Crimeea, din nou în beznă. Ucraina a lovit rețeaua electrică și un sistem de control al dronelor rusești

Forțele ucrainene au lovit o instalație a companiei Chornomornaftogaz și echipamente de retransmisie folosite pentru controlul dronelor de atac rusești în Crimeea ocupată de Rusia, precum și un pod din partea ocupată a regiunii Donețk, în cursul nopții de 26 iulie, potrivit unui bilanț al Statului Major General al Ucrainei privind loviturile semnificative din ultimele 24 de ore.

Au fost confirmate avarii la instalația Chornomornaftogaz din apropierea satului Vnukovo, de pe peninsulă, deși Statul Major General nu a precizat care anume componente ale instalației au fost afectate.

După declanșarea de către Rusia a războiului împotriva Ucrainei în 2014, platformele petroliere aparținând companiei de stat Chornomornaftogaz au fost confiscate de Rusia și au fost folosite de atunci pentru extracția, depozitarea și transportul gazelor naturale și al produselor petroliere, precum și pentru alimentarea cu combustibil și energie a forțelor de ocupație rusești de pe peninsulă.

O altă lovitură a vizat echipamente de retransmisie terestre folosite pentru controlul dronelor de atac de tip Shahed și Gerbera în zona Chornomorske din Crimeea. Aceste echipamente extind raza de acțiune, îmbunătățesc stabilitatea și cresc calitatea legăturilor de control ale dronelor de atac folosite de forțele ruse pentru a lovi teritoriul ucrainean.

Printre celelalte ținte importante menționate în raportul Statului Major General se numără un pod rutier în zona Viselki din regiunea Donețk, o instalație de depozitare a dronelor din apropierea localității Cervonopopivka și o concentrare de trupe rusești în Purdivka, regiunea Luhansk.

Statul Major General a confirmat, de asemenea, o lovitură asupra unei rafinării de petrol din regiunea rusă Tiumen, desfășurată pe 25 iulie. Rafinăria de petrol din Tiumen este una dintre cele mai mari din Rusia, cu o capacitate anuală de procesare de aproximativ 7 milioane de tone. Aceasta produce benzină auto, motorină, combustibil de aviație, păcură și alte produse petroliere folosite de complexul militaro-industrial și de forțele armate ale Rusiei.

Explozii și pene de curent generalizate în Crimeea

Duminică dimineață devreme, 26 iulie, o serie de atacuri cu drone au vizat instalații militare și infrastructura energetică de pe întreaga peninsulă Crimeea, provocând pene de curent pe scară largă. Canalele locale de monitorizare au raportat explozii în apropierea unei stații radar din Feodosia și a Termocentralei Tavria, de lângă Simferopol, ceea ce a declanșat incendii și întreruperi localizate ale alimentării cu energie electrică. Krymenergo, operatorul energetic instalat de Rusia, a confirmat că o „influență externă” a provocat perturbări ale alimentării cu electricitate în regiunile de nord-vest, est și sud ale peninsulei.

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Canalul de monitorizare de pe Telegram Crimean Wind a raportat mai multe explozii și drone zburând în diverse zone.

La Feodosia, dronele ar fi vizat o stație radar amplasată pe muntele Tepe-Oba. O lovitură ulterioară a atins o stație electrică locală, provocând o pană de curent în oraș. În districtul Simferopol, locuitorii au relatat că au auzit zgomot de drone, urmat de lumini puternice și explozii în apropierea Termocentralei Tavria (TPP). Loviturile au provocat un incendiu în apropierea instalației și au perturbat alimentarea cu electricitate în Simferopol și în valea Dobrovska din vecinătate.

Activitate de drone a fost înregistrată și pe coasta sudică, în apropierea localităților Alușta și Gaspra, unde ar fi fost active sisteme rusești de apărare antiaeriană Pantsir-S1.

Krymenergo a confirmat duminică dimineață că mai multe localități au rămas fără electricitate din cauza „unei influențe externe asupra instalațiilor de alimentare cu energie”, precizând că situația privind distribuția electricității în părțile de nord-vest, est și sud ale peninsulei este „complexă”.

Ministerul rus al Apărării a declarat că sistemele sale de apărare antiaeriană au interceptat și distrus 133 de drone ucrainene deasupra teritoriului rus, a Mării Negre și a Crimeei, între orele 20:00, ora locală de sâmbătă, și 08:00, duminică dimineață.

Criza energetică din Crimeea continuă

Bombardamentul din timpul nopții agravează criza energetică din Crimeea, care s-a confruntat cu atacuri succesive asupra rețelei electrice pe tot parcursul lunii iulie.

Pe 21 iulie, loviturile au vizat stațiile electrice Zoria, Morske și Gaspra, întrerupând alimentarea cu curent în mai multe stațiuni de pe litoral. Stația Zoria, un nod esențial pentru distribuția energiei electrice pe coasta sudică, suferise deja avarii într-un atac separat, pe 19 iulie.

Întreruperile prelungite de curent și apă au afectat în ultimele săptămâni numeroase orașe, printre care Simferopol, Sevastopol, Kerci, Feodosia și Ialta. Penele de curent au determinat sediul operațional instalat de Rusia să amplaseze telefoane publice fixe în mai multe orașe, pentru a le permite locuitorilor să contacteze serviciile de urgență în perioadele de întrerupere a rețelelor mobile.

Guvernatorul Crimeei numit de Rusia, Serghei Aksionov, a recunoscut anterior că autoritățile locale nu mai pot oferi programe fiabile de întrerupere programată a curentului, în timp ce administrațiile locale au început să distribuie generatoare comunităților rămase fără electricitate pentru perioade îndelungate.