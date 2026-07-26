 Crimeea, din nou în beznă. Ucraina a lovit rețeaua electrică și un sistem de control al dronelor rusești | adevarul.ro
search
Duminică, 26 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Crimeea, din nou în beznă. Ucraina a lovit rețeaua electrică și un sistem de control al dronelor rusești

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Forțele ucrainene au lovit o instalație a companiei Chornomornaftogaz și echipamente de retransmisie folosite pentru controlul dronelor de atac rusești în Crimeea ocupată de Rusia, precum și un pod din partea ocupată a regiunii Donețk, în cursul nopții de 26 iulie, potrivit unui bilanț al Statului Major General al Ucrainei privind loviturile semnificative din ultimele 24 de ore.

Dronele ucrainene au lovit în Crimeea/FOTO:X
Dronele ucrainene au lovit în Crimeea/FOTO:X

Au fost confirmate avarii la instalația Chornomornaftogaz din apropierea satului Vnukovo, de pe peninsulă, deși Statul Major General nu a precizat care anume componente ale instalației au fost afectate.

După declanșarea de către Rusia a războiului împotriva Ucrainei în 2014, platformele petroliere aparținând companiei de stat Chornomornaftogaz au fost confiscate de Rusia și au fost folosite de atunci pentru extracția, depozitarea și transportul gazelor naturale și al produselor petroliere, precum și pentru alimentarea cu combustibil și energie a forțelor de ocupație rusești de pe peninsulă.

O altă lovitură a vizat echipamente de retransmisie terestre folosite pentru controlul dronelor de atac de tip Shahed și Gerbera în zona Chornomorske din Crimeea. Aceste echipamente extind raza de acțiune, îmbunătățesc stabilitatea și cresc calitatea legăturilor de control ale dronelor de atac folosite de forțele ruse pentru a lovi teritoriul ucrainean.

Printre celelalte ținte importante menționate în raportul Statului Major General se numără un pod rutier în zona Viselki din regiunea Donețk, o instalație de depozitare a dronelor din apropierea localității Cervonopopivka și o concentrare de trupe rusești în Purdivka, regiunea Luhansk.

Statul Major General a confirmat, de asemenea, o lovitură asupra unei rafinării de petrol din regiunea rusă Tiumen, desfășurată pe 25 iulie. Rafinăria de petrol din Tiumen este una dintre cele mai mari din Rusia, cu o capacitate anuală de procesare de aproximativ 7 milioane de tone. Aceasta produce benzină auto, motorină, combustibil de aviație, păcură și alte produse petroliere folosite de complexul militaro-industrial și de forțele armate ale Rusiei.

Explozii și pene de curent generalizate în Crimeea

Duminică dimineață devreme, 26 iulie, o serie de atacuri cu drone au vizat instalații militare și infrastructura energetică de pe întreaga peninsulă Crimeea, provocând pene de curent pe scară largă. Canalele locale de monitorizare au raportat explozii în apropierea unei stații radar din Feodosia și a Termocentralei Tavria, de lângă Simferopol, ceea ce a declanșat incendii și întreruperi localizate ale alimentării cu energie electrică. Krymenergo, operatorul energetic instalat de Rusia, a confirmat că o „influență externă” a provocat perturbări ale alimentării cu electricitate în regiunile de nord-vest, est și sud ale peninsulei.

Ce s-a făcut bine și ce s-a făcut greșit în comunicarea strategică pe Ucraina

Canalul de monitorizare de pe Telegram Crimean Wind a raportat mai multe explozii și drone zburând în diverse zone.

La Feodosia, dronele ar fi vizat o stație radar amplasată pe muntele Tepe-Oba. O lovitură ulterioară a atins o stație electrică locală, provocând o pană de curent în oraș. În districtul Simferopol, locuitorii au relatat că au auzit zgomot de drone, urmat de lumini puternice și explozii în apropierea Termocentralei Tavria (TPP). Loviturile au provocat un incendiu în apropierea instalației și au perturbat alimentarea cu electricitate în Simferopol și în valea Dobrovska din vecinătate.

