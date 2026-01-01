Cadou de 200.000 de euro la majoratul fiicei unui afacerist din Sibiu, într-un eveniment plin de fast

Fiica unui afacerist din Sibiu a fost răsfățată cu un cadou de 200.000 de euro la majoratul său, organizat pe 28 decembrie 2025 într-un hotel renumit din oraș, eveniment la care au participat zeci de invitați. Cadoul a fost adus de manelistul Costel Biju.

Pe 28 decembrie 2025, Ștefania, fiica unui afacerist din Sibiu, și-a celebrat împlinirea vârstei de 18 ani într-un cadru exclusivist, într-un hotel cunoscut din municipiu, potrivit Ora de Sibiu.

Evenimentul, la care au participat zeci de invitați, a fost organizat cu atenție la detalii, de la decorurile elegante până la programul artistic. Momentul central al serii a fost însă prezentarea cadoului oferit de părinți: un autoturism de lux, estimat la aproximativ 200.000 de euro.

Potrivit sursei citate, invitații au fost chemați în curtea hotelului pentru a asista la surpriză, unde a apărut manelistul Costel Biju, la volanul unui Mercedes G-Class (G Wagon), de culoare albastră.

Apariția artistului și a automobilului a fost primită cu aplauze, momentul fiind filmat și distribuit ulterior pe rețelele sociale.

Sărbătorita a atras, la rândul său, atenția prin ținuta aleasă – o rochie scurtă, argintie – și prin apariția sigură de sine, într-un moment care a marcat simbolic trecerea la majorat.

Ștefania este elevă a Liceului de Artă din Sibiu și a mai fost în atenția publicului în anul 2023, când a câștigat titlul de Miss Boboc.

Fiica unui primar din Argeș a primit un Mercedes de lux

Evenimentul de la Sibiu nu este singular. Un alt majorat spectaculos a avut loc, în noiembrie 2025, în comuna argeșeană Poiana Lacului, unde fiica primarului PSD, Valerică Spirea, a fost răsfățată la împlinirea vârstei de 18 ani cu un Mercedes GLE 63 AMG, un SUV de lux în valoare de peste 150.000 de euro.

Petrecerea fastuoasă, organizată la restaurantul President, a reunit aproximativ 350 de invitați și a fost animată de artiști celebri, printre care Vlăduța Lupău și Bogdan de la Ploiești, care au adus personal mașina de lux, decorată cu o fundă roșie, în parcarea localului.

Imagini de la eveniment au fost distribuite pe rețelele sociale, stârnind discuții publice, mai ales după explicațiile edilului privind proveniența banilor. Estimativ, întreaga petrecere ar fi costat în jur de 200.000 de euro.