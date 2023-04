Rămas fără antebraț, George s-a ridicat din nou în șa. Deocamdată nu-și permite proteza, dar visează la acea zi zâmbind VIDEO

Într-o clipă, viața lui George s-a schimbat brusc și s-a trezit că nu mai poate folosi o mână. Totul în urma unui accident de muncă produs dintr-o greșeală.

George Tudor Lupou este din Zalău (Sălaj), are 29 de ani și astăzi se află în drum spre Italia unde ar avea o speranță de proteză pentru ca mâna să poate deveni funcțională. Va merge doar la probă, deoarece nu are suficienți bani pentru a o achiziționa. Costurile se ridică la suma de 35.000 de euro.

Accidentul s-a produs în data de 8 octombrie 2022. Pentru George era o zi obișnuită la fabrica din Oradea unde lucra ca operator de mașinărie.

„Îmi amintesc că tocmai începuse o nouă comandă pentru produsele companiei și eram pregătit să-mi îndeplinesc sarcinile ca de obicei. În timp ce lucram la o mașină, am încercat să remediez o defecțiune care apăruse, dar din nefericire, am comis o greșeală care a dus la un accident tragic. Mâna mea stângă a fost prinsă între părțile mobile ale mașinii. Durerea a fost insuportabilă și am fost dus după o oră la Urgențe, unde am intrat într-o operație de patru ore în care s-a curățat rana și s-au lipit mușchii rămași de os, astfel încât să pot păstra capacitatea de extensie și contracție”, spune George.

Cea mai dificilă experiență

Această experiență a fost una dintre cele mai dificile prin care a trecut. „A fost o luptă atât fizică, cât și emoțională, să mă adaptez la viața fără mâna mea stângă. Am avut nevoie de multă terapie și recuperare pentru a recâștiga încrederea în mine și pentru a învăța cum să fac față vieții cu o singură mână. Dar cu ajutorul familiei și prietenilor mei, am început să fac progrese. Am învățat să mă descurc cu o singură mână și să îmi îndeplinesc activitățile zilnice. Cu toate acestea, există multe lucruri pe care nu le pot face fără o proteză adecvată. Am aflat că există o proteză multiarticulată care mi-ar permite să îmi recâștig mobilitatea și funcționalitatea. Dar costul acesteia este de 35.000 de euro, o sumă pe care nu o pot acoperi singur”, mai adaugă George.

Familia și prietenii săi din Arad au organizat, duminică, 23 aprilie a.c., un eveniment caritabil în care au reușit să strângă suma de aproximativ 3.000 de euro, însă George mai are nevoie de donații pentru a putea să aibă din nou mâna funcțională. A înființat o asociație umanitară (Asociația Umanitară George Tudor) unde care cei care doresc să îl ajute o pot face.

Între timp, George Tudor Lupou își păstrează stilul activ de viață, luptă în continuare să se bucure de ziua de azi și visează la cea de mâine - și mai ales nu se lasă doborât. Acum câteva zile a reușit să meargă din nou pe bicicletă, pentru prima oară de la accident, demonstrând că te poți urca în șa, să recapeți controlul, indiferent de obstacole.

CONT Asociația Umanitară George Tudor

RON: RO 61BACX0000002472352000;

EURO: RO34BACX0000002472352001