ajutorul tehnologiei 3D: „Nu este cel mai plăcut proces”

Un bărbat din Devon, Marea Britanie, care și-a pierdut jumătate din față într-un accident rutier cauzat de un șofer beat, a primit o proteză facială realizată cu tehnologie 3D. Inovația medicală i-a redat curajul de a se arăta din nou în public.

Dave Richards, în vârstă de 75 de ani, se afla la o plimbare cu bicicleta alături de prieteni, în apropierea casei sale din Devon, când a fost implicat într-un grav accident rutier pe șoseaua A303, în iulie 2021.

Impactul a fost atât de puternic încât bărbatul a fost târât sub mașină, suferind răni cumplite la spate și pelvis, precum și multiple fracturi de coaste. A fost transportat de urgență la Spitalul Regal din Bristol, unde medicii i-au spus că este un miracol că a supraviețuit.

Richards a suferit arsuri de gradul trei pe o parte a feței, răni care i-au distrus pielea, mușchii, ochiul și o parte din gât. Medicii au fost nevoiți să îi îndepărteze ochiul și să acopere zona afectată cu o grefă de piele.

„Chirurgii au încercat să-mi salveze ochiul, dar au fost îngrijorați că infecția s-ar putea răspândi prin nervul optic până la creier, așa că au decis să-l îndepărteze”, a povestit el, potrivit Daily Mail. „Apoi s-a luat decizia de a face un transplant de țesut, cu artere și vene conectate la gât, pentru a acoperi complet partea afectată a feței”.

→ Imaginea 1/2: Dave Richards și soția sa înainte de accident FOTO: SWNS

O nouă speranță prin tehnologia 3D

După mai multe intervenții chirurgicale de recuperare, Dave Richards a fost trimis la Reconstructive Prosthetics, care tocmai deschisese Bristol 3D Medical Centre, primul centru din Marea Britanie care integrează scanarea, proiectarea și imprimarea 3D în același loc, în cadrul NHS.

Centrul oferă sprijin pacienților cu traume severe, folosind tehnologii digitale avansate și expertiză în reconstrucție. În cazul lui Richards, medicii au creat o proteză facială care imită culoarea pielii, părului și a ochilor săi.

„Eram interesat de posibilitățile acestei tehnologii. Când a apărut opțiunea 3D, s-a deschis o lume întreagă de oportunități”, a spus el.

Bărbatul descrie experiența ca fiind „ireală”, dar esențială pentru procesul său de vindecare. „Nu este cel mai plăcut proces, s-au făcut mulaje și amprente de ceară, numeroase fotografii și modele aplicate direct pe față. La început mă simțeam foarte vulnerabil și evitam contactul cu lumea. Mi-a luat mult timp să mă simt confortabil cu propria imagine, dar am făcut progrese mari. Mi-am dorit să găsesc orice soluție care să-mi redea încrederea”.

Rezultate uimitoare

Richards continuă tratamentele la Bristol 3D Medical Centre, unde a primit și o proteză orbitală, precum și atele pentru gât menite să înmoaie cicatricile.

„După ce am purtat gulerul realizat cu ajutorul imprimantei 3D timp de o săptămână, am fost uimit. A ajutat enorm, a pus presiune pe linia cicatricii și a făcut mai ușoară purtarea protezei faciale”, a spus el.

Medicii explică inovația

Amy Davey, cercetător principal în reconstrucții la North Bristol Trust, a explicat că tehnologia 3D oferă avantaje semnificative: „Scanarea suprafeței pacientului permite crearea protezelor adaptate mișcărilor naturale. Imprimantele 3D folosesc rășini plastice avansate, sigure pentru piele, care pot fi purtate perioade îndelungate”.

Ea a adăugat că unele imprimante pot reproduce materiale ce seamănă cu structura osoasă reală, oferind implanturi mai naturale. „Scanarea repetată ajută și la monitorizarea progresului pacientului și la ajustarea tratamentelor, mai ales în cazul cicatricilor”, a explicat Davey.

Nedreptatea care încă doare

Șoferul care a provocat accidentul a fost condamnat la trei ani de închisoare și interdicție de a conduce timp de șapte ani, însă a fost eliberat după un an și jumătate, pentru bună purtare.

„După cum vă puteți imagina, nu sunt deloc mulțumit de sentința redusă. Era cât pe ce să-mi pierd viața și trăiesc zilnic cu durerea provocată de acele răni”, a spus Richards.

Amintirea accidentului rămâne vie. „Prietenii mei au fost aruncați de pe drum, dar eu am rămas prins sub mașină, iar motorul și țeava de eșapament mi-au ars o parte a corpului, în timp ce cealaltă parte era strivită”, a rememorat el.