Activitate de drone a fost înregistrată și pe coasta sudică, în apropierea localităților Alușta și Gaspra, unde ar fi fost active sisteme rusești de apărare antiaeriană Pantsir-S1.

Krymenergo a confirmat duminică dimineață că mai multe localități au rămas fără electricitate din cauza „unei influențe externe asupra instalațiilor de alimentare cu energie”, precizând că situația privind distribuția electricității în părțile de nord-vest, est și sud ale peninsulei este „complexă”.

Ministerul rus al Apărării a declarat că sistemele sale de apărare antiaeriană au interceptat și distrus 133 de drone ucrainene deasupra teritoriului rus, a Mării Negre și a Crimeei, între orele 20:00, ora locală de sâmbătă, și 08:00, duminică dimineață.

Criza energetică din Crimeea continuă

Bombardamentul din timpul nopții agravează criza energetică din Crimeea, care s-a confruntat cu atacuri succesive asupra rețelei electrice pe tot parcursul lunii iulie.

Pe 21 iulie, loviturile au vizat stațiile electrice Zoria, Morske și Gaspra, întrerupând alimentarea cu curent în mai multe stațiuni de pe litoral. Stația Zoria, un nod esențial pentru distribuția energiei electrice pe coasta sudică, suferise deja avarii într-un atac separat, pe 19 iulie.

Întreruperile prelungite de curent și apă au afectat în ultimele săptămâni numeroase orașe, printre care Simferopol, Sevastopol, Kerci, Feodosia și Ialta. Penele de curent au determinat sediul operațional instalat de Rusia să amplaseze telefoane publice fixe în mai multe orașe, pentru a le permite locuitorilor să contacteze serviciile de urgență în perioadele de întrerupere a rețelelor mobile.

Guvernatorul Crimeei numit de Rusia, Serghei Aksionov, a recunoscut anterior că autoritățile locale nu mai pot oferi programe fiabile de întrerupere programată a curentului, în timp ce administrațiile locale au început să distribuie generatoare comunităților rămase fără electricitate pentru perioade îndelungate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu Ucraina: „S-ar putea termina până la sfârșitul zilei”
digi24.ro
image
Reacția rușilor după cele trei drone militare doborâte de România. Mesajul lui Nicușor Dan, cenzurat
stirileprotv.ro
image
Radu Miruță a plecat în concediu, în Turcia, cu TUI România, agenție pe care el a licențiat-o, pe vremea când era ministrul Turismului. Gândul publică documentul semnat de Miruță
gandul.ro
image
Presa rusă a modificat declarația lui Nicușor Dan despre drona doborâtă. Ce au eliminat TASS și RIA
mediafax.ro
image
Decăderea Ştiinţei, în cifre! Andrei Vochin trage zece concluzii după două înfrângeri. „De ce principalul adversar al Craiovei este chiar Craiova”
fanatik.ro
image
City Break în Oradea lui Bolojan. Art Nouveau și intoleranță: „Cine cârtește în fața popimii? Cine are bani să iasă din casele frumoase și să stea la o friptură și o bere în centrul bine zugrăvit?”
libertatea.ro
image
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu țintească nave non-rusești
digi24.ro
image
I-a murit tatăl, 7 luni mai târziu fratele, și a decis să-și încheie cariera de succes » Fostul internațional este astăzi grădinar
gsp.ro
image
S-a sinucis la 38 de ani, chiar înainte de aniversarea căsniciei: ”Ai fost eroul nostru. Vom vorbi curând”. Avea 4 copii
digisport.ro
image
Horoscop luni, 27 iulie. Scorpionii au karma de partea de lor, iar Racii trec peste obstacole
click.ro
image
Prințul saudit descoperit fără viață într-un hotel de lux din Londra a murit din cauza unui amestec de alcool și droguri
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
Cum treceau examenul auto fără să ştie nimic, la o şcoală din Capitală: "O să fie bine, dacă eşti şi dumneata"
observatornews.ro
image
Mr. Pink, DAT AFARĂ cu scandal din Beverly Hills: 'A trebuit să facem evacuarea'
cancan.ro
image
Greșeala uriașă care îi lasă pe pensionari cu mai puțini bani la pensie. La ce document trebuie să fie atenți?
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie: „Nu vă lăsați păcăliți de imagini!”
prosport.ro
image
Locurile din Grecia unde canicula nu ajunge. Aici poți petrece concediul chiar și în august, festinațiile cu 27-29°C
playtech.ro
image
FCSB, echipă de start şoc cu Csikszereda: patru jucători U21! Ce se întâmplă cu Târnovanu. Exclusiv
fanatik.ro
image
Câți bani a dat, de fapt, România Ucrainei, oficial. Greșeala pe care mai mulți politicieni o fac atunci când prezintă calculele
ziare.com
image
FOTO ”Răzbunarea a fost brutală!” A aflat că soția i-a fost infidelă și nu s-a mai abținut: ”Cu această persoană m-a înșelat”
digisport.ro
image
Acuzații privind datorii uriașe la întreținere. Primăria Capitalei ar avea restanțe de milioane de euro
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
O superbitate! Cum arată casa Andreei Esca din Franța. Vila cu piscină oferă priveliști care îţi taie respiraţia
romaniatv.net
image
A treia dronă rusească doborâtă de MApN după ce a intrat pe teritoriul României. Președintele Nicușor Dan, anunț de ultim moment
mediaflux.ro
image
Noua sală ultramodernă a României va fi inaugurată săptămâna viitoare » Nimeni nu va ghici primul meci care va fi găzduit acolo
gsp.ro
image
Elon Musk: „Oamenii vor pierde controlul asupra lumii în care trăiesc în cinci ani. Suntem, în esență, o formă evoluată de cimpanzeu. Nu a trecut mult de când ne legănam prin copaci și mâncam banane în junglă. Încă mai mâncăm banane”
actualitate.net
image
Maia Morgenstern, un strigăt de disperare pentru societate după moartea bebelușilor care așteptau un loc la ATI la Marie Curie: „Aveți idee cât rău ați făcut?”
actualitate.net
image
Dezamăgire totală pentru olimpicii din showbiz! „Termini Dreptul şi ajungi casier la Lidl”
click.ro
image
S-au întâlnit la festival, în plin scandal! Gheorghe Turda: „Am salutat-o, nu port mânie!” Replica savuroasă a Savetei Bogdan
click.ro
image
Dieta lui Audrey Hepburn. Ce mânca zilnic celebra actriță pentru a-și menține silueta
click.ro
Guan Xiaotong, GettyImages (5) jpg
Cere și ți se va da! Frustrată că ea se culca doar cu un bărbat, Prințesa și-a dorit harem, sfidând toate normele vremurilor
okmagazine.ro
Nod Nord Nod Sud jpg
Nodul Nord în Vărsător vs Nodul Sud în Leu. Din 27 iulie, un ciclu cosmic de 18 luni ne rescrie destinele
clickpentrufemei.ro
Fabrica „Hess” (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria primei fabrici de ciocolată din Brașov, deschisă la sfârșitul secolului al XIX-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Locul din Grecia unde Carmen Brumă a plecat în vacanță: „Merită cei 1000 de km parcurși?”
image
Dezamăgire totală pentru olimpicii din showbiz! „Termini Dreptul şi ajungi casier la Lidl”

OK! Magazine

image
Cere și ți se va da! Frustrată că ea se culca doar cu un bărbat, Prințesa și-a dorit harem, sfidând toate normele vremurilor

Click! Pentru femei

image
Nodul Nord în Vărsător vs Nodul Sud în Leu. Din 27 iulie, un ciclu cosmic de 18 luni ne rescrie destinele

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?