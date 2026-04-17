Rusia pregătește iar o mare ofensivă în Donbas: ce ascund planurile ambițioase ale Kremlinului

Rusia își adună forțele pentru un nou val de ofensivă în estul Ucrainei, concentrând rezerve și trupe în special pe direcția Donețk. În spatele scenariilor optimiste promovate de Kremlin – inclusiv ideea cuceririi întregului Donbas până în toamnă – se conturează, însă, o realitate mult mai complicată, marcată de incertitudini și evaluări contradictorii.

Potrivit unor informații citate de presa occidentală, Moscova ar urmări un obiectiv ambițios: preluarea completă a regiunilor Donețk și Lugansk, considerate esențiale pentru strategia sa militară. În acest sens, ar urma să fie dislocați aproximativ 20.000 de militari din rezervele strategice, într-un context în care efectivele ruse din Ucraina sunt estimate deja la aproape 700.000 de oameni.

Termene-limită sunt mai degrabă instrumente de propagandă decât planuri realiste

Cu toate acestea, experții militari ucraineni avertizează că astfel de termene-limită sunt mai degrabă instrumente de propagandă decât planuri realiste, potrivit focus.ua. Analistul militar Dmitro Snegiriov subliniază că Rusia dispune de mecanisme multiple de completare a efectivelor – de la mobilizarea în teritoriile ocupate până la recrutarea de mercenari și utilizarea deținuților – ceea ce îi permite să susțină efortul de război fără a recurge la o mobilizare generală.

În opinia sa, așteptările privind un colaps rapid al armatei ruse, pe fondul pierderilor mari, s-au dovedit nefondate. Chiar și pierderi estimate la sute de mii de militari nu au produs un punct de ruptură strategic. În același timp, Kremlinul păstrează opțiunea unei noi etape de mobilizare, posibil după anumite momente politice interne, ceea ce explică intensificarea operațiunilor de pe front – necesară pentru a livra „rezultate” opiniei publice din Rusia.

Situația rămâne tensionată pe întreaga linie a frontului

Pe teren, situația rămâne tensionată pe întreaga linie a frontului. Cele mai dure lupte se dau în continuare în regiunea Donețk, în special în zonele Pokrovsk, Kostiantînivka și Liman. Deși trupele ruse înregistrează unele succese tactice, armata ucraineană reușește, în mare parte, să le limiteze avansul și să împiedice consolidarea pozițiilor cucerite.

În paralel, activitatea militară s-a intensificat și pe direcția Zaporojie, unde Rusia ar fi transferat inclusiv unități de elită din infanteria marină. Alte zone, precum cele din nord-est, sunt considerate de analiști drept manevre de diversie, menite să disperseze resursele defensive ale Ucrainei.

O evaluare și mai prudentă vine din partea rezervistului Oleksii Hetman, veteran de război. Acesta atrage atenția asupra discrepanțelor dintre cifrele vehiculate public și datele oficiale. Potrivit lui, efectivele ruse de pe front au rămas relativ constante în ultimul an, în jurul a 700.000 de militari, iar noile recrutări compensează în mare parte pierderile.

Mai mult, în ultimele luni, tendința ar indica chiar o scădere netă a efectivelor, pe fondul unor pierderi mai mari decât capacitatea de înlocuire. În acest context, afirmațiile privind suplimentarea cu zeci de mii de soldați ar putea avea și o componentă de război informațional, menită să amplifice percepția unei amenințări iminente.

Din punct de vedere strict militar, Rusia va continua ofensiva – nu are alternativă strategică. Însă ritmul și amploarea acestor atacuri sunt limitate. Dacă în trecut avansurile erau măsurate în sute de kilometri pătrați, în prezent ele s-au redus semnificativ, la câteva zeci, un rezultat modest raportat la dimensiunea frontului.

Concluzia experților este una nuanțată: situația rămâne dificilă, dar controlabilă. Nu există motive pentru panică, însă nici pentru subestimarea capacității Rusiei de a continua războiul pe termen lung. În lipsa unui „blitzkrieg”, conflictul din estul Ucrainei pare să rămână, cel puțin deocamdată, un război de uzură.