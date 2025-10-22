Video Inconștiența unui șofer de camion: a lovit o mașină, pe care a târât-o zeci de metri pe un bulevard din Timișoara

Un șofer de camion care nu s-a asigurat la schimbarea benzii de circulație a lovit în plin un autoturism, pe care l-a târât câteva zeci de metri. Incidentul s-a produs marți, 21 octombrie, în Timișoara.

Impactul a avut loc pe bulevardul Liviu Rebreanu, scrie Opinia Timișoarei, iar mașina a fost târâtă de șoferul capului de TIR până după intersecția cu Calea Martirilor.

„Un bărbat de 56 de ani, a condus un cap tractor pe banda 2 pe bld Liviu Rebreanu, dinspre strada Dr. Iosif Bulbuca, înspre Calea Șagului, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 68 de ani, care circula pe banda 1.

În urma impactului a rezultat rănirea conducătorului auto de 68 de ani, acesta fiind transportat la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.