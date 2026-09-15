Forţele ucrainene au lansat o operaţiune ofensivă în nordul regiunii Doneţk din estul ţării, punctul central al luptelor intense din cei peste patru ani de război, a declarat marţi un comandant militar de rang înalt, relatează Reuters.

Generalul de brigadă Andrii Bileţki Foto: X/KyivPost

Corpul 3 al armatei a eliberat o zonă de 75 de kilometri pătraţi alungând grupurile de infiltrare ruseşti şi a recucerit încă 10 km pătraţi, a declarat generalul de brigadă Andrii Bileţki, care comandă apărarea Ucrainei în zonă începând de luna trecută.

Bileţki precizează că zona se află la nord de bastioanele-cheie din regiune - aşa-numita „centură de fortăreţe” formată din oraşele Sloviansk şi Kramatorsk, a căror capturare ar apropia Rusia de obiectivul său de a ocupa întreaga regiune, scrie News.

„Corpul al treilea al armatei a demarat o operaţiune ofensivă în această direcţie. Operaţiunea se numeşte «Vivaldi»”, a declarat Bileţki într-un videoclip încărcat pe aplicaţia Telegram.

Bileţki susţine că trupele sale au perturbat logistica militară rusă, au eliberat trei sate şi o zonă din jurul unui al patrulea. Un alt sat numit Serednie se află în întregime sub control ucrainean.

Regiunea Doneţk a fost scena celor mai aprige bătălii ale războiului. Rusia doreşte să o controleze în întregime, aceasta fiind principala pretenţie teritorială a Moscovei în cadrul negocierilor care, deocamdată, au ajuns într-un impas, dar pe care SUA doresc să le relanseze prin intermediul emisarilor Jared Kushner şi Steve Witkoff, care au vizitat Moscova şi Kievul în această lună.

Avansul general al Rusiei a încetinit în acest an, dar forţele sale continuă să exercite presiune asupra oraşelor din sud şi să se infiltreze tot mai adânc în oraşul Kostiantînivka, din est.

Reuters nu a putut verifica afirmaţiile lui Bileţki. Stabilirea independentă a liniilor de control teritorial în Ucraina este dificilă din cauza războiului cu drone, care a creat o vastă „zonă letală” de-a lungul frontului.

Câştigurile raportate în regiunea Doneţk s-ar adăuga la ofensiva Ucrainei de la începutul acestui an din sud-est, unde Kievul a declarat că a recucerit peste 700 km² de teritoriu în timpul unui contraatac care a durat câteva luni.

O figură foarte populară în Ucraina, Andrii Bileţki este fondatorul şi primul comandant al batalionului Azov, creat în 2014, care a participat la luptele împotriva separatiştilor proruşi. Ulterior, Azov a fost extins la nivel de regiment. În vârstă de 47 de ani, el a fost o figură importantă a dreptei ultranaţionaliste ucrainene înainte de război.

După invazia rusă din februarie 2022, Bileţki a fost implicat în încercările de deblocare a Mariupolului asediat şi în organizarea misiunilor cu elicoptere prin care au fost trimise întăriri şi armament apărătorilor de la Azovstal.

Din martie 2025 comandă Corpul 3 Armată al Forţelor Terestre ucrainene, iar recent a fost desemnat să conducă şi noua grupare de trupe «Centru», responsabilă de apărarea celei mai mari părţi a regiunii Doneţk. Ridicat la rang de general de brigadă, el a primit în 2026 titlul de Erou al Ucrainei.