Ucraina cere alte zeci de miliarde de euro de la Occident. Nemulțumiri la Bruxelles: „Parcă udăm deșertul”

Ucraina cere noi fonduri de ordinul zecilor de miliarde de euro de la partenerii occidentali, deși Uniunea Europeană a început deja să pună în aplicare un program de împrumuturi de 90 de miliarde de euro destinat sprijinirii Kievului până la sfârșitul anului 2027.

Ucraina cere alte zeci de miliarde de euro de la Occident. Foto: Profimedia

Solicitarea vine într-un moment în care mai multe state europene se confruntă cu propriile probleme bugetare, iar sprijinul pentru Ucraina începe să fie tot mai greu de susținut politic, notează publicația Le Monde.

La reuniunea de la Bruxelles din 29 septembrie, la care au participat reprezentanți ai UE, G7, Norvegiei, Coreei de Sud și FMI, oficialii ucraineni au prezentat necesarul financiar pentru perioada următoare.

Ministrul ucrainean al Finanțelor, Sergii Marchenko, a anunțat că țara sa ar avea nevoie de încă 69 de miliarde de euro pentru 2027.

Aproximativ 40 de miliarde de euro ar urma să fie destinate cheltuielilor militare, iar alte 29 de miliarde de euro ar fi necesare pentru funcționarea statului și serviciile publice.

Ucraina se confruntă deja cu un deficit important pentru 2026. Președintele Volodimir Zelenski estima în august că pentru acest an există o gaură bugetară de aproximativ 27 de miliarde de dolari.

Bruxelles-ul a virat deja, în septembrie, o tranșă de aproximativ 15 miliarde de euro pentru achiziții militare.

Sprijinul financiar și militar oferit Ucrainei de UE și statele membre de la începutul invaziei ruse se apropie de 225 de miliarde de euro.

Noua solicitare provoacă însă nemulțumiri în unele capitale europene. Un diplomat european, citat sub protecția anonimatului, a rezumat astfel atmosfera de la Bruxelles: „Avem uneori senzația că parcă udăm deșertul.”

Situația este complicată și de negocierile privind viitorul buget al Uniunii Europene. Pentru perioada 2028-2034 este prevăzut un pachet de aproximativ 100 de miliarde de euro pentru Ucraina, însă mai multe state membre cer reducerea cheltuielilor europene.

În plus, alegerile care vor avea loc în următorii ani în țări precum Franța, Italia, Spania și Polonia ar putea influența politica europeană privind sprijinul pentru Kiev.

În lipsa unor surse suficiente de finanțare, Bruxelles-ul revine la ideea utilizării activelor rusești înghețate în Europa.

Este vorba despre aproximativ 210 miliarde de euro, dintre care circa 180 de miliarde se află la Euroclear, în Belgia.

Germania, Suedia și Țările de Jos susțin utilizarea acestor fonduri pentru sprijinirea Ucrainei, însă Belgia se teme de consecințele juridice și financiare ale unei asemenea decizii.

O altă variantă analizată presupune folosirea unor fonduri europene rămase pentru achiziția de drone și sisteme de apărare antiaeriană. Niciuna dintre soluții nu rezolvă însă problema pe termen lung.

Discuțiile decisive sunt așteptate în octombrie, la reuniunea miniștrilor europeni de Finanțe din 9 octombrie și la summitul liderilor UE de la jumătatea lunii